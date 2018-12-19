要預防愛滋病，只宣傳「正確使用保險套」並不足夠

文／關懷愛滋倡議及社群研究經理何冠雄、關懷愛滋預防項目主任馮夢哲

近二三十年來，香港政府和非政府機構在愛滋病預防上的宣傳無一不是強調保險套的使用。誠然，正確使用保險套是預防愛滋病及性病的有效方法，但前線經驗告訴我們，保險套使用率在任何社群都不會達到100%。使用保險套牽涉的性知識、溝通技巧和對使用保險套的價值觀錯綜複雜，如以正確及持續保險套作為唯一的愛滋病預防策略，要達致無新增感染非常困難。

《聯合國愛滋病規劃署》十年前就已支持以「綜合形式預防」的策略，預防愛滋病病毒傳播。「綜合形式預防」是一系列預防愛滋病病毒感染的方法，當中包括生物及醫學干預 （Biomedical）、行為干預（behavioural）、結構干預（structural）等。因此，正確持續使用保險套、定期愛滋病病毒檢驗、使用暴露前預防性投藥 （PrEP）以及感染者體內病毒數量達致不可檢測 （Undetectable Viral Load）等也是有效預防愛滋病病毒傳播的方法。

然而，香港在綜合形式預防方面的教育及推行工作依然有很多進步的空間，下文將會嘗試分析不同的預防方法的位置。

正確持續使用保險套

保險套是簡單預防愛滋病病毒傳播的方法，持續及正確地使用保險套將有效減少愛滋病病毒及性病感染的風險。時至今日，保險套仍然是愛滋病預防及性健康促進措施中主要的用具。

定期愛滋病病毒檢驗

愛滋病病毒檢驗是唯一有效了解個人的愛滋病病毒狀況的途徑。因此，關懷愛滋鼓勵曾經發生不安全性行為的人士於空窗期後儘快接受愛滋病病毒檢驗。性活躍人士每六個月便可接受一次愛滋病病毒檢驗[2]。

在香港，非政府組織及政府均有提供免費的愛滋病病毒檢驗以及自願輔導服務。為了擴大愛滋病病毒檢驗的覆蓋面，關懷愛滋將於來年一月推廣自我檢測，除了讓有需要人士獲得有質量的自我檢測工具，亦會為使用者提供支援及跟進服務。

暴露前預防性投藥 （PrEP）

外國不同城市的經驗都証明，暴露前預防性投藥能在減低愛滋病病毒疫情中扮演重要角色。PrEP 是一種阻隔愛滋病病毒感染人體的口服藥物，在未感染愛滋病病毒前持續服用，能夠有效減低經性行為感染愛滋病病毒的風險。有鑒於PrEP有效性的證據[3][4]，美國疾病控制與預防中心（CDC）以及世界衛生組織（WHO）均視PrEP為一種預防愛滋病感染的重要額外措施。

體內病毒數量達致不可檢測 （Undetectable Viral Load） 狀態

當愛滋病病毒感染者持續及正確地服用抗反轉錄病毒療法（antiretroviral therapy），有效抑制其體內的愛滋病病毒數量達致不可檢測水平，其傳播風險將大大減低[5]。PARTNER Study[6]研究顯示，當感染者的病毒水平達致不能檢測，其通過性接觸而將其病毒感染其性伴侶的機會接近零。

不可檢測水平即不能傳染（Undetectable is untransmissable, U=U）已是獲國際社會認可的事實，因此盡早接受治療並持續服藥，是有效預防病毒傳播的方法。

知識同樣重要

《聯合國愛滋病規劃署》和香港愛滋病顧問局都指出，採用兩種或以上的預防方法，才能更為有效地預防愛滋病病毒。同時必須留意，以上措施只適用於愛滋病病毒預防，並不完全適用於其他性病的預防。

關懷愛滋認為，正確持續使用保險套固然非常重要，但了解自己在預防方法上有更多選擇，繼而了解每種選擇有何利弊、如何選擇適合自己的方法，乃至當某些方法因種種原因未能正確使用時，可以如何替代或補救……以上這些知識同樣重要。

此文旨在簡介綜合形式預防，而每一種預防方法在實際應用上，都可能需要因應個人狀況調整。社群人士及大眾如有任何疑問，比起從網上的繁雜管道獲得未經求證的資訊，更好的做法是諮詢專業人士或相關機構。

註︰

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (2015). FAST-TRACKING COMBINATION PREVENTION. Available at: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151019_JC2766_Fast-tracking_combination_prevention.pdf Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (2015). Combination HIV Prevention: Tailoring and Coordinating Biomedical, Behavioural and Structural Strategies 10 to Reduce New HIV Infections. Available at: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2007_Combination_Prevention_paper_en_0.pdf Dara A Lehman. (2015) Risk of drug resistance among persons acquiring HIV within a randomized trial of single-or-dual-agent pre-exposure prophylaxis. Journal of Infectious Disease, Vol 11, Issue 8, pp.1211-1218 Anderson PL, Glidden DV, Liu A, et al. (2012) Emtricitabine-tenofovir concentrations and preexposure prophylaxis efficacy in men who have sex with men. Science Translational Medicine. Vol 4, Issue 151. Rodger A. Association between sexual activity without condoms and risk of HIV transmission in serodifferent couples when the HIV-positive partner is using suppressive antiretroviral therapy: the PARTNER study. 21st International AIDS Conference, Durban, abstract TUAC0206, 2016. Rodger A et al. HIV transmission risk through condomless sex if HIV+ partner on suppressive ART: PARTNER study. 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, abstract 153LB, 2014.

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎