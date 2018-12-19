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藝術的起源（1）：一個古老而神秘的謎
我們想讓你知道的是
考古學也許最終能找出人類藝術起源的真正時間。但令古今中外許多大哲真正苦惱頭痛的是，藝術為什麼出現？藝術到底基於何種緣故出現？
「啊，人類，只有你才有藝術（Die Kunst, O Mensch, hast du allein.）」──弗里德里希．席勒（Friedrich von Schiller）
一名小女孩的驚呼，喚醒了沉睡三萬年的古生物。這些古生物有些驚慌奔走，像要逃避被狩獵的命運。有些卻昂首翹尾，氣定神閒。其中一頭野牛，四肢蜷縮，神態痛苦不堪，似乎早已受傷。
小女孩被眼前的景象嚇得驚呆。畢竟牠們早該不復存在。但這裡不是真實世界，在這古老的洞穴，牠們仍然活在灰黃的窟頂岩壁上。
大約36,500多年前，在那遙遠得超越我們理解的時代，一班原始人走進這個矮小狹窄的洞穴，開始在洞壁上作畫。這些原始藝術家繪畫技巧純熟高超。岩壁上佈滿威武的野牛、龐大的野豬、溫順的雌鹿與山羊、以及奔跑的矮馬。主洞頂部更有一頭巍然聳立、長達兩米的野牛。
壁畫經歷數萬年時光蠶食，色彩仍然艷麗自然。這些色彩主要源自天然礦物顏料，赭紅色為氧化鐵，黃色為碳酸亞鐵。據說有些色彩更是把顏料放在骨管裡，再吹到岩壁上；這種繪畫方法對現代畫可謂聞所未聞。
這麼偉大的史前藝術，人類卻差點跟它擦身而過。
1859年，《物種起源》面世，西方學術界為了印證演化論，掀起一股尋找古化石的熱潮。業餘考古學家桑圖奧拉（Marcelino de Sautuoal）也投入熱潮之中。1875至1879年間，他在西班牙北部滿佈洞穴的坎塔布里亞山丘（Cantabria）一直搜集化石，卻從沒走進附近的洞穴搜索。
1879年，桑圖奧拉帶著年約8歲的小女兒瑪麗亞前來。瑪麗亞對父親的工作不感興趣，徑自爬進附近一個矮小的洞穴。這個洞穴儼如巨獸的咽喉，瑪麗亞越深入其中，環境就越黑暗矮窄，彷彿要吞噬這位小女孩。
瑪麗亞卻不懼怕，只想著裡頭可能埋藏寶物。她點燃蠟燭，準備繼續前行，怎知道一抬頭，便見到一雙巨大的公牛眼睛直瞪瞪的俯視著她，嚇得她大叫起來。「公牛！公牛！」桑圖奧拉聽到女兒呼叫，立即飛奔趕至。當他看到女兒口中的公牛原來只是壁畫，也仍然嚇得驚呆。因為他意識到，這些壁畫起碼有上萬年歷史，將會改寫人類歷史。
隔年，桑圖奧拉在葡萄牙里斯本的國際學術會議上，發表了他的發現。演講結束後，全場一片寧靜。沒有人相信他的發現。有人認為這些壁畫充其量只有2000多年歷史；有些專家甚至質疑桑圖奧拉雇用畫家繪畫壁畫作假。
桑圖奧拉一下子從天堂打入地獄，非常憤鬱。往後八年，他一直力圖證明自己的發現，卻始終不得承認。桑圖奧拉最終含恨去世，氣憤的瑪莉亞於是禁止任何人進入洞穴。直至1902年，附近出土的文物開始支持桑圖奧拉的發現。一眾考古學家才決定前往阿爾塔米亞洞考察。
當這班考古學家說服了瑪莉亞讓他們進入洞穴，親眼見到 23年前桑圖奧拉目睹的景象，才知道自己當年犯下何其嚴重的錯誤。當年猛烈批評桑圖奧拉的法國考古學家卡爾達伊拉（Emile Cartaihac）更隨即在人類學雜誌上公開道歉，桑圖奧拉的名聲才得以平反。
當瑪莉亞穿過如《天方夜譚》裡的寶庫洞穴，大喊「公牛」之時，她一定沒想過將會響起令世界震耳欲聾的回聲。
當時許多考古學家認定，史前人類不過是粗鄙的野蠻人，不可能擁有藝術能力。歷史上也許是最早對古代藝術進行系統研究的考古學家，溫克爾曼（Johann Joachim Winckelmann）就表明藝術源於古希臘文化。阿爾塔米拉洞穴壁畫卻狠狠推翻這傲慢的想法。碳測年法證明這些壁畫至少有 3萬年歷史。溫克爾曼一定萬萬想不到，藝術的真正開端，比他著手研究的古希臘藝術不知道早出多少。
這項重大的洞穴壁畫發現，鼓動當時一眾考古學家開始發掘位於西班牙北部與法國南部的洞穴。但歷史總愛開玩笑。1940年，譽為最精彩、連畢卡索也自嘆不如的史前藝術壁畫「拉斯科洞窟壁畫（Lascaux）」，也非來自考古學家的功績，只是由四名兒童帶狗玩耍時誤打誤撞發現。當新聞記者訪問這班兒童，他們仍沒意識到其發現的重要性，只是童真地興奮道：「我們的快樂無法形容，即使是一群印地安人跳的戰鬥舞也無法與此相比。」
後來陸續發現的史前洞穴壁畫，都表明人類祖先早在冰河時期，已經懂得繪畫藝術。著名藝術史學家宮布利希（E. H. Gombrich）更認為，繪畫藝術在創始時不可能這樣完美，在這些洞穴壁畫之前，原始人起碼已經有數千年創作動物形象的繪畫經驗。但對這藝術初開發芽的時期，我們目前一無所知。
藝術與人類生活息息相關。現代社會自然不乏豐富多樣的藝術類型與作品。但即使在最遠古的時代，最荒無人煙的洞窟石壁上，也留下藝術活動的痕跡。
這些藝術痕跡為人類歷史劃下重要的一頁，同時也為人類帶來了巨大謎題：藝術起源究竟確切在何時？藝術又為什麼會誕生？
19世紀上半葉，受神學影響，人類歷史通常被認為僅有數千年歷史。自從達爾文的演化論出現，人類思想大解放，也為藝術起源的探索帶來革命性的觀點。正如著名歷史學家威廉．房龍（Hendrik Willem van Loon）於《藝術》（The Arts）一書所說：「在百多年前，藝術史只像聖經年表一樣簡單。」
正是基於演化論，人類學家與史前考古學家才開始重視人類起源與原始藝術的關係，嘗試為人類最早藝術揭開帷幕。
然而，史前藝術家創作第一件藝術品時，不可能預料人類有朝一日會探索自己的發展歷史，留下蛛絲馬跡給我們。他們唱的第一首歌、跳的第一隻舞，也隨著原始社會消亡而永遠泯滅。藝術起源的搜證工作可謂無比困難。
考古學至今仍未發現人類藝術起源的先兆。
殘留下來的舊石器時代藝術作品，通常分成兩類，一是隨身攜帶的雕塑品和裝飾品，一是無法搬離的洞穴壁畫。其中，史前人類的雕刻技術遠比繪畫技巧發展得悠久。尼安德塔人早已懂得在骨頭上刻畫圖案。他們會把象牙磨成圓形，更在表面塗上紅赭石粉作顏色。在中國，北京周口店遺址，也顯示北京猿人在十多萬年前已會在象牙上刻劃符號與圖像。
在非常遠古的時代，我們的祖先與其他動物沒有多少分別。他們住在叢林中，依靠狩獵動物與摘取水果為生，受自然生態鐵律支配。後來，他們逐漸懂得用硬物製成尖狀的工具，作狩獵與生活所需。也許就在那時候，他們開始意識到「這塊石頭與象牙看起來像是什麼」，也學會把石頭與象牙雕刻成像是什麼的雕像。隨後，這些圖像變得愈來愈細緻，符號愈來愈複雜。最終誕生了人類首次的雕塑藝術品「獅子人雕像」與「維倫多爾夫的維納斯」。
在人類演化史上，達爾文曾苦惱人與猿之間「失去的中間環」。藝術演化史也不也例外。在藝術發展過程之中，一定曾出現「非實用品，亦非藝術品」的過渡期。這些黑格爾稱為「藝術前的藝術」的類藝術作品，到底何時出現，又怎樣演變成藝術品？
今天，史前考古學家只能確認，藝術至少起源於冰河時期的晚段，距今約三萬多年左右。這段日子比起人類已有近300萬年的歷史，無疑晚近得不可比擬。但有趣的是，現代人最初的出現，剛好也處於同一時期。這顯示藝術開端與現代人起源可能關係密切，也為藝術起源鋪陳了更深邃的思考空間。
研究舊石器時代的考古學家馬沙克（Alexander Marshack），便認為藝術很可能與人類的智力與語言同步發生。3萬多年前，在歐洲和亞洲的各類現代人，逐漸取代當時橫跨歐亞的尼安德塔人。他們開始學會製作更複雜的工具，更懂得裝飾工具，甚至用符號來表達身邊的事物。人類藝術就在此時逐漸成形。
藝術起源，是一項古老而神秘的謎。
考古學也許最終能找出人類藝術起源的真正時間，但令古今中外許多大哲真正苦惱頭痛的是，藝術為什麼出現？藝術到底基於何種緣故出現？這問題不可能單靠考古學回答。藝術創造涉及心靈活動，想對藝術起源有更全面的理解，必須走進創作者的內心世界，瞭解他們的意圖與動機。
然而，史前藝術家早已消逝。人類學家唯有從現代殘存的原始部落與兒童心理學入手，嘗試理解這班史前藝術家的心理面向。除此之外，哲學也是研究藝術起源的重要思想資源。何謂藝術？原始藝術是藝術嗎？藝術先於審美活動，還是審美活動先於藝術？美學哲學家能提供恰當的指導。現存許多主流的重要藝術起源理論，也正是哲學家作出的貢獻。
人類藝術的前世今生，是一部龐大複雜的心靈活動史。在古老斑駁的象牙上、荒無人煙的洞穴石壁上，我們踏足前所未有的景地，走進了祖先的創作世界裡。我將寫一系列文章，深入探討藝術起源的問題，希望令一般人也能為這誘人的問題產生好奇：「原始人在開始創造藝術品時，究竟在想些什麼？為什麼要創造它們呢？」
接下來，就讓我們走進史前人的世界吧！
參考資料︰
- Anthony F. Janson (2006). Janson's History of Art: The Western Tradition. 7th Edition
- Gene Blocker (1991). Aesthetics of Primitive Arts.
- Franz Boas (1955). Primitive Art.
- Paul G. Bahn (1997). The Cambridge Illustrated History Of Prehistoric Art
- E.H. Gombrich (1995). The Story of Art
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Aestheics: Lectures on Fine Art, Oxford1975
- Hendrik Willem van Loon (1937). The Arts
- Stephen Farthing, Richard Cork.(2010). Art: The Whole Story
- 朱狄：《藝術的起源》，中國社會科學出版社，1982 （第1版）
- 陳池瑜：《現代藝術學導論》，清華大學出版社，2005
- 曾肅良：《藝術概論》，三藝文化出版社，2008
- 陳兆復，邢璉：《原始藝術史》，上海人民出版社，1998
- 謝伯讓：《大腦簡史：生物經過四十億年的演化，大腦是否已經超脫自私基因的掌控？》，貓頭鷹出版社，2016
- 藝術的起源（國家地理）
- Wikipedia: Cueva de Lascaux
- Wikipedia: Cueva de Altamira
本文獲授權轉載，原文見書生百用。
責任編輯︰鄭家榆
核稿編輯︰王陽翎