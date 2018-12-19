「幣少爺」大撒幣賠了夫人又折兵，也是廣告界的大忌

這數天茶餘飯後的話題，離不開「幣少爺」的「大撒幣」。

我從事市場推廣業務，看到「幣少爺」被警方拘捕，第一個想法是，想推廣市場也不是這種搞法呀？！

是的，確實是有一種更有效的市場推廣方法，而且是不用犯法的。想知道是什麼方法，就要繼續看下去了。

「大撒幣」跟在電視賣廣告沒分別

深水埗星期六下午大約2時50分，發生了一場瘋狂撒錢秀，有人從高處拋錢落街，一張張「紅衫魚」從天而降，引起現場路人瘋狂搶奪，何其壯觀。

網名「幣少爺」的黃鉦傑事前站在其座駕藍寶堅尼旁高呼：「錢是可以從天而降的！」。當他星期日再度現身福榮街，隨即被警方拘捕。

「幣少爺」是誰？他只有24歲，聲稱靠投資虛擬貨幣「區塊鏈」賺得八位數字財富。雖然他聲稱撒錢是為了「濟貧」，但「濟貧」大可以把錢捐去慈善機構，憑他事前曾在FB專頁預告「有錢從天而降」，又在現場大玩Facebook直播，期間不停推銷虛擬貨幣，可見這場撒錢大秀是為了製造話題，明顯是以商業宣傳為目的。

「大撒幣」當天社交網站已被洗板，翌日各大報章媒體廣泛報導。從宣傳角度來說，區區十萬元撒錢「廣告費」，就有此爆炸性的宣傳效果，實在划算。但想深一層，這種宣傳手法實在非常老套，毫不新鮮。其本性質與站在街頭發傳單又或是在電視或報紙賣廣告無異。

我曾在講座上形容在傳統媒體賣廣告就像空中撒銀紙，是一種浪費率極高的推廣手法。原因十分簡單，在報紙、電台或是電視賣廣告，你根本不知道誰看了你的廣告，又或是看了廣告的人是否你的目標客戶，買你產品的人又是否因為看了這個廣告。

話題十足，街知巷聞，卻無以為繼

用「雷聲大雨點小」和「賠了夫人又折兵」去形容這次「幣少爺」的撒錢宣傳活動絕不為過。

在深水埗天台「無差別地」撒錢宣傳投資虛擬貨幣，沒錯，此舉轟動全香港，話題十足，幣少爺這名字快速家傳戶曉，成為一時熱話。但其宣傳手法查實跟站在街上無差別派傳單、優惠券宣傳新餐廳，本質上其實並無分別，唯一的差別是空中撒錢隨時要負上刑責。

究竟「幣少爺」要吸引什麼人成為他的虛擬貨幣的客戶？

你的客戶是什麼人？男女？年齡？經濟水平？消費的行為和付款方式？什麼樣的人會對你的產品有興趣？這些的客戶資料，對任何從事零售和服務業的人來說都是「黃金數據」。資源有限的情況之下就更要鎖定正確的客戶群。

掌握你的「客戶資料」（Customer Profile） 是推廣業務的重要一步。有了這些數據，才能掌握客戶光譜，了解到潛在客戶特徵，便可以使用針對有效的市場策略，把適合的推廣內容推給有興趣的特定客群。

如何做到？最基本，就是持續的數據收集和分析。但撒錢方式與倒錢落海其實無分別。試問一個拼命在街上撿錢的阿婆，是否對投資真的有一定認識？ 他是否你的潛在客戶，撿錢過後隨即對虛擬貨幣有興趣？這樣的無差別撒錢又能否收集到潛在客戶的基本資料？當然這次「宣傳」的真正目標，或許並非在於街上撿錢的路人，而是其他在背後觀看關注的鄉民，活動旨在吸引鄉民的興趣。

問題是要收集到這班旁觀粉絲的基本資料，單靠撒錢根本是無法做到的。除非撒錢活動後，配合傳統的市場調查，向所有想了解加密貨幣的粉絲發出問卷調查。但此做法有二個難題。

一、錢已撒過，為何粉絲還要花時間填寫問卷，去滿足你的市場調查？

二、撒錢活動沒有系統，很難評估撒錢活動的宣傳成效和轉換率（Conversion Rate）。

即使撒錢宣傳成功，吸引到一定的用戶FOLLOW「幣少爺」的Facebook專頁，亦難保這些FANS不會在他日Un-follow。

數據行銷：向潛在客戶提供誘因和持續互動

即使成功令粉絲登記成為會員，也只是第一步。你可以想像你的客戶是你的約會對象，成功地約了對方出來見面，難道約會過後什麼追求攻勢也沒有了嗎？持續的「互動」（Engagement） 是保持客戶忠誠度的關鍵。

成功的數據收集，基本元素是要具備「誘因」和互動。舉一個例子，一個結合「客戶關係管理」（Customer Relationship Management ）系統的餐廳App，只要登記成為會員，便可以使用簡單方便的訂桌服務，還可以不時收到推廣優惠。這就是提供誘因吸引粉絲自願提供數據，登記成會員。

試想若將這次的撒錢具體地幻化成一個CRM系統。假設我們推出一個虛擬貨幣APP，內容是有關虛擬貨幣「區塊鏈」的行內資訊、投資訣竅等。推廣限期內，每人下載並登記成為會員，馬上獲得一百元超級市場現金券。「撒錢」能吸納到一批有興趣的粉絲登記，又能令他們自願留下個人資料以獲取優惠。

APP又可定期向會員發送通知，分享業內訊息，學者對虛擬貨幣區塊鏈討論的講座、文章、投資教學等等，並繼續推出限時優惠。一來可培養粉絲對虛擬貨幣的興趣，二來又可以增加互動，令粉絲覺得繼續成為會員是有用處和有好處的。

更重要的是，透過持續的互動，系統能準確地收集會員的行為和喜好。例如哪一類的內容分享能夠吸引到更多點擊？哪一些通常被無視？哪一類產品、推廣獲得更多分享按讚？這些數據累積下來，客戶的「輪廓」、習慣便越來越清晰，對於日後的市場推廣、穩定客戶大有脾益。

做市場推廣時，與其無頭蒼蠅般的亂撞，不如投資一套客戶關係管理及數據分析系統，好好地去經營具投資回報價值（Return of Investment）的客人吧！

責任編輯：王陽翎

核稿編輯：周雪君