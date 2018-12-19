南科園區環差過關，台積電斥資6000億、用電占全台3%的3奈米廠可建了

斥資高達6000億，台積電3奈米廠將設廠位於台南的南部科學園區，今（19）日環差報告通過審查，預計2020年建廠，最快2022年底開始量產。不過3奈米廠一年用水、用電量都十分可觀，最後在水利署與能源局的力保下通過環差，台積電與會人士低調表示，這個時間點對台積電「十分關鍵」。

台積電3奈米廠被視為重大投資開發計畫，總投資至少6000億元台幣，若環評可以順利通過，台積電估計2020年可以建廠，2021年開始安裝，預估18個月的認證，希望2022年底、2023年初開始量產。台積電與會人士表示，環評通過的時間點十分關鍵。對照三星日前發下豪語，2020年將量產3奈米超車台積電，台積電可說是一秒也不能浪費。

不過為了建廠需求，南科園區預估用電量將比原來增加88萬瓩，達到299.5萬瓩；每日用水量增加7.5萬噸，達到32.5萬噸；每日汙水放流則增加5.2萬噸。大量增加的水、電哪裡來？11月14日進行的環評審查，因水電供應資料不足，決議補件再審，也成為今日環評的審查焦點。

《鉅亨網》報導也指出，由於3奈米為獨步全球的技術，政府相當重視此次開發案，在今日的環評大會上，經濟部能源局、水利署與台電分別由經濟部次長曾文生、水利署長賴建信與台電負責電力調度的副總籃宏偉，親自出席說明供水與供電情況，盼能全力協助台積電闖關環差案。

用電大幅增加，南部老舊燃煤電廠能否如期除役？

綜合《今日新聞》與《中國時報》報導，這次南科基地變更計畫，半導體廠預計增加88萬瓩的用電，但用電計畫中涵蓋2座尚未更新的興達電廠機組，才剛進入環評程序，環評委員李克聰就質疑，如果環評沒有依照預計時間通過，一號機組沒有在2023年前開始運轉，會不會造成供電不穩？希望經濟部能提出數據說明。

《環境資訊中心》報導，能源局與台電表示，2018年到2025年間，將新增燃氣機組約941.4萬瓩，包括通霄、林口、大林、興達、大潭都會有新機組商轉，加上綠能陸續併網，即便老舊機組如期汰換，淨尖峰供電能力增加約483萬瓩，可供應台積電3奈米廠與全國電力需求。

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綜合《中國時報》與《經濟日報》報導，能源局解釋，興達燃氣機組若未銜接上來，只會讓備用容量率由15％降到11％，供電仍無問題，台積3奈米廠2023年增加88萬瓩需求可如期供應，且興達燃煤機組一號機、二號機原規劃2023年除役期程不變，請民眾放心。

台積電也承諾，新廠將認購20%以上的綠電用電度數，經濟部與台南市政府則得配合台積電新廠量產用電時程，優先滿足此案的再生能源發電量。

《工商時報》報導，閉門會議時，經濟部次長曾文生也數度強調，整個台灣供電是電網調度、已不會有單一區域缺電的問題，而現在大家最擔心的就是興達電廠燃煤轉燃氣的問題，憂心會加劇南部空汙問題，但為了因應需求，已經加速辦理興達電廠燃氣機組計畫。

《風傳媒》報導，儘管會議討論過程中，環委或多或少對於經濟部及水利署的規劃有所質疑，尤其是供電部分，認為未來的不確定性太高，然而經濟部表示，供電規劃本來就會預測到未來的用電需求，最終全案審核修正通過，台電承諾會將配合台積電量產後的用電時程，優先協助提供對應之再生能源發電量。

避免汙染留高雄，環團籲台積電認購100%再生能源

其實召開環評會議前，民間團體也於昨日召開記者會，對台積電南科設廠表達憂心。地球公民基金會主任李翰林說，台積電3奈米廠用電一年77億度，遠遠超過台南市188萬人口一年的民生及商業用電，用電量接近全台灣用電量的3%（2017年，全台用電量為2613億9279萬5000度電，台積電3奈米廠預估用電量佔其2.9%）。

這樣的用電量，相當於一座大林燃煤發電廠的發電量，李翰林表示，台積電在南科園區設廠，等於要「多蓋一座燃煤電廠」供應用電，不過台南只有一座大型燃氣電廠（森霸電廠），如果南科的電力需求增加，屆時勢必要從高雄供電，恐影響高雄興達燃煤電廠1 - 4號機組除役期程（預計將於2023、2024年除役），原本空氣就很糟糕的南部，將會加重汙染。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍解釋，電子資訊業者包括蘋果、Google等企業，都已承諾逐步使用100%，也要求供應鏈廠商跟進，她表示，台積電身為蘋果供應鏈廠商，無論是直接購買綠電、還是透過購買再生能源憑證支持綠電發展，應承諾逐步達到100%使用再生能源的目標。

地球公民基金會副執行長蔡中岳也指出，不是反對台積電設廠，但面對全球供應鏈使用綠電的壓力，若未更積極採用再生能源，恐造成「貨出不去、只留下汙染」的窘境。

不過據《環境資訊中心》報導，先前環團建議全使用再生水、逐年使用100%綠能，卻無列入要求，僅做為參考。

《天下雜誌》2017年報導，根據能源局統計資料，全台工業部門的用電增加6%，其中超過一半是台積電貢獻。而台積電預計 2019年量產的7奈米製程的第二版本7 Plus，部分製程將首度導入極紫外光（EUV）微影製程，這是半導體產業期待已久的「救世主」技術，用電還會暴增。

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核稿編輯：楊之瑜