《日本逗知識俱樂部》：北海道的冬天冷到連醬油都會結凍？

文：西東社編輯部

北海道的冬天冷到連醬油都會結凍？

北海道的氣象預報會用一種很特別的方式來表現寒冷。在2016年12月的天氣預報中，播報員曾以「北海道將下探零下25度低溫，連醬油都結凍」的說法令人津津樂道。其實從以前氣象播報員就會用不易結凍的醬油為譬喻，向民眾傳達「極度寒冷」。醬油含有乳酸、葡萄糖等多種成分，不易結凍。零下30至40度會呈雪糕狀，零下60度才結凍。

體長八公尺！北海道挖出國內最大的恐龍化石

考古學家在北海道的鵡川町，挖出了鴨嘴龍科（約1億4500萬年前至6600萬年前，繁榮於白堊紀的草食恐龍。在歐亞大陸及南極大陸等許多地方，都有發現牠的化石。）的恐龍全身化石，人稱「鵡川龍」。牠的身長推測約八公尺，體重約七噸，是日本國內最大的恐龍。在日本挖出恐龍的全身骨骼是很罕見的，這是世界上第三尊鴨嘴龍科的全身骨骼化石。

青森縣警察的巡邏車有天鵝標誌

青森縣警察的巡邏車上印有天鵝圖案。由於縣鳥是天鵝，1977年，這便成了青森巡邏車的象徵圖案。青森縣恐怕是史上第一個在巡邏車上印文字以外圖案的縣市。許多人都會為了看天鵝圖案的巡邏車而停下腳步。

更多逗知識：巡邏車的設計有三處是固定的。一、車身為黑白兩色。二、車頂與前方設有紅色警光燈與擴音器。三、車身側面會印上都道府縣的名稱。

青森縣警察｜Photo Credit: 麥浩斯出版

為看稻田彩繪遠道而來？青森意外的觀光景點

在青森縣田舍館村，有一塊獨特的稻田成了觀光客的目光焦點|那就是在田裡種不同顏色的稻米繪成的巨畫。從瞭望臺觀賞這種「稻田藝術」，非常受到觀光客喜愛。1993年剛開始時，稻田藝術只有用三種顏色的稻子來畫，現在已經增加到七種顏色的稻子。最美的時候是七月中旬至八月中旬。

田舍館村村落振興推進協商會｜Photo Credit: 麥浩斯出版

青森縣八戶市是B級美食的發源地

一流代表A級，二流代表B級，B級美食就是由「雖不高級但便宜好吃的料理」命名的。有一場一年一度、從全日本集結眾多B級美食攤販的祭典，由名叫B-1大獎（2013年以後，「B-1大獎」的「B」已定義為地區品牌（Brand）的「B」了。）的城鎮所舉辦。該祭典每年訪客總是絡繹不絕，一開始是八戶市的義工團體為了在當地宣傳八戶仙貝鍋而企劃的。由於能吃到全國的B級美食，自2006年舉辦以來便大受歡迎，不一會兒就發展成國民盛事了。

遠野市有發行捕捉河童許可證

岩手縣遠野市土淵町有一條溪叫河童淵，相傳以前住著河童。有一種許可證，專門發給想在這條河捕捉河童的人。那就是遠野市觀光協會發行的「河童捕捉許可證」，一張210日圓。自從2014年發行以來，還沒有人嘗試在這裡捕捉河童，但許可證每年都會發出一萬張以上。許可證背後，列了「不得破壞頭頂的盤子，捕捉時別讓盤裡的水潑撒出來」（註：相傳河童頭頂有一個盤子，盤中總是積滿了水，一旦水流失了，法力就會跟著消失。）等捕捉的七大規範。

宮城縣在節分是撒花生

說到節分，傳統作法都是一邊喊「鬼～出去！福～進來！」一邊撒大豆驅鬼，但在宮城縣，人們撒的不是大豆，而是花生。其實不只宮城縣撒花生，北海道、東北信越地區等寒冷的地方也會撒花生。為何會變成撒花生，眾說紛紜，像是「花生即使掉到雪裡，也很好撿」、「花生帶殼，即使踩到也不容易爛，不會浪費食物」等等。

生剝鬼原來不是鬼而是神！

在秋田縣男鹿市一帶，每到除夕夜，戴著惡鬼面具、身著蓑衣的生剝鬼，就會喊著「有沒有愛哭鬼啊」巡到家門前。有些孩子以為鬼來了，還會一不小心哭出來，但生剝鬼其實不是鬼，而是神。當地人相信生剝鬼是帶來農田、海洋、山岳等天然資源，保佑人民健康平安的神。人們還會在家中準備酒菜款待祂。其實這個祭典，最早是為了讓生活在當地的人不要好逸惡勞而開始的。

相關書摘 ▶《日本逗知識俱樂部》：壽司店不是餐飲業而是加工業？

書籍介紹

本文摘錄自《日本逗知識俱樂部：500個連日本人都驚奇的生活．飲食．傳統．文化．地方趣聞話題》，麥浩斯出版

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作者：西東社編輯部

譯者：蘇暐婷

本書收錄500個包羅萬象、妙趣橫生，連日本人都不一定知道的豆知識，無論對於日本的哪個面向感興趣，都能從中找到有意思的介紹：

生活篇 探秘道地日本人的生活日常與必備常識

去日本玩的時候，如果有機會搭計程車，可不要自己開關車門唷，他們早在1950年代就引進了自動車門，只是東京奧運後才家喻戶曉，這可說是日本獨特的文化。另外，知道這件事的人可能也不多──日本國中小學生的教科書都是免費發放的呢，對日本人來說是理所當然的事，但從全球來看，可是相當稀奇。

季節篇 一向對季節變化最敏銳的日本人，有哪些歲時習俗呢

三月三日是女兒節，有些人的腦海中或許已經浮現出華麗的女兒節娃娃的景象，但原來，也有給男孩子的雛人偶，稱作「天神雛」是以學問之神菅原道真為範本，期望小孩能成為學富五車的大人物；看過小說《鹿男》的人都還記得「神無月」吧？在十月全國八百萬神都聚集到出雲時，也有留守看家的神呢，那就是七福神的惠比須，祂一直守護著百姓。

傳統篇 日本有什麼獨樹一格的傳統特色

天皇是日本的象徵，然而，天皇沒有姓氏也沒有戶籍，出國的時候怎麼辦呢？其實天皇出國等同國家元首，是不用護照的，而且天皇與皇后外出時，會因為外出目的不同搭乘不同車輛；「暖簾」也是日本獨特的傳統之一，在平安時代就出現了，室町時代更衍生出招牌的功能，比如酒鋪與和服店多用藍色暖簾、高級料亭則會用柿色暖簾等等。

除了上述主題，還有飲食篇、人物篇、自然篇、地方趣聞篇等，

從你可能根本沒注意過的小事到早就習以為常卻不知為何如此的日本生活習俗，

都用輕鬆無負擔的方式說明，全面提升你對日本理解的深度與廣度！

Photo Credit: 麥浩斯出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航