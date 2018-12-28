搖滾歌后蘇芮與電影《搭錯車》：黑色旋風召喚80年代的青春

文：李志銘

那晚，儘管她已不再年輕，但逢歌聲一出，黑色旋風依舊狂放地刮起，滿場聽眾彷彿也被召回了一夜青春。

2014年6月28日這天晚上，素有台灣一代搖滾天后美譽的蘇芮，自她淡出歌壇多年以後首度獻聲，為向第25屆金曲獎特別貢獻獎得主——早昔曾受其提攜出道的已故音樂人彭國華表達追思及悼念，特別演唱一首當年的成名曲〈一樣的月光〉，讓全場為之動容。

誰能告訴我，是我們改變了世界，還是世界改變了我和你……一樣的笑容，一樣的淚水，一樣的日子，一樣的我和你。

現場舞臺上，年逾花甲的蘇芮依仍寶刀未老，雖然飆唱高音的聲腔（中氣）已明顯不如年輕時那股猛烈的爆發力，卻猶多了一份歷經歲月打磨才會有的醇厚與滄桑，加諸尾音節拍的即興變化，亦更豐富了整首歌的明暗層次，渲染力十足，且由始至終皆能感受她那發自肺腑深處所蘊藏的豐沛情感，想像乘著嘹亮的歌聲直衝雲霄，令人不禁聽出耳油。

那是80年代的聲音，穿越到現代所留下的時光印痕。

一如充滿騷動的藍調靈魂，蘇芮的歌，跨越了世代的隔閡。總喜歡她帶有莫名憂鬱而剛烈的鏗鏘嗓音，蒼勁震撼的power，狂放自由的吶喊，捨棄了婉轉嫵媚、拒絕甜蜜，也傾倒於她歌韻中那股懾人心神、清澈透骨的穿透力，深深地打入歌迷的心坎裡。

Photo Credit: 南方家園提供 1983年香港寶麗金旗下副牌 Fontana 發行蘇芮主唱《搭錯車》電影原聲大碟專輯封面。

電影幕後代唱者

昔日風華正茂的蘇芮，儼然就是個傳說。

雙子座。AB型的她想做什麼就做什麼，似有一種誰也管不住的叛逆天性。

高一那年（1968），她先是利用翹課時間與友人搭檔參加台視「五燈獎」情歌對唱比賽入選（更妙的是，當年與蘇芮對唱的男歌手竟是日後揚名綜藝主持界的吳宗憲！），之後與幾位少男少女組成Zero合唱團演唱西洋歌曲，自此開啟了歌唱生涯。後又加入愛克遜合唱團（團名「Action」，成員多半是僑生，包括後來成為作曲家的譚健常及洛克斯合唱團主唱林文正），並取英文名Julie，開始巡迴台灣各地的夜總會及美軍俱樂部駐唱。

21歲時（1973），座落在台北火車站斜對面，當時（樓高20層）號稱全市最高建築物的台北希爾頓大飯店剛剛（落成）開張，蘇芮因緣際會成為這裡的第一個駐唱歌手，默默地唱了兩年後（1975）即被飯店經理推薦至香港希爾頓酒店演出，在那兒一唱又是3年。這段期間，蘇芮一逕執著地演唱英文歌，尤其鍾愛美國黑人女歌手Aretha Franklin的靈魂曲調，更視之為偶像，於是就這樣不斷跟著模仿淬鍊，24歲（1976）在香港好市唱片公司（House Records）出版了第一張黑人藍調曲風的英文專輯《What A Difference A Day Made》，據說市場反應平平。

自出道以來唱了十多年、卻始終未能成名的酒廊歌手Julie，直到30歲（1983）才初嘗走紅滋味，稱得上是大器晚成。那一年，引領香港80年代電影風潮的「新藝城」影業公司看準了商機，在台首度推出由虞戡平執導、以早年北市信義路眷村為背景的催淚「苦情片」《搭錯車》造成轟動。由於片中有著大量的歌舞畫面和音樂主題，需要一位幕後代唱者。於是就在導演的堅持下，起用了當時尚未成名、原先不被多數人看好的蘇芮，並從製作費中撥出專門的費用灌錄唱片。

1983年由飛碟唱片發行、正式以「蘇芮」藝名開始改唱國語歌的《搭錯車》，可說是台灣影史上罕見以「電影原聲帶」形式極其出色地襯托了電影本身的劇情氛圍，同時又帶有主唱者強烈風格的一張個人專輯。導演虞戡平找來了28歲的李壽全擔任監製，接著羅大佑、侯德健、梁弘志、吳念真、陳志遠也都陸續參與唱片製作，這群平均年齡只在30歲上下、卻個個展現驚人成熟高度的創作好手，經過整整半年的時間，最後完成3首插曲配樂、6首歌曲，既以文詞鋪陳了故事背景，也用音樂營造出了想像的畫面。

Photo Credit: 南方家園提供

Photo Credit: 南方家園提供 1983年香港寶麗金旗下副牌 Fontana 發行蘇芮主唱《搭錯車》電影原聲大碟專輯封面及唱片圓標。

該劇《搭錯車》拍攝地點就在當時信義路3段56巷內的老舊眷村聚落（主要包含空軍的「建華新村」與陸軍的「岳盧新村」，這些眷村後來在1992年4月陸續遭到拆除，成了今日的大安森林公園），影片中講述平日以拾荒維生的退休老兵啞叔（孫越飾演），一日清晨偶然在路邊拾回一個被遺棄的女嬰——取名「阿美」。好心的啞叔窮盡所能、含辛茹苦地將她撫養成人。後來阿美成了餐廳歌手被製作人發掘，一心要圓歌星夢的她，為維護形象而無法公開與住在破舊眷村的養父相認，父女關係逐漸疏離。孤獨的啞叔只能透過家中電視銀幕思念女兒演出的身影，某天卻突然昏倒被鄰居送往醫院。阿美獲知養父病危，匆匆趕至醫院卻為時已晚。片末，在最後的演唱會上，阿美含淚演唱一曲〈酒干倘賣無〉，道盡了對啞叔一生養育恩情的感念，成為日後無數次催人淚下最經典的一幕。

彷彿喝了一整瓶烈酒

多麼熟悉的聲音，陪我多少年風和雨，從來不需要想起，永遠也不會忘記.....假如你不曾養育我，給我溫暖的生活，假如你不曾保護我，我的命運將會是什麼.....酒矸倘賣嘸〜酒矸倘賣嘸〜

此處借用了台灣民間「叫賣調」（早在上世紀40年代張邱東松便已作有一首〈收酒矸〉）模仿收舊貨小販吆喝的唱詞、侯德健擔綱詞曲創作的主打歌〈酒干倘賣無〉，在電影一開場即以一段簡短的旋律暗示了全劇主題，之後這段旋律不時在片中反覆出現，譬如阿美幼時最愛聽此一曲調，啞叔便常吹奏喇叭、或用筷子酒瓶敲打出旋律來逗她開心，或在某個生離死別的場合也會悠悠響起了這段背景音樂，時而穿插、時而渲染，藉以貫穿整部電影，到結局時再由自責追悔莫及、不由悲嘆「子欲養而親不在」的女主角阿美現身，聲嘶力竭地唱出了整首歌，引爆淚點。

一首催淚的通俗（抒情）歌調，在侯德健的春秋筆法下，竟也隱然透出一股大時代的蒼茫和淒涼。聆聽整張專輯更令人直感驚天動地，彷彿喝了一整瓶濃度很高的烈酒，喝完衝上整個腦杓，沉醉到不行。

不料令人尷尬的是，當初原本有意跟隨此一主題曲的聲勢、將片名喚作「酒矸倘賣無」，卻萬萬也沒有想到，電影拍到一半時，侯德健為了尋找音樂創作的泉源，竟無視國民黨政府禁令，突然從台灣出走、經由香港入境北京，投奔「匪區」去了。在政治因素考量下，侯德健所有作品全部查禁，在台發行的電影《搭錯車》原聲帶專輯歌曲〈酒干倘賣無〉自也被臨時抽掉，置換成另一首名為〈新店溪畔〉的伴奏曲。

有趣的是，因為這個變故，台灣版《搭錯車》專輯唱片便改以李壽全譜曲、羅大佑與吳念真填詞的〈一樣的月光〉作為主打歌，反而只有在海外地區發行的香港版《搭錯車》專輯，卻仍原汁原味地保留了這首沾惹紅塵的〈酒干倘賣無〉。想當時年紀小，未曾進戲院看大銀幕（直到多年以後才在龍祥電影臺頻道初次看了片子），對於〈酒干倘賣無〉這首歌倒是印象深刻。

依然不老的歌聲

其後，伴隨著電影和音樂專輯的大受歡迎，僅僅不到一個月的時間，蘇芮狂放不羈的歌聲旋即傳遍大街小巷，也讓她走向歌唱事業的高峰，甚至因此紅到對岸中國，且分別於2005年、2015年相繼出現了「山寨版」同名電視劇《搭錯車》，劇中主題曲也是翻唱〈酒干倘賣無〉，但聽中國年輕歌手一口字正腔圓的北京口音唱起閩南語的五字歌詞「酒干倘賣無」，卻是怎樣也聽不習慣。

回想2014年的一個週末，我受邀前往中國南方參加「廣州書墟」展覽活動，趁著空檔時間，在「舊天堂書店」店主阿飛的熱心引領下，帶我走逛了一回廣州最負盛名的跳蚤市集與黑膠唱片店的集散地：陶街。乍見此地人潮密集、店攤之間櫛次鱗比，感覺頗有台灣早期光華商場那種尋寶的空間氛圍，只是整體規模大了好幾倍，我在其中一間攤位相當幸運地找到了一張收有蘇芮原唱〈酒干倘賣無〉的港版《搭錯車》電影原聲帶專輯，要價200人民幣。

當時，距離昔日《搭錯車》電影首映已是又過了31年後，侯德健58歲、羅大佑60歲、蘇芮62歲，都老了。只有唱片裡青蔥的聲音依然不老。

（本文原刊於2017年7月《幼獅文藝》雜誌第763期）

相關書摘 ▶李泰祥、鄭愁予詩歌紀行：難以超越的現代抒情詩絕唱《錯誤》

書籍介紹

本文摘錄自《留聲年代：電影、文學、老唱片》，南方家園出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：李志銘

們總因為一首歌，抑或一個名字、一齣電影而記住一個時代

現代語言學之父索緒爾（Ferdinand de Saussure）曾說：「在語言裡，我們不能使聲音離開思想，也不能使思想離開聲音。」作者李志銘從自己的收藏與愛好中，爬梳中外電影配樂、台語老歌、戰爭（如納粹、西班牙內戰、二戰）中的歌謠、競選歌曲，甚至台灣別具特色的唱片行、樂器工坊等，介紹在大歷史背景下常被忽略的音樂景觀。

本書特色

金鼎獎得主李志銘最新力作——以收藏爬梳台灣聲音景觀

裝幀設計——何佳興——以紙張的手感與紋理，配上鮮豔的色彩與狀似唱片的圖樣，烙印於精裝書封上，一展日治至光復期間的台灣音樂的時代精神。

Photo Credit: 南方家園

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航