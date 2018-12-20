柯文哲再提「兩岸一家親」：苗博雅穿台獨背心出席，時力議員選後「髮夾彎」

（中央社）台北上海雙城論壇歡迎晚宴19日晚上在圓山大飯店舉行，台北市長柯文哲致詞時重提5個互相，並表示雙方應秉持「兩岸一家親」精神交流，兩岸關係就可和平穩定。不過，「新科議員」苗博雅選擇穿台獨背心出席，但3位時代力量議員選前「挺柯」，選後卻發聲明反對「兩岸一家親」。

上海市常務副市長周波19日上午率團抵台，晚間赴圓山大飯店參加歡迎晚宴，分別與台北市長柯文哲在晚宴上致詞，並互贈禮物。

柯文哲致詞時表示，上海方此次派出130人與會，台北市產官學代表有250人，參與人數超越歷屆，座次分配上，主桌30人，其中現任台北市議員5人，上海市政府代表6人。柯文哲坐在周波、上海台灣事務辦公室主任李文輝中間。

他說，台北市與上海市過去舉辦8次雙城論壇，透過交流來互相認識、互相了解，不但拉近距離，展開良好互動，更經由互相尊重、互相合作，簽署30項備忘錄，深化各領域交流，成果豐碩。

「過去4年，兩岸雖然政治形勢不斷變化，但是雙城論壇還是持續舉辦，關鍵就在互相諒解，體諒彼此面對的困難」，柯文哲說，在善意持續交流，在交流中累積信任，「雙城論壇才能在一次又一次挑戰下，走到今天」。

柯文哲在致詞時也重申「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，以及「兩岸一家親」精神；期盼雙方未來在「既有政治基礎」上，讓雙城論壇長長久久，永續發展，成為兩岸關係和平發展的典範。

柯文哲說，兩岸人民同文同種，擁有共同歷史文化，「兩岸關係好，符合兩岸人民的福祉，也有利於台灣的經濟發展」，認為只要有更多善意交流，很多問題可以解決，或者避免。柯文哲也宣示，台北上海雙城論壇是兩岸交流典範，未來仍將常態性辦理，「為兩岸和平發展作出貢獻」。

陸委會主委陳明通19日表示，城市交流應「少一點政治，多辦一點正事」；台北市長柯文哲則說，應是「多一點經濟，少一點爭議」，「這樣講會比較smooth（平順）」，因為賺錢總是沒有爭議，平順就好，柯文哲表示，上海方釋出善意，像是周波主管經濟事務，參加雙城論壇的代表團也比往年龐大，台北市方面則找來企業老闆。

不過，台北市長柯文哲今天又說，「兩岸一家親」與「九二共識」在台灣已被標籤化，不管講哪一句話，都會有人反彈。有跟上海方提出所有人都可接受的「新名詞」構想，以對話代替對抗。柯文哲認為，上海方有上海方的堅持、台北方有台北方的堅持，所以才要進行協調。

柯文哲表示，想出新的說法或新名詞需要時間，「外科醫生的基本概念，就是還沒想出更好辦法就先用這個（指兩岸一家親），但要想一個讓大家都接受的好方法」。他說，他最討厭名詞追究，「我的主論調不變，就是降低緊張、降低衝突」。

「新科議員」苗博雅穿台獨背心出席以表達立場

苗博雅穿著黑色背心，胸前印著大大4字「台灣獨立」，外面套著西裝外套，她晚宴結束後接受媒體訪問時表示，特地穿上這件背心出席晚宴，因為雙城論壇的交流前提應秉持對等與尊嚴，「兩人要交朋友，一定是要把對方當成獨立個體，才有真正辦法交朋友」。

苗博雅認為，「今天是一個好的開始、好的嘗試，大家可以知道，台灣獨立在台灣與中國交流過程中，不是禁忌的詞」，不會因為講了「台獨」而發生爆炸或可怕的事情。

另外，她說，穿「台灣獨立」背心是要表達台灣是獨立國家的事實，既然是在自己國家的土地上，「為什麼不能說出來」；穿背心是想證明只要表達意志，中國與台灣可以自然交流，不用畫地自限，擔心台獨是敏感詞，「在這樣狀態之下，大家自然互動，反而開啟兩岸交流新的可能性」。

苗博雅與上海市人民政府台灣事務辦公室聯絡處處長徐晧同桌，她還送給徐晧由鄭南榕基金會發行的紀念專書「這裡不是一條船」。苗博雅表示，「我相信如果有打開閱讀的話，可以更了解為什麼台灣年輕世代，對於獨立自主這麼有理想與追求」。她還說，這也是交流目的，「來台灣就是要看到中國看不到的自由民主人權，以及了解台灣民意、台灣想法」。

對於柯文哲重提「兩岸一家親」，苗博雅認為，中國與台灣交朋友，不是兩岸一家親；而周波的「親情」說，也是言過其實，「交朋友是名實相符、言行一致最自然」。另外，無黨籍市議員李慶元坐在主桌，他受訪時說，柯文哲與周波互動不錯，氣氛相當融洽。

時代力量「新科議員」聲明反對，但選前卻支持？

選前時代力量台北市黨部主委、立委林昶佐就曾因「惜柯論」引起爭議。而九合一大選後，昨晚沒出席的3位時代力量「新科議員」林穎孟、林亮君和黃郁芬則在臉書發表聲明指出，兩岸一家親是中國統戰用語，不認同這樣的說法，聲明全文如下：

針對台北市長柯文哲於（19日）晚上於雙城論壇晚宴中，主動再次提及雙方應秉持「兩岸一家親」精神交流，時代力量三位台北市議員當選人表示不認同。 我們支持台北市與國際上任何一個城市，在對等、尊嚴、互惠的原則下交流，但「兩岸一家親」是中華人民共和國統戰特定用語，已被中華人民共和國多次在國際上用來宣傳其對台統戰論述，且柯文哲過去提及兩岸一家親時，已造成國內輿論爭議，不清楚柯市長作為主辦方時為何執意再說一次，柯市長應清楚說明。同時，台北市政府也應秉持公開透明的精神，將雙城論壇討論內容或若簽署任何MOU，主動向市民全數公開。未來台北市政府與中華人民共和國城市交流的程序與內容也將會列為時代力量台北市議會黨團的監督重點。

不過，黃郁芬不但在選前表態挺柯，還找柯文哲及柯幕僚「學姊」黃瀞瑩掃街拉票，也曾上政論節目為柯文哲的「兩岸一家親」辯護。

她在民視新聞台《台灣最前線》中表示，「柯文哲市長目前的態度對大家而言是一種務實的態度，為什麼說是一種務實的態度？應該說他在提到『兩岸一家親』，他不斷地在強調說這是基於一個城市交流的立場，在兩個城市之間如果要交流的話，你必須要有基本的友善的態度，不然到底要怎麼交流？」並指雖然自己支持台獨，但因為柯提兩岸一家親是一種務實的態度，所以仍然獲得年輕人的支持。

而面對網友質疑選後「髮夾彎」的黃郁芬，也在凌晨在粉絲頁回應網友表示：「我選前同意柯市長所說的，為了讓世大運順利舉行、也為了讓城市交流維持所以必須在去上海的雙城論壇時，表示善意；但我認為在柯市長在過去提及兩岸一家親後，也曾向情感受到傷害的支持者致歉等事件，應不會再提及兩岸一家親，且柯市長在近期所提及的原則皆為五個互相，我們發表此共同聲明的重點在於，我們同意國家之間應該在城市層級進行交流，但應該是互相尊重且對等的交流，希望柯市長能堅持此原則。」

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核稿編輯：楊之瑜