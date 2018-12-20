漫談「陶身體劇場」數字系列《5》&《9》：冷峻之舞，無盡無窮的肢體賦格

劇團主管剛從上海回來，為辦公室帶了一盒銀針百合。

打開盒子裏頭的東西一顆顆像是中藥材揉成的糰子，乾巴巴的瞧不清是什麼茶葉。扔了一顆入水，枯枝色的茶糰在暖暖的茶湯中悠悠展開，一片片茶葉如春苗開綻，最後露出裡頭朱色的百合，一切過程平淡自然的令人驚豔。待茶湯飲盡，我用筷子將餘下的茶葉和花瓣撥開，原來是將銀針茶與花朵用一根輕巧的棉繩繫著，乾癟的茶團接觸到熱水便自然紓解，隨著水紋緩緩旋轉、綻放，彷彿一個微渺的日常自然，在一個不同於此岸的宇宙緩緩運轉生息。

微妙、奇巧而精準，同時卻呈現不可思議的自然無為，這便是陶身體劇場的作品所帶給觀者的體驗。

陶身體劇場（TAO Dance Theater）成立於2008年，由陶冶、段妮、王好等中國青年舞者共同創立。陶身體劇場以陶冶自身鑽研發展的身體技術訓練系統「圓運動體系」出發，探討在情感、情節、故事性與戲劇性之外，純然對身體與時間、空間的關係進行探討與關照，營造其特有的，豐富卻又理性的藝術風格和身體景觀。

陶身體劇場自2011開始著手創作其最為人所知的「數字系列」，包括《重3》、《2》、《4》、《5》、《6》、《7》、《8》，一直到於2017年完作首演，由澳洲亞太表演藝術三年展、英國沙德勒之井劇院、臺中國家歌劇院等歐亞澳7個場館及藝術節共同委製的《9》。

數字系列的作品名稱指涉作品中的舞者人數，除此之外數字系列的每一部作品都沒有具體的敘事對象或主題，連服裝都一派樸素而簡潔，只是如數列一般排列組合不同的肢體語彙，每支舞作都像是一串精心設計的陶身體密碼，蘊藏舞蹈家對身體的關照與邏輯思考。

現代舞對觀眾通常不是太討喜易懂的一種表演形式，但陶身體劇場少了文本與戲劇的支撐，反而給予觀眾另一個進入作品的蹊徑。

今年在臺中國家歌劇院巨人系列，陶身體劇場帶來了《5》和《9》這兩個不同況味，卻有著極類似的旨趣的作品。

在《5》之中，5位舞者自始至終交融一體，時而如飛蛾破蛹，時而如花朵開闔，在反覆的結與解之間緩慢的變換。有趣的是，音樂設計小河為《5》設計了5段風格截然不同的樂曲，但是樂曲變換卻和舞蹈本身沒有顯著相關的段落關係，舞者的肢體軀幹彼此交纏編織，彷彿一個有自我意識的古老生物，執行其生命流轉的過程。

Photo Credit：陶身体剧场臉書專頁 「陶身體劇場」作品《5》表現肢體交纏

相對於《5》的緊密交融，《9》之中的舞者卻彷彿是各司其職，以自身的規律在舞台各處兀自舞動，看似沒有統一的舞步和姿態，卻保持著相同的韻律而呼吸。

《9》的動作看似紊亂而無章法，偶而有個一致的動作或方向，又轉瞬消逝，但舞者之間的空間關係卻始終勻稱而舒適，彷彿「空間中相互依存的關係形成一種密碼式的連結」。《5》和《9》的創作時間相隔四年，但不難看出這兩個作品核心，其實都是對舞者之間，肢體與空間的關係所做的探討與關照。

在演後座談時，一位觀眾提出一個問題「在這個作品裡面，我好像看不到『舞』。」這個問題可以預想，應該也是陶身體劇場時常接受的質疑。

《禮記。樂記》云「說（悅）之，故言之；言之不足⋯⋯故不知手之舞之，足之蹈之也。」，彷彿舞蹈應當為展現某種情緒或場景而存在。

當舞蹈抽離了情感、敘事與情節，陶身體劇場選擇了一條近乎「冷峻」的思考方式——不論是《4》、《5》對舞者互動關係的探討，或是《6》、《7》、《8》一系列對脊椎運動的實驗與探究，一直到《9》所呈現的若有似無的韻律和秩序。

陶身體劇場的作品在肢體上的反覆探求和邏輯思考，讓數字系列的每一部作品都譬如一首精巧勻稱的賦格，在繁複而理性的思路中呈現了無以名狀的優雅。

Photo Credit：臺中國家歌劇院臉書專頁 「陶身體劇場」作品《9》

陶冶曾說「舞蹈是所有藝術的總和，人們舞動的時候，是時間的快慢、起伏，也是生命的瞬間；躍動、停頓到消逝」，或許在陶身體劇場貌似冷峻的外衣下，蘊藏的便是舞蹈家對生命乃至於宇宙的熱愛吧。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航