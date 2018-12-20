電子支付整合新選擇，為業者搭起便利的橋樑

撰文者: 鄭雅方律師/大成台灣律師事務所

到星巴克買杯咖啡，只見櫃台上放置各式結帳感應機器，消費者可以隨行卡、信用卡、悠遊卡或APP 行動支付等方式支付消費金額，隨著電子科技迅速發展，各式各樣的電子支付工具日益繁多，消費者可能還要想想看今天要以哪種方式支付比較划算，可取得更多優惠或累積更多點數。

同樣的場景也發生在很多實體商家或電子商家，因為商家提供越多元的付款方式對消費者越便利，但商家就得跟不同電子支付機構或電子票證發行機構簽約，支付多筆手續費，增加商家的營業費用及作業時間。

擁有電子傳輸技術及設備的新創業者，想要解決實體商家或電子商家上述問題，提供更便捷省時方式，但無論是申請設立電子支付機構或電子票證發行機構，最低實收資本額的門檻實為進入此領域的最大限制。因為依電子支付機構管理條例第7條第1項規定，電子支付機構之最低實收資本額為新臺幣五億元。又依電子票證發行管理條例第6條規定，發行機構最低實收資本額為新臺幣三億元。如此高門檻的最低實收資本額，對於小規模的新創業者而言負擔不輕，遑論還有其他後續要投入的成本開銷。

若業者並非選擇直接設立電子支付機構或電子票證發行機構，還有可行的方式是：整合不同電子支付工具或電子票證，作為商家與電子支付機構或電子票證發行機構間的橋樑。由電子支付機構業務管理規則第24條第1項及第2項規定可知，電子支付機構得將「收付訊息處理作業，包括利用他人端末設備或應用程式及委託整合傳遞收付訊息」此項業務委託他人處理，並應於首次辦理作業委託他人處理後五個營業日內，報主管機關備查。電子票證發行機構業務管理規則第22條第1項及第2項規定，電子票證發行機構得「共用其他發行機構、信用卡收單機構、特約機構、加值機構或電子支付機構端末設備，且委託該端末設備提供者傳送所屬交易資訊作業。」亦即，電子票證發行機構得委託端末設備提供者傳送交易資訊作業，並應於首次辦理作業委託他人處理後五個營業日內，報主管機關備查。

但業者從事上述收付訊息傳遞或交易資訊傳送的業務，需要注意的是與商家、電子支付機構或電子票證發行機構簽約的法律主體及責任問題。依電子支付機構業務管理規則第20條之1第1款規定:「電子支付機構提供收款使用者收付訊息整合傳遞服務，應與收款使用者及其他機構簽訂契約，就收款使用者收付訊息整合傳遞相關事項，約定雙方之權利、義務及責任。」可知電子支付機構與商家間，就收付款訊息傳遞應簽訂契約，將收付款之金額及方式約定清楚。而電子支付機構若委託業者整合傳遞收付訊息的業務，電子支付機構與業者間亦應簽約，明定雙方權利義務。然而，若業者自行與商家簽約，擔任契約主體，則業者可能負有支付款項給商家的義務，業者所擔負的責任可能大於其提供傳遞收付訊息服務所收取的報酬。另種方式為業者與商家、電子支付機構間訂立三方合約，明定三方間的權利義務，尤其是傳遞收付訊息錯誤時的責任歸屬。

為鼓勵新創業者提供消費者及商家更快速便捷的傳輸服務，節省商家的營業費用及作業流程，電子支付機構或電子票證機構亦能增加使用率及提高營業收入，法規鬆綁有其必要性。若業者有以科技發展創新的金融商品或服務，也可依金融科技發展與創新實驗條例申請創新實驗。