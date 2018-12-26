柯米《向誰效忠》：我認為希拉蕊會贏，才在大選前重啟「電郵門」調查

文：詹姆斯・柯米（James Comey）

我花了好長一段時間，仔細回顧我2016年到底是怎麼過的。事後檢討不見得能面面俱到，但至少能提供獨一無二的視角以及深刻的省思。

我跟很多人一樣，都被川普當選的結果嚇到了，光看媒體民調數據，我本來還以為希拉蕊會贏。大選結果出爐之後，我一而再、再而三問自己當初是不是被民調洗腦了。

其實我也不確定，但說完全沒影響也太假。我在想，大家都覺得希拉蕊會勝選，我也是在這種氛圍之下指揮調查的，大概就是因為這樣，我才會成天擔心要是隱瞞大家調查重啟的事，可能會讓希拉蕊當選無效。假設希拉蕊跟川普再更勢均力敵一點，或者各家民調都顯示川普領先，我應該就不會擔心到這種程度。但，我依然不確定自己有沒有被洗腦。

希拉蕊意外敗選，竟把一部分的氣出在我身上，她有好幾份書面文件裡都說是我害她輸掉。我知道她還在自己的書裡面說，她被我背刺了。其實，她在政治圈裡努力了很久，為了當上美國史上第一位女總統，結果還在一片看好之下意外敗給對手，可想而知這打擊多大。我在某個地方讀到她很氣我的事，我只能表示遺憾。很可惜，我沒機會把調查決策的來龍去脈解釋給她本人跟她的粉絲聽。我也知道我公開消息之後，很多民主黨員都覺得很傻眼，甚至氣到不行。

大選結束後，我出席了一場不對外公開的簡報會議，與會的人包括一群民主黨跟共和黨參議員。這場會跟希拉蕊電郵案毫無關聯，但會議快結束的時候，時任參議員的民主黨員艾爾．佛蘭肯（Al Franken）卻對我大表不滿，我猜他剛好說出了很多人的心聲。

他當時說，他想討論一個「大家裝作沒看到的問題」，也就是我「對希拉蕊幹的好事。」

於是，我就問參議院多數黨領袖米契．麥康諾（Mitch McConnell），可不可以給我一點時間回應對方。麥康諾一聽，就直接往椅背一靠，用幾乎是興奮的語調說：「當然可以，你想講多久都隨便你。」

我對在場的參議員說，我想請大家和我一起回顧事件的來龍去脈，試著站在我的立場，也就是聯邦調查局的立場來想。我說，「請大家先回到10月28號這一天。」就算我沒辦法讓他們改變立場支持我，至少我可以把我的想法說清楚，告訴大家我思考過哪些可能性，最後為何選擇「誠實」路線而不是「隱瞞」路線。我指揮調查的方式不是十全十美，但也是一拿到事證就盡力查。講完後，還好，至少有一個人被我說動了。參議員查克．舒默走過來找我，眼裡還含著淚。他用一隻手握住我的手掌，再伸出另一隻手不斷輕拍我的胸口，一邊說：「我懂你，我完全懂，你這位子根本不是人坐的。」

我真的很希望聯邦調查局採取的行動——或說我採取的行動——沒有改變了大選的結果，因為我太太跟我女兒們都投給希拉蕊，2017年川普就職隔天，她們還跑去參加華府的女性大遊行。我在聽證會上也說了，一想到我的決定可能會影響選情，就覺得很「噁心（nauseous）」——不過我有個女兒很重視文法，她告訴我「想吐」（nauseated）才是正確的說法。其實我想說的不是川普這個人和領袖缺點大到讓我想吐（雖然這人問題真的滿大的，因為我在聽證會上說，聯邦調查局會影響選情這件事讓我覺得「有點噁心」，結果他好像搞錯了我的意思），而是我這輩子之所以心甘情願為某些單位服務，完全是因為這些單位沒政治包袱，而且立場不會被選舉期間的激情左右。但2016大選真的很不一樣，我孩子還把一則推特留言拿給我看，裡頭散發出濃濃的大選氛圍：「柯米根本是政治打手，真不曉得他是幫哪個黨的。」

我不喜歡人家批評我，但我不能不接受批評，畢竟人都有可能犯錯。不過，為了不讓自己被搞得疑神疑鬼、裹足不前，我的大原則是，如果是我認識的細心人給我的批評，我就會認真看待；如果匿名人士或狂熱政黨人士的批評看起來有條有理、有憑有據，又指出了我的盲點，那我也會稍微留意。至於其他的瘋狗，而且是滿街跑的瘋狗，我一律無視。

我最在意的評論，是有人認為我愛當正義使者，自以為很有情操。其實，我一直都很擔心我會不會自大過頭。我覺得自己願意做對的事很了不起、願意做到誠實透明很了不起，我也覺得自己比社會上滿坑滿谷的撒謊政客還有節操。但另一方面，自我感覺良好可能會讓我得意忘形，聽不進別人的中肯建言。

我在心裡回想了希拉蕊電郵案幾百遍，我覺得7月5號那天，我在電視台記者面前發表的聲明確實不夠完善，但除此之外，如果要我再發表一次聲明，同時考慮我的身分跟手上掌握的資訊，我一定還是會採取同樣的做法。但我想，頭腦清楚的人也有可能走不同的路就是了。

好比說，假設我今天是曾經入閣過的民主黨員，我就不敢說在7月5號發表聲明之前和司法部長保持距離是件好事。假設我今天有民主黨的背景，大家就會說我愛和黨內唱反調，這時候，我就算跟司法部長劃清界線、獨自代表司法單位發言，也不可能取信於人。當然，即使是出身民主黨、又沒跳出來單獨發表聲明的聯邦調查局局長，也免不了要通知國會全案已經在7月偵結了，因此到了10月，就得思考誠實比較好，還是繼續裝死隱瞞這個問題。

假設我沒在司法部服務這麼久，又沒在小布希任內擔任司法部副部長，我恐怕就不會覺得我必須要維護調查局以外的單位。要是我2005年在司法部副部長任內最後幾天，沒發現刑求案緩起訴會帶來極大的負面效應，我恐怕也不會大膽到和司法部長切割。

我的演講經驗滿豐富的，所以我有辦法在直播記者會上發言。換做是不同經歷的局長，可能就會把案子丟給司法部處理，讓對方自己想辦法。

如果是別的調查局局長，一旦發現柯林頓總統跟司法部長在機艙內開過會，應該就會在6月底要求司法部任命特別檢察官查案。但我還是覺得，這招對希拉蕊不太公平，只是我可以想像別的局長寧願走這條路，也不想跟我一樣維護司法單位的公信力。別的局長可能會選擇觀望一陣子，等調查人員聲請到搜索票、確定韋納電腦裡的希拉蕊郵件有何玄機再說。這條路有點冒險，因為年中專案團隊大選前不可能查完郵件，不過我可以想像，可能會有局長選擇在大選前一週偷偷調查，賭看看能查出什麼結果。

說到這，又要提到林奇部長在給了我一個彆扭的抱抱之後，所說的話。假設我一開始就選擇閉嘴，大選前一週消息曝光的機率會有多高？我覺得很高。雖然年中專案團隊口風很緊，調查了一整年都沒讓消息走漏，但聯邦調查局位於紐約的刑事調查部門還是知道希拉蕊要被調查了（幾個月前，案情也在紐約走漏過）。如果我們裝死隱瞞案情，消息卻又在選前走漏，恐怕會更難看，甚至難看到不堪設想的地步。話雖如此，頭腦清楚的人還是有可能選擇隱瞞，繼續裝死。

我問了自己不下100遍，在10月初聽說韋納筆電的事之後，我是不是應該要逼調查團隊快馬加鞭，盡快出手查案。不過，我也是到10月27號才意識到這件事的重要性。

我本來以為，如果這件事真的非同小可，調查團隊會自己來找我報告案情，所以我就暫時放手，跑去處理別的案件和事務了。要是我更早知道案情細節的話，我的反應應該也會跟10月27號一樣，要大家馬上動起來，把郵件弄到手。只是，如果問我調查人員是否應該早點向我報告案情，或者我是不是有辦法早點要到消息，我自己是答不出來的。

對聯邦調查局來說，2016年總統大選實在是史無前例的一場選舉。但就算我知道大選結果，又坐時光機回到當初，應該還是會做同樣的決定。當然，我也可以想像換做其他心地善良、有原則的人來當局長，可能會有不同的決定。雖然我覺得，其他路線反而會對美國的司法體系造成更多傷害，但我不敢把話說死。對於這個問題，我衷心希望未來的局長可以不必再被逼著回答了。

相關書摘 ▶柯米《向誰效忠》：眼前說謊的川普，竟要我放過「通俄門」的弗林

書籍介紹

本文摘錄自《向誰效忠：關於一種更高層次的忠誠，以及這種忠誠的考驗》，遠流出版

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作者：詹姆斯・柯米（James Comey）

譯者：陳佳瑜、柯宗佑、范明瑛

以恐懼領導的人

才要求個人的忠誠。

2017年5月，時任聯邦調查局長的詹姆斯・柯米（JamesComey），不願答應總統要求他停止調查特定人士，也不願回應總統「對個人效忠」的要求，因此在一次對外演講時，在新聞跑馬燈上看見白宮宣布他辭職的消息。

本書可稱是他畢生服務跨國企業、政府行政與司法部門30多年，累積而得的最精華智慧。他見證過迥異的領導風格與各種形式的權力角逐，也參與過司法權與行政權的詭異互動。他用真實案例，極有力地說明了：

有效領導的核心是什麼

領導者如何面對自己的侷限

如何將事實帶入特定的時間、空間，以便做出更健全的判斷

在首長面前當如何堅持正確的立場

政壇與商界為何不可仿效黑手黨的「效忠」模式

本書推出後，受到全球的讚譽。紐約時報援引諾貝爾文學獎得主索爾・貝羅的話，稱讚作者是「一個偉大的察覺者」，將組織內部的缺陷勇敢揭露，毫不考量自己的官位前途。公共廣播電台更說本書是同類型著作裡面最重要的一本書。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航