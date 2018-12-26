柯米《向誰效忠》：眼前說謊的川普，竟要我放過「通俄門」的弗林

文：詹姆斯・柯米（James Comey）

之後不到一週內，我再度回到相同的場景，膝蓋又一次抵在「堅毅桌」前。

2月14日，我去橢圓形辦公室，參加為川普總統排定的反恐簡報。他一樣坐在辦公桌後面，我們一群人坐在六把椅子上呈半圓形。除了我，還有副總統彭斯、中情局副局長、國家反恐中心總監、國土安全部長，和我的新老闆，新任司法部長傑夫．塞申斯（Jeff Sessions），當時上任還不到一週。我對新部長的第一印象，是覺得他與小布希時期的白宮顧問岡薩雷斯像到詭異，都被這個職位壓得難以招架、力不從心。但塞申斯還缺乏岡薩雷斯散發的和藹可親。

總統對機密簡報似乎很不感興趣，頻頻走神。我報告的內容是當前美國境內的恐怖威脅，說明了重要、值得關切的事項，但沒有引起什麼反應。在氣氛低迷的會報結束後，他示意簡報到此為止。「謝謝各位，」他大聲說，然後指著我，加了一句：「我還想跟吉姆談談。謝謝各位。」

又來了。

我不知道他想談什麼，但這項要求太不尋常了，讓我覺得我又要寫備忘錄了。為了這個目的，我必須努力記住他講的每個字，一字不漏。

我別無選擇，只能留在原地，看著其他與會者離開橢圓形辦公室。然而，司法部長在我的椅子旁徘徊不去；身為我在司法部的上司，他毫無疑問、理所當然地認為應該留下來參與對話。「謝謝你，傑夫，」總統以一種遣退的態度說，「但我想跟吉姆談談。」

這時候，總統女婿傑瑞德．庫許納上場了。他一直就在我後面，跟其他白宮幕僚一起坐在咖啡桌旁的沙發或椅子上。他可能是房間內最瞭解他岳父的人，而他似乎也有意進行類似的介入。當其他人步出房間時，庫許納跟我聊天，說到希拉蕊電郵案的調查以及案情想必十分困難等等——他可能以為川普會忘記剛剛要全部人都離開，包括他。

結果不是這樣。

「好了，謝謝你，傑瑞德。」川普說。他的女婿看起來似乎和塞申斯一樣不情願，

但也離開了。

老爺鐘旁邊的門關上，只剩我們兩人。總統盯著我。

「我想談談麥可．弗林。」他說。弗林是他的國家安全顧問，前一天才被迫辭職。

我跟弗林不熟，不過2014年時曾經跟當時是國防情報局長的弗林一起作證過，覺得他蠻討人喜歡的。

弗林是美國陸軍退役將領，2016年12月時曾多次與俄國駐美大使談話，尋求俄國協助打消聯合國的決議，該決議譴責以色列在占領地擴張屯墾區（歐巴馬政府不打算使用否決權來處理這項決議）。弗林也敦促俄國駐美大使，面對歐巴馬政府因為俄國干預2016總統大選而施加的制裁，不要升高回應。次年1月初，媒體報出關於制裁的對話後，引起各方深切關注，副總統當選人彭斯還得上電視否認弗林曾與俄國討論過制裁的事情。彭斯說他會知道這件事，是因為他跟弗林談過。1月24號，隨著俄國干預事件調查持續進行，我派了兩名探員到白宮與弗林面談，問他與俄國人的談話內容。

他對探員說謊，否認他曾與俄國大使詳細討論這些他自己說過的議題。

一開始，總統說弗林將軍跟俄國人談話並沒有什麼錯，但他必須讓將軍辭職，因為將軍誤導了副總統。他還說，他對弗林有其他顧慮，但沒有說明是什麼顧慮。

然後總統針對機密資訊外洩，發表了長篇大論——我可以理解他的憂慮。

那些可以取得機密資訊的人，一轉頭就跑去跟記者爆料，讓他很挫折。歷任總統也是如此。我解釋，這個問題由來已久，也讓前任總統們十分頭痛，不過洩密很難成案，因為這代表我們必須時不時與媒體進行調查性的接觸（例如，用傳票調出通聯紀錄）。但我也告訴他，如果能找到一個案子，逮到一個洩漏機密資訊的人就地正法，會有很大的威嚇作用。

雖然我沒有指明或建議要從媒體下手，但總統提到我們以前曾經把記者關進監獄、逼他們吐露實情。他指的是2005年調查「滑板車」利比時，紐約時報的記者因為拒絕服從法院命令、說明自己與利比的對話內容，所以被判藐視法庭，入獄三個月。總統接著要我跟司法部長塞申斯談談，看有沒有更強烈的方式針對洩漏機密資訊的人立案調查。我告訴他會轉達這個訊息。

關於洩密的問題，總統說了幾分鐘後，蒲博思從老爺鐘旁的門探身進來。我看到有一群人，包括副總統，都等在後面。總統揮揮手要他關上門，說他很快就好。門關上了。

然後，總統回到麥可．弗林的話題上，說：「他是個好人，歷經了大風大浪。」他重複說弗林在與俄國人來往上沒有做錯任何事情，但他誤導了副總統。

然後他說：「我希望你同意讓這件事到此結束，放弗林一馬，他是個好人。我希望你放手。」

這時我才瞭解，總統要我們停止調查任何「弗林針對他與俄國大使的對話內容，提出不實說詞」的事情。我不知道總統是泛稱所有與俄國有關的調查，還是可能與其競選活動有關的部分。無論如何，因為聯邦調查局是獨立的調查機構，所以他的要求讓人極為不安。想像一下如果希拉蕊總統要求與聯邦調查局局長單獨談話，叫局長放手不要再調查她的國家安全顧問，會引起什麼反應。

我沒有打斷總統，沒有抗議他的要求很不恰當。或許我應該要這麼做的。但如果他不知道這種要求不恰當，他為什麼要摒退房中其他人，包括我的上司和副總統，好單獨跟我談話？

我沒有打斷總統，反而只同意說「他是個好人」，或說從我對他的認識中，他似乎是個好人。我沒有說會「放手」。

總統對我的回答沒有反應，而是又很快回到了洩密的問題上。對話結束，我起身，

從老爺鐘旁邊的門出去，走過門外的一大群人，包括蒲博思、副總統、新任衛生與公共服務部長湯姆．普萊斯（Tom Price）。沒有人跟我搭話。

我在車上發email給同僚，說他們努力替我準備的反恐簡報進行得很順利，但「現在我又得寫一份備忘錄了。」意思是說，我又和總統進行了一次必須記錄下來的對話。

我準備了一份非機密備忘錄，內容是這次關於弗林的對話，跟聯邦調查局資深領導團隊討論這件事，包括副局長麥凱比、幕僚長瑞比基、總法律顧問吉姆．貝克。

只不過一個月多一點，我就已經寫了好幾份備忘錄，關於我和總統的會面。我知道我必須記住這些對話，不僅是為了對話的內容，同時也是因為我知道我面對的是一個對於談話內容可能會說謊的國家元首。為了保護聯邦調查局和我自己，我需要同步進行紀錄。

聯邦調查局各部門主管都同意，不能因為總統的要求而擾亂調查團隊觀察弗林，或更廣義地說，調查俄國涉入2016年大選期間川普競選活動的事。這點很重要。我們並不打算遵循總統的要求。我們還得到一個結論：因為這是一對一的談話，我的發言沒有佐證，因此並沒有必要向司法部長塞申斯呈報。就算塞申斯知道了，我們也預期他很有可能會自請迴避，不涉入與俄國相關的調查（兩週後他也確實這麼做了）。當時的副部長，是一位美國檢察官以代理副部長的身分擔任，不會長久待在這個職位上。我們決定且戰且走，一邊繼續調查，一邊看該拿總統的要求怎麼辦，以及總統的要求會對調查造成什麼影響。

2月14日與總統會面後，我指示幕僚長安排我與司法部長會面，時間訂在隔天早上，做完週三例行威脅簡報之後。例行會議結束後，所有人都離開房間，只剩下司法部長、我、我們各自的幕僚長。在司法部這間保安會議室中，塞申斯隔著桌子坐在我對面。

以前林奇部長就是在同一個地方、甚至可能是坐在同一把椅子上，告訴我要把希拉蕊的電郵案調查稱為「事件」。

無關人士都出去後，我實現了我對總統的承諾，向司法部長轉達總統對洩密的顧慮，以及總統要我們更努力調查的期待。我樂觀地相信司法部長應該能在某種程度上控制川普，因此藉機拜託他以後別再讓總統與我一對一談話。「這種事情不能發生，」我說，「你是我的上司，不能被摒除在房間外，好讓他可以跟我單獨談話。你必須在我和總統之間。」他沒有問我是不是發生了什麼讓我困擾的事情；出於上述的原因，我也沒有說。

他反而做了一件我越來越熟悉的事情：他的眼睛盯著桌子，目光快速來回滑動，從一邊到另一邊。我記得他什麼都沒說。目光飄忽了一會兒之後，把兩隻手都放在桌上，起身感謝我跑這一趟。從他的姿勢和臉色，我看得出來他也無能為力。

我離開後，對於司法部長沉默的目光飄移，實在難以理解，所以我要幕僚長打電話給塞申斯的幕僚長，確定部長瞭解我的顧慮，以及他身為司法部長，站在我和總統中間有多重要。他的幕僚長說他們瞭解。

但他們不瞭解，或不能瞭解。

相關書摘 ▶柯米《向誰效忠》：我認為希拉蕊會贏，才在大選前重啟「電郵門」調查

書籍介紹

本文摘錄自《向誰效忠：關於一種更高層次的忠誠，以及這種忠誠的考驗》，遠流出版

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作者：詹姆斯・柯米（James Comey）

譯者：陳佳瑜、柯宗佑、范明瑛

以恐懼領導的人

才要求個人的忠誠。

2017年5月，時任聯邦調查局長的詹姆斯・柯米（JamesComey），不願答應總統要求他停止調查特定人士，也不願回應總統「對個人效忠」的要求，因此在一次對外演講時，在新聞跑馬燈上看見白宮宣布他辭職的消息。

本書可稱是他畢生服務跨國企業、政府行政與司法部門30多年，累積而得的最精華智慧。他見證過迥異的領導風格與各種形式的權力角逐，也參與過司法權與行政權的詭異互動。他用真實案例，極有力地說明了：

有效領導的核心是什麼

領導者如何面對自己的侷限

如何將事實帶入特定的時間、空間，以便做出更健全的判斷

在首長面前當如何堅持正確的立場

政壇與商界為何不可仿效黑手黨的「效忠」模式

本書推出後，受到全球的讚譽。紐約時報援引諾貝爾文學獎得主索爾・貝羅的話，稱讚作者是「一個偉大的察覺者」，將組織內部的缺陷勇敢揭露，毫不考量自己的官位前途。公共廣播電台更說本書是同類型著作裡面最重要的一本書。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航