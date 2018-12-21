從《莊子》到武俠電影：相濡以沫，不如相忘於江湖（二）

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莊子口中的「江湖」可能是武俠江湖的起源，但要談江湖、談武俠，最中心的精神必然是「俠」。

西方人慣用「武術片」一詞囊括武俠片與功夫片。但只要深究下去，便會發現武俠片與功夫片在根本上是不同的。如王家衛的《東邪西毒》（1994）與《一代宗師》（2013）是不同的，徐克的《新龍門客棧》（1992，李惠文導演、徐克監製）與《黃飛鴻》（1991）也呈現了兩個截然不同的武術世界。

武俠與功夫很相似，後者重視拳腳分高下，前者則著重內在精神，「俠義」必勝。所以，兩者的分別正在於「俠」的體現。金庸曾在《諸子百家看金庸（伍）》訪問中說道：「表面是鬥爭，精神卻是俠士的，有著中國傳統道德觀念。」可見，武與俠，武只是載體，俠才是靈魂。

哪甚麼是俠？司馬遷在《史記・遊俠列傳》早就下了定義：「今遊俠，其行雖不軌於正義，然其言必信，其行必果，已諾必誠，不愛其軀，赴士之戹困，既已存亡死生矣，而不矜其能，羞伐其德」。俠士雖不遵循法律，但卻有自己的規距。

他們只說自己也相信的東西，做事有始有終，言出必行。為救人於危難，甘願犧牲自己，置生死於度外。從不因自己的能力而驕傲，恥於誇讚自己的功勞。可見俠士超脫於法律之外，為了貫切自身更高尚的信念，破之又何妨。

這印證了韓非子在《五蠹》中對墨家子弟（遊俠的起源）的批評：「俠以武犯禁。」俠義精神才是武俠世界的法律，官府、法則不適用於俠士身上，只能管束平民百姓。所以在武俠故事中，伸張正義的往往不是官府探子，而是視法律如無物的俠士。

胡金銓的《龍門客棧》（1967），把司馬遷筆下「遊俠」完美地實體化。武功高強的少俠蕭少鎡為助好友拯救忠良之後，於龍門客棧大戰東廠錦衣衞一眾高手。蕭少鎡與被誣陷的大將軍于謙素不相識，卻願意為救其一對子女捨命。東廠太監三番四次卻以功名利祿收買蕭少鎡，蕭卻完全不為所動，寧可得罪權貴，只因他超然價值觀無可動搖：救忠良之後，比他個人的性命更重要。

在《龍門客棧》裡，江湖就是這個小客棧。遊俠、義士、惡官，全數眾集在渺無人煙的大漠中。 平民在這個世界裡只是被拯救的對象、是過客。江湖是我們這些普通人想也不敢想的兇險之地，也是正義唯一存在之處。

Photo Credit：國家電影中心 《龍門客棧》劇照

事實上，武俠小說孕育於平民對正義渴求與幻想。正是因為他們在現實中對官府腐敗不滿，卻苦無對策，唯有把對現實的不滿投射於故事之中。最明顯的一個例子就是元末明初施耐庵的《水滸傳》，108個好漢大都是現實中被貪官污吏迫害的義士，被迫上梁山後才能以武力反抗。武俠電影亦一樣，只有像蕭少鎡這樣在體制外的俠士，才有能力、有自由對抗權傾一方的東廠。

然而，《龍門客棧》最美的地方在於比起英雄主義，它更強調集體力量。蕭少鎡一人本不足以匹敵世外高手東廠太監曹少欽。片末一場大戰，蕭陷入苦戰時，最後竟靠兩個棄暗投明的番子兵多刺兄弟捨命才勝利。

這些深刻細節，使胡金銓之武俠精神如此獨特超脫。當現實令人失望，江湖為無力反抗的黎民百姓提供美好的幻想。因為現實中俠士不再存在，俠士闖蕩江湖的虛構故事才如此令人神往，令人滿足。

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