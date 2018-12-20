政府將推從3歲讀到18歲的「原住民族學校」，另立課綱、教材，非原住民也能讀

原住民族委員會（簡稱「原民會」）草擬攸關原住民族教育權的《原住民族學校法》草案，今（20）日舉辦公聽會，蒐集民眾意見。根據草案，未來可能創設3歲到18歲都能讀、15年學制的原住民族學校，將有自己的課綱跟教材，也不只招收原住民學生。今日的公聽會，許多與會民眾討論到，都會區原住民散居各地，是否可能設立這樣的學校，又是否可能仿照紐西蘭，打造「全族語校園」。

原住民傳統的知識、價值觀與生活哲學，都與漢人不同，但台灣卻鮮少有以「原住民」為主體的學校，就算《原住民族基本法》2005年就明定應以「多元」的精神，保障原住民的教育權利，但詳細的原住民教育規範，一直停擺。2017年，全台6所原住民族小學仍然只能用「實驗教育」的方式，以個案的方式存在。

為了讓原住民學生有機會接受母文化教育，原民會委託東華大學「財經法律研究所」副教授蔡志偉草擬《原住民族學校法》，並從11月23日開始，於全台10處舉辦法案公聽會，聽取大眾意見。今日，第8場公聽會在位於台北市的國立師範大學舉辦。

未來的原住民族學校：不只學制自由，還有自己的課綱跟教材

公聽會開始，負責帶領團隊草擬法案的蔡志偉首先解說《原住民族學校法》草案制定方向及內容。

蔡志偉表示，這部法案最重要的目的就在「建立原住民族教育體制」，為了落實原住民族教育自主、自決，未來設立的原住民族學校將「獨立於一般學制」。

未來的原住民族學校預計採15年制，收3歲到18歲的原住民學生，一般學制中，3到18歲大多是3年幼兒園+6年小學+3年中學+3年高中職，但由於原住民知識體系、生活哲學都與漢人不同，蔡志偉強調，為了讓各族依照族群特色發展，《原住民族學校法》草案給予學校足夠彈性，不硬性規定得照一般學制。此外，原住民族學校的課綱、教材、評量方式，都可獨立於一般學校，以符合原住民價值觀。

未來設立的原住民族學校，預計以「各族」作為設立學校的主軸（比如阿美族學校、排灣族學校等），中央由原民會管轄，教育部只提供協助，地方則由地方縣市政府管轄。

學生方面，原住民學生能優先入學，但非原住民也可以就讀，且並未設立任何原住民保障名額或比例。此外，雖然與一般學校學制不同，學生如果取得同等學力，可從一般學制轉入原住民族學校，也可以從原住民族學校轉回一般學校。

教師方面，為了確保文化敏感度，法案要求校長得有原住民身份，學校輔導處人員，也應優先進用原住民。

另外，由於原住民知識斷層存在已久，具原住民知識的教師也一直不足，因此公聽會中，蔡志偉也特別說明師資來源。除了由現職教師轉任，未來也將設立獨立的「原住民族學校師資培育中心」，另外，也設置「專業技術人員」，讓部落傳統知識保存者或是文化工作者，就算沒有教師資格、不符學歷限制，也能當老師。另外，也將規劃公費教師，吸引有志教育的大學生投入，但須通過「中高級」族語認證。

都市原住民學生散居各地，可能無法設立整間原住民學校

而今日公聽會現場觀眾，針對主要聚焦「都會原住民」「全族語教育」有比較深入的討論。

首先回應的是新北市原住民族資源中心主任包志強，他著重在「都市區」是否也適合這部法，包志強認為，整部法都以原住民鄉鎮為基礎，可能讓居住在的都市原住民無法受益（編按：目前有超過5成的原住民住在都市）。

因為都會地區原住民學生的相對分散，也不像原住民鄉鎮，同族的會住在附近，可能很難設立以「族」為單位的「整間學校」。因此，包志強建議，是否可能在法規中訂定「原住民族班」，比照原住民族學校的授課方式、學制規劃，但設立在一般學校中。

「為何對於族語要求還是這麼低？」民眾期待「全族語教學」

而台灣原住民族語言發展學會理事長波宏明則期待，未來設置的原住民學校能夠「全族語教學」。他分享前往紐西蘭毛利學校參訪時，走進一間學校的毛利班級，「我要跟老師說英文，是要小聲偷偷說的，那就是毛利語的環境」。但對於台灣的原住民族學校老師，「只有」公費生需要族語認證，且「只需要」中高級通過，他認為不夠。

波宏明表示，原住民族語師資的確難尋，但他說，「民國90年推動九年一貫時，就說原住民師資不足，近兩年推動12年國教，還是一樣不足」，但他說，這部法以原住民族為主體，「為何對於族語要求還是這麼低？」他期待，就算學校教的是數學，一樣可以用族語。

他期望，未來設立「師資語言學院」之類的機構，提供老師「全族語」的研習環境，並規定老師在任教前，先進入學院至少1年，甚至取得「高級」族語認證再任教。

或者，限定老師在一定年限內得達成「以族語當教學語言」，否則給予處罰，或給予全族語教學的老師津貼，鼓勵教師提供「全族語環境」。其中一名與會的政治大學教育系學生，也分享自己在紐西蘭參訪的心得，她表示，紐西蘭的毛利人，小學1、2年級是以「全毛利語」上課，3年級以後，才以毛利語、英語雙語並行。

但也並非所有人都認為應走「全族語」路線，國教院原住民族教育研究中心研究員劉秋玲就表示，師資中可能有不少是從一般學校轉任的，也許教國語、英語、數學這些學科，是否真的「非講族語不可？中高級（族語認證）不夠？」值得思考跟討論。

公聽會中，一名與會者也以家長的角色，提出她對原住民族學校的想像，她認為，原住民教育和主流教育不需互斥或對立，提到主流教育時，她說，「他們（接受主流教育者）本身對他們的教育有很多不喜歡，原住民族學校是不是能夠為這個大社會、甚至全球帶來另外一種禮物？是從我們原住民祖先的智慧、從我們對世界的哲學概念，去設計一個既傳統但其實又很前衛、給台灣現在的體制解套的方式，其實會更吸引不只是原住民的家長把孩子送過來，漢人的家長也會把孩子送過來。」

她説，「其實我會希望我的孩子，除了是個原住民外，也是大社會、全球的公民」、「希望《原住民族學校法》可以滿足讓原住民成為真正的自己，還有主流社會帶來的一些對他學習有幫助的東西。」

未來，《原住民族教育法》草案的相關資訊，都會更新在教育部「原力網」，除了接下來兩場公聽會，也能填寫線上表單，提供意見。

核稿編輯：楊之瑜