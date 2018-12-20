川普宣布美軍撤出敘利亞：五角大廈錯愕，但便宜了誰？

（中央社）美國與恐怖組織伊斯蘭國（IS）在飽受戰爭蹂躪的敘利亞纏鬥數年後，美國總統川普今（20）日表示，是時候讓美軍從敘利亞返國。但卻震撼國會議員、五角大廈和國際盟軍，同時可能「便宜」了某些國家。

美國今天傳出將讓2000名美軍撤離敘利亞的消息，引發華府譁然。川普今天推文證實此事。川普先前就對美軍是否有必要駐紮在敘利亞表示質疑，他3月承諾，美軍「很快」就會撤離敘利亞。

川普在推特宣告美國戰勝伊斯蘭國聖戰士。他推文寫說：「對抗伊斯蘭國取得歷史性勝利後，是時候讓我們偉大的年輕人回家！」

儘管面臨來自政壇雙邊的批評，共和黨籍的川普在他的影片中堅稱，這是正確時機。川普表示：「他們準備好了，大家很快會看到他們，他們是偉大的美國英雄。」

川普在上傳的影片中表示：「我們贏了。」他說：「我們打敗他們，我們重重地擊潰他們，我們收復土地了。」「所以我們的青年、我們年輕的男男女女，他們全都要回來了，他們現在就會陸續回家。」

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

稍早，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）發表聲明表示，敘利亞境內的IS已被擊敗，但以美國為首的數十國聯軍將繼續對抗聖戰士，「在敘利亞擊敗伊斯蘭國的勝利，不代表國際聯軍或相關任務將隨之落幕。」

隨著對抗伊斯蘭國的戰役進入新階段，華府已開始將軍隊撤回國。

《法新社》報導，美國這項令外界震驚的撤軍行動，將會產生非比尋常的地緣政治影響，並讓在美國支持下長期對抗伊斯蘭國的庫德族（Kurd）戰士面臨未知命運。

面對媒體詢問撤軍規模時，一名美國官員回答：「全面撤離，全面意味全部。」目前敘利亞境內約有2000名美軍部隊，大多從事訓練和顧問任務，支援當地部隊對抗伊斯蘭國。

不過，這項令人震驚的舉措，與美國對敘利亞和這個地區的長期政策背道而馳，震撼國會議員、五角大廈和國際盟軍。

美國撤軍可能產生非比尋常的地緣政治影響，使獲美國支持、在敘利亞對抗IS聖戰士的庫德族戰士命運未卜，數以千計庫德族戰士據信將留在敘利亞。

國防部發言人說，五角大廈已「開始啟動」撤軍敘利亞的程序。國會議員抨擊川普這番決定，說這可能使安卡拉當局更大膽地攻擊美國支持的庫德族部隊。五角大廈拒絕說明，撤軍對在敘利亞執行空中任務的影響為何。自2014年來，多國聯軍即在敘利亞執行空中軍事行動。

《路透社》報導，五角大廈發言人懷特（Dana White）發表聲明指出：「聯軍已解放伊斯蘭國所占領的地盤，不過圍剿伊斯蘭國的作戰尚未結束。」

她表示：「就在我們轉向下階段戰役的同時，我們已啟動讓美軍從敘利亞返國的程序。」「基於保護部隊和行動安全的理由，我們不會提供進一步詳情。不論伊斯蘭國在何地出沒，我們會繼續和夥伴、盟友合作，擊敗伊斯蘭國。」

《路透社》稍早引述一名美國官員的話報導，美國宣布開始自敘利亞撤軍後，國務院會在24小時內，將所有人員撤離敘利亞。這名官員表示，美國計畫，圍剿伊斯蘭國最終行動任務的最後階段結束後，就將軍隊撤出敘利亞，預料會在60到100天內完成撤軍。

川普宣布撤軍，棄盟友於不顧挨轟

川普這次的政策轉變似連五角大廈都狀況外，也是棄庫德族等美國盟友於不顧，美國國內與盟邦都有質疑聲浪。一名英國國防部副部長就表示，他完全不同意川普說IS在敘利亞已遭擊敗。

美國自敘撤軍，還恐陷阿拉伯民兵「敘利亞民主軍」（SDF）與庫德族（Kurdish）的聯盟於危境。庫德族與SDF聯軍在對抗IS之戰裡充分發揮作用，但土耳其政府近日考慮在敘國發動新攻勢，打擊庫德族與SDF。

美國在總統歐巴馬時就慢慢從敘利亞抽身，擔心又會像在阿富汗一樣陷入一場沒完沒了的衝突；但為參與打擊IS，歐巴馬自2014年9月下令空襲，隔年又讓地面部隊進入敘國。

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《彭博》（Bloomberg）報導，川普雖宣布撤軍，但仍有諸多關鍵細節尚待確認，像是撤軍時間表、美軍的空襲任務會否持續等。川普的撤軍決定也在國內引發兩黨國會議員批評，認為美國將敘利亞的前景拱手讓給敘利亞總統阿塞德的盟友俄羅斯及伊朗。敘利亞7年多前爆發內戰，俄國與伊朗介入後讓阿塞德政府轉危為安。

常與川普打高球、也是川普重要諮詢對象的共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）推文指出，撤軍之舉「會鼓舞到伊斯蘭國」，且犯下「如歐巴馬般的大錯」。葛蘭姆表示稍晚會與國防部長馬提斯（Jim Mattis）見面，了解情況。

不願具名的官員透露，馬提斯1週前即與川普討論過可能的撤軍問題，但官員不願說明馬提斯當時有何反應。

就在18日，協調聯軍打擊IS的美國特使麥格克（Brett McGurk）才對IS已被擊敗表示不以為然，還暗示美國會繼續參與對抗IS。麥格克當時說：「過去幾年學到一件事，即要想擊敗像IS這樣的組織，不能光只是將他們逐出有形的空間後就走人，必須確認當地安全部隊到位、確保能持久掌控收復的失地，因此勢必耗時。」

美國國防部長馬提斯不到2週前也表示，在敘利亞還有很多事要做，像是老練的IS戰士還在敘國頑抗，試圖變得更有影響力；甚至就在川普宣布撤軍後，五角大廈發言人懷特（Dana White）還發聲明說「對付伊斯蘭國的作戰尚未結束」，盡顯美國內部步調紊亂。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）敘利亞專家塔柏勒（Andrew Tabler）認為，川普與土耳其總統艾爾段近日曾談話，這次撤軍的部分原因，少不了是兩人對話所致。在川普宣布撤軍前，美國國務院8日晚間還決定支持軍售土耳其飛彈防衛系統。

塔柏勒說：「問題在於，撤軍裡有無包含更大的交易，若有的話，會是什麼？」他警告，IS還沒被制伏，美國迅速抽身恐讓IS重新站起，「誰能繼續壓制伊斯蘭國」？

土耳其觀望美軍動向，撤軍可能壯大伊朗和俄國

《路透社》引述一名美國官員透露，川普和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）14日通過電話後，華府做出撤軍決定，「後續的一切都是在執行那通電話中所達成的協議」。

國營土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，川普14日曾與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通話，之後做出上述決定。報導引述美方官員說：「後續事項都是在落實那通電話裡頭所達成的協議。」不願具名的這名官員還說，美方已開始撤軍，部隊將盡快開拔。

TRT分析指出，部分土耳其官員認為，美國有許多承諾沒有兌現的紀錄，包括對於支持敘利亞境內庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）進行政策檢討的承諾。土耳其認為YPG是庫德工人黨（PKK）分支；PKK被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

艾爾段17日表示，隨時會發起對敘利亞境內幼發拉底（Euphrates）東岸的反恐軍事行動。他指的是出兵攻打YPG。艾爾段在川普做出上述決定之前便已宣布，對敘利亞境內的軍事行動「不會傷及美軍」，並要求「保護恐怖分子的人」放棄這種政策。TRT分析，目前看來，土耳其將會落實出兵計畫。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天也在聲明中指出，過去2天曾與川普及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）談話，討論華府有意自敘利亞撤軍一事。TRT引述尼坦雅胡說：「他們表明，還有其他辦法可以在這個地區發揮影響力。」他強調以色列將確保自身安全。

即便美國宣布撤軍，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的盟友俄國和伊朗卻無撤離跡象。

TRT報導，俄羅斯外交部指出，美國自敘利亞撤軍的決定開創政治和解的前景。俄國亟欲重拾全球性的角色，把長年盟邦敘利亞視為戰略資產；什葉派的伊朗則認為，對抗遜尼強硬派、保護身為什葉派分支阿拉維派成員的阿塞德，有宗教上的必要性。

而美國撤離之後，剩下法國有特種部隊分遣隊留守敘利亞。比利時前總理維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）表示，美國撤軍，是俄國、伊朗、土耳其、土耳其代理人以及敘利亞政權的勝利。

法國領頭呼籲在北約框架之外成立「歐洲軍」之際，維霍夫斯達在推特寫道：「不意外，這會讓歐洲人更無招架之力，也會讓我們看到，沒有足以協助鄰居穩定的防衛力量，會是多大的錯誤。」

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核稿編輯：楊之瑜