《流罪的日本史》：外戚與繼承人之爭，搞到天皇被流放邊疆

文：渡邊大門

第一位被判處流刑的天皇——淳仁天皇

即使是當時在任的日本天皇，如果牽扯到謀反之類的罪名，也一樣會被毫不留情地處以流刑。接下來提到的淳仁天皇，在皇位爭奪戰中失敗後，便被流放到淡路國。順帶一提，他也是第一位被判處流刑的天皇。以下，就讓我們來確認整個事件的經過。

天平五年（733年），舍人親王的第七子淳仁天皇誕生；其母為當麻山背，祖父則是天武天皇。淳仁天皇在即位之前被稱為「大炊王」，他的妻子則是藤原仲麻呂長子，藤原真從的未亡人栗田諸姉；兩人在淳仁天皇被立為皇太子之前，便已結為夫妻。

淳仁天皇在婚後便搬到藤原仲麻呂的府第——田村第居住，而藤原仲麻呂也因此成功成為日本天皇家的外戚。

藤原仲麻呂是藤原武智麻呂的次子，在藤原武智麻呂四兄弟去世後，藤原仲麻呂以異於常人的速度迅速崛起。他受到姑姑光明皇后的寵愛，在表妹孝謙天皇即位之後，就任紫微令（皇后宮職——紫微中台的長官），因而大權在握。

天平勝寶九年（757年），橘奈良麻呂企圖推翻藤原仲麻呂，卻東窗事發導致政變失敗（橘奈良麻呂之亂），橘奈良麻呂被捕下獄並死在獄中。藤原仲麻呂成功打壓了橘奈良麻呂，勢力也因此維持不衰。

從這之後，藤原仲麻呂的計謀陸陸續續地實現。天平勝寶八年（756年）時，新田部親王（天武天皇的兒子）的兒子——道祖王被冊立為皇太子（此時的天皇是孝謙天皇）。但是，藤原仲麻呂在隔年便以道祖王素行不良為由廢黜他，並改立淳仁天皇為皇太子。

一切按照著藤原仲麻呂的計畫順利進行，在天平寶字二年（758年）時，因為孝謙天皇的退位而改由淳仁天皇繼位；也因此產生了由藤原仲麻呂大權獨攬的魁儡政權，歷史上類似這種藉由外戚關係取代天皇掌握大權的例子十分常見。

不過，天平寶字四年（760年），支持藤原仲麻呂的光明皇后薨逝後，藤原仲麻呂與孝謙上皇的不合逐漸浮出檯面。孝謙上皇最信賴的人並不是藤原仲麻呂，而是道鏡。

結果因為道鏡的待遇問題，使得藤原仲麻呂與孝謙上皇的關係更為惡化，害怕道鏡崛起的藤原仲麻呂因此起兵反叛（藤原仲麻呂之亂）。這場叛變發生在天平寶字八年（764年）。叛亂的結果，藤原仲麻呂不幸失敗，最後被孝謙上皇順利鎮壓。

淳仁天皇被流放到淡路國

藤原仲麻呂戰敗亡故後，淳仁天皇受到他的牽累。在藤原仲麻呂之亂被鎮壓後，淳仁天皇就在他所居住的中宮院被逮捕，並且被強行帶到平城京內的圖書察。之後，淳仁天皇因為藤原仲麻呂受到連坐處分，被罷黜天皇皇位成為廢帝，並恢復親王的名號發配到淡路國。雖然淡路國不是律令明確規定的流放地，但是淡路國距離京都相對來說比較近。因此，雖然淡路島和京都之間隔著瀨戶內海，但果然還是有考量到淳仁天皇的身份而在流放地上有所斟酌。

被流放到淡路國的淳仁天皇，也被稱為「淡路公」（或是淡路廢帝）。就這樣，淳仁天皇在一夕之間從天皇淪落為囚犯。孝謙上皇在淳仁天皇退位之後復辟，改名為「稱德天皇」重新登上皇位。

雖然淳仁天皇以犯人的身份待在淡路國，但是他的待遇和一般的流人並不相同。稱德天皇把淡路國賜給淳仁天皇，將淡路國的官物以及調庸（貢物與勞役）全部交由淳仁天皇自行處置；這在流人的事例中極為罕見，或許該說是破格對待。因為淳仁天皇原本是天皇，所以為了表示出相對應的敬意，才特別從寬處理。

雖然如此，稱德天皇卻一點兒都沒有恩赦淳仁天皇的打算，甚至還命令淡路守佐伯宿禰助嚴加看守。雖然淳仁天皇的待遇和一般流人不同，但還是被嚴防戒備其逃亡的可能，或者說警戒著支持淳仁天皇復辟的勢力。即使淳仁天皇被判處流刑，仍然有不少人繼續支持他。

天平神護元年（765年）10月22日，淳仁天皇下定決心逃亡，這一年是他被發配後的隔年。但是，這個逃亡計畫最後卻不幸失敗，淳仁天皇最後被淡路國的士兵逮捕。淳仁天皇在淡路國的部下並不多，因此被緝捕到案也只是時間早晚的問題而已。逮捕隔天，淳仁天皇便駕崩了，據說是死於自殺。

以淳仁天皇的例子來說，因為他的天皇身份，所以對於判處他死刑有所忌憚；因此流放地選擇離京都比較近的淡路國，待遇也依照他的身份調高。雖然被判處流刑，但是或許稱不上多麼嚴苛。只不過，對淳仁天皇來說，在淡路國的生活讓他鬱鬱不得志，所以他才會試圖逃跑，因此導致悲劇的產生。順帶一提，淳仁天皇的陵寢位在現在日本兵庫縣南淡路市賀集。

日本史上最大怨靈——崇德天皇

接下來要介紹另一位也被判處流刑的天皇，他就是在保元元年（1156年）的保元之亂中，敗給後白河法皇並且被流放到讚岐國的崇德天皇。

崇德天皇作為鳥羽天皇的第一皇子，出生於元永二年（1119年），正常來說應該會一帆風順地繼承天皇皇位，並且順順利利地過完一生才對。

有關崇德天皇的身世，被人傳得非常離奇，據說崇德天皇其實是曾祖父白河法皇的親生兒子，因此其父鳥羽天皇才會稱他為「叔父子」（既是叔父又是兒子）。或許是因為這個關係，所以在保安四年（1123年）時，鳥羽天皇按照白河法皇的意思讓位給崇德天皇，改稱上皇。這時，崇德天皇才五歲。

大治四年（1129年）白河法皇駕崩，鳥羽上皇開始院政，整體局面倒向對崇德天皇不利的一方。特別是在保延六年（1140年）時，在是否任命源雅定為左大將的問題上，更是明確導致鳥羽上皇和崇德天皇的對立。

受到這些事情的影響，崇德天皇終於在永治元年（1141年）時，讓位給同父異母的弟弟近衛天皇。崇德上皇原本是想讓自己的兒子重仁親王繼承天皇皇位，卻無法辦到。而崇德上皇與鳥羽法皇兩人之間惡劣的關係，在崇德上皇讓位後也沒有獲得任何改善。

久壽二年（1155年），近衛天皇年僅17歲便不幸過世。雖然崇德上皇期待這回應該可以讓自己的兒子重仁親王即位，但是最後卻由同父同母的弟弟後白河天皇繼位。甚至，皇太子也選定後白河天皇的兒子守仁親王。也就是說，至此崇德上皇的子孫便完全喪失繼承天皇皇位的可能性。

保元元年（1156年），鳥羽法皇駕崩。鳥羽法皇死後，崇德上皇與後白河天皇的對立也逐漸浮出檯面。正好這個時候，攝關家內部也因為爭奪攝政一職，造成藤原賴長以及藤原忠通兩兄弟之間的關係惡化。和天皇家一樣，攝關家也展開了激烈的權力鬥爭。結果，崇德上皇與藤原賴長一方由源為義、平忠正支持，後白河天皇與藤原忠通這一方則受到源義朝、平清盛擁戴，雙方進而開戰，這就是歷史上的保元之亂。

在這裡僅簡單說明最後的結果，獲勝的是後白河天皇與藤原忠通這一方；失敗的崇德上皇一方，戰死的戰死，被捕的被捕。按照常理來說，崇德上皇應該也會被判處死刑，但是最後因為他的天皇身份所以僥倖逃過一劫，只被判處流刑。順帶一提，崇德上皇的兒子重仁親王因為選擇出家，所以也免於一難。

相關書摘 ▶《流罪的日本史》：誤踩當權者地雷？等著被流放吧！

書籍介紹

本文摘錄自《流罪的日本史－－罪人、惡女、謀反者，如何影響日本的歷史？》，光現出版

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作者：渡邊大門

譯者：蕭家如

一口氣放逐三個天皇！？

那時的日本，到底發生什麼事？



►什麼是「流刑」？

流刑，就是流放。也就是剝奪犯人的地位、名譽與財產後，再將其流放到離島或邊陲之地。

流刑並不是日本獨有的刑罰。無論在東方或者西方，流刑都是歷史悠久的存在。大體而言，流刑常常是僅次於死刑的重刑，通常會加諸在政敵、影響力太大的重要人士、或是討厭的人身上。以身分來說，從天皇到朝臣、武將，從美貌的皇女到具有影響力的宗教領袖，或是當代的巨星，都有被判處流放孤島或邊陲之地的案例。不過，為什麼不判處死刑，殺一儆百呢？

本書作者渡邊大門在書中表示，不殺的原因有很多；有些是因為宗教（佛教忌殺生），有些是因為身分（無法處決天皇），也有些是政治因素（重要人物的運作）。考慮到時間越早的時代交通越不發達，相對於京都、早期的關東已經算是邊陲，改判次一級的流刑，不但可以讓這些人在長途顛簸與惡劣環境中失去東山再起的心力、甚至可能就這樣死在半途。可以說，這就是當政者想要的結果。

這些人或者因為被判流刑而引起當時的政局變化，又或因為被判流刑而讓他們在日後改變時代。本書除了探究從古代到近代的流刑變遷外，也從「流刑」這個角度切入，觀察這些隱藏在流刑之後的事件．鬥爭．陰謀，對日本歷史造成什麼樣的影響。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航