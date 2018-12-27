《流罪的日本史》：誤踩當權者地雷？等著被流放吧！

文：渡邊大門

「善用」流刑的足利義教

到目前為此列舉出被處以流刑的人物，大多都是與謀反有關、或是因為被當作亂黨而被判處流刑。但是，日本歷史上也曾經出現過因為誤踩當權者的地雷而導致被判處流刑的案例。而這個當權者，指的就是室町幕府第六代將軍足利義教。

應永元年（1394年），足利義滿的第五子足利義教出生。然而，因為足利義教並不是足利家家督一職的繼承人，所以在應永十年（1403年）進入青蓮院，不久之後便出家，法號「義圓」。之後，義圓獲得了准后宣下的頭銜與待遇，甚至還成為天台座主（比叡山延曆寺的貫主）、大僧正等，獲得極高的評價，並且被讚喻為「天台開闢以來之逸才」，作為僧侶，他的未來受到極大的期待。

不久之後，室町幕府將軍家下一任繼承人的問題浮上檯面。第四代將軍足利義持打算將職位讓給自己的兒子足利義量。然而，足利義量自幼體弱多病，在應永三十二年（1425年）便不幸病逝，年僅19歲。而關鍵人物足利義持也因病在應永三十五年（1428年）亡故。因為足利義持沒有指定繼承人就過世，所以幕府也出現不少混亂情況。

結果決定從足利義持的弟弟之中選出一位擔任將軍，在石清水八幡宮（京都市八幡市）抽籤決定人選。用抽籤並不代表隨便不在意，相反地，這代表由神意決定將軍的人選，可以說是一個非常神聖的儀式。而最後被選為足利義持後繼者的將軍人選即是義圓，也就是足利義教（以下統一以足利義教表示）。

足利義教讓幕府將軍的權利專制化，對政治非常地熱衷，但是他也是一個猜忌心非常重的人。不論公家或武家，很多人都因為踩到足利義教的地雷，而導致被流放或是殺害。和比叡山延曆寺之間的矛盾，或者是討伐關東管領足利持氏的永享之亂，都只是其中一小部分的例子，反抗他的人例如一色義貫、土岐持賴等人都慘遭殺害。也有人是被足利義教懷疑意圖不軌因此慘遭流放，公家的高倉永藤就是其中一人。

高倉永藤被流放

高倉永藤出生於至德二年（1385年）。高倉氏在公家中的家格是「半家」，地位並不高，高倉永藤最後的官職也只升到正三位參議為止。應永三十四年（1427年），因為比叡山延曆寺的上訴，導致高倉永藤被判處流刑（流放地點不明）。隔年，高倉永藤選擇出家，其出家的理由應該多少和流刑有關。

經歷過一次流刑的高倉永藤，第二次流刑的悲劇在永亨六年（1434年）6月再度到來。而這次，難以令人置信的是竟然被流放到硫磺島（鹿兒島縣）去。以下，根據《看聞日記》、《滿濟准后日記》來重現這段經過。

永亨六年（1434年）6月13日，高倉永藤被幕府逮捕，並通知判處流刑。此時，他被判處流刑的理由不明，因此大家都嚇了一大跳（《看聞日記》）。《滿濟准后日記》的記主滿濟因為和幕府關係密切，因而得以知道事情的詳細經過。完整事情經過如下所述。

同年6月8日，足利義教的側室日野重子的哥哥日野義資被人殺害。雖然沒有逮捕到犯人，但是卻傳出兇手是高倉永藤，他在收到足利義教的命令後動手殺人。足利義教在聽到這個傳聞後大為震怒。因此幕府派出兩名使者（其中一人是赤松滿政）前去逮捕高倉永藤，也就是說，高倉永藤之所以被逮捕，只是因為一則不可思議的流言。

根據《看聞日記》的記載，高倉永藤一開始是被判處死刑。但是，因為赤松滿政的懇求而被減刑，改判遠流硫磺島。結果，高倉永藤的兒子高倉永豐被沒收世代相傳的11個所領，而這些被沒收的所領則被賜給了三条公冬。然後高倉永藤就被交由大內氏的部下安富氏看管，並被移送到周防、長門。之後，高倉永藤便被流放到硫磺島，並在兩年後死在硫磺島上。

高倉永藤的流放，完全是因為足利義教的性格所導致，只能說是流年不利，慘遭池魚之殃。雖然流言蜚語的確讓人覺得不舒服，但是拿來當作懲一儆百的手段也未免太過嚴苛。相對於先前被判處流刑的大多是政治犯，或者是意圖謀反的人，高倉永藤的例子可以說是極為罕見。

相關書摘 ▶《流罪的日本史》：外戚與繼承人之爭，搞到天皇被流放邊疆

書籍介紹

本文摘錄自《流罪的日本史－－罪人、惡女、謀反者，如何影響日本的歷史？》，光現出版

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作者：渡邊大門

譯者：蕭家如

一口氣放逐三個天皇！？

那時的日本，到底發生什麼事？



►什麼是「流刑」？

流刑，就是流放。也就是剝奪犯人的地位、名譽與財產後，再將其流放到離島或邊陲之地。

流刑並不是日本獨有的刑罰。無論在東方或者西方，流刑都是歷史悠久的存在。大體而言，流刑常常是僅次於死刑的重刑，通常會加諸在政敵、影響力太大的重要人士、或是討厭的人身上。以身分來說，從天皇到朝臣、武將，從美貌的皇女到具有影響力的宗教領袖，或是當代的巨星，都有被判處流放孤島或邊陲之地的案例。不過，為什麼不判處死刑，殺一儆百呢？

本書作者渡邊大門在書中表示，不殺的原因有很多；有些是因為宗教（佛教忌殺生），有些是因為身分（無法處決天皇），也有些是政治因素（重要人物的運作）。考慮到時間越早的時代交通越不發達，相對於京都、早期的關東已經算是邊陲，改判次一級的流刑，不但可以讓這些人在長途顛簸與惡劣環境中失去東山再起的心力、甚至可能就這樣死在半途。可以說，這就是當政者想要的結果。

這些人或者因為被判流刑而引起當時的政局變化，又或因為被判流刑而讓他們在日後改變時代。本書除了探究從古代到近代的流刑變遷外，也從「流刑」這個角度切入，觀察這些隱藏在流刑之後的事件．鬥爭．陰謀，對日本歷史造成什麼樣的影響。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航