對方問我要不要上去「休息」：如何在職場潛規則中保護好自己？

職場性騷擾接連被爆出，成為了近來歐美與台灣都炒得火熱的議題，從美國大導演到許多好萊塢女星紛紛跳出來表示自己曾被職場性騷擾過，而且還不只一次，這些案例就像滾雪球一樣，但也有越來越多女性勇敢站出來說「不」。

從另一個觀點來看，對男性來說，性騷擾和調情之間有什麼差別呢？

事實上，對於男性來說，也有許多為難之處。我常聽到身邊的男性友人抱怨，他們發現每一位女性對性騷擾的定義不一，假設這位男性長得好看，是俗稱的「高富帥」，對女生來說是「調情」；相反的，若男性長相一般，又沒有突出的魅力，對女性來說就叫「騷擾」。這中間的標準，分別是當時的情緒和氣氛佔了很高的比重，且主觀的想法更多。

身為年紀相對較輕的女性創業家，我自己就經歷過各種類似的狀況，更別提在中國大陸更為普遍。有些非常自以為是的商人，假借酒醉裝瘋，親妳幾下；嚴重一點，強迫拉著帶走，提出包養或一夜情offer的更是大有人在。還有一部分是相較保守的狀況，通常是先以暗示確認意願，比較不會有大動作肢體上的接觸。

亞洲職場重視「關係」文化，然而要如何才能拿捏好分寸？我認為性騷擾是無法避免的，但它就像癌症一樣，預防比治療更重要。

有幾種方法，不論女性或男性都可以保護自己，巧妙地避開職場性騷擾。

不熟千萬不要單獨出去

剛開始創業的時候，公司還沒有那麼多人手，很多合作案子都是自己去談。我個性比較單純，有一次談完公事被邀請去喝一杯，因為前幾次類似的狀況經驗都不錯，也交到不少朋友，那次喝完一杯就我覺得特別暈眩，幾乎連講話走路的力氣都沒有。

意識到不對勁後，立刻用最後的力氣找了Bartender求救。幸好當時運氣很好，Bar的老闆我是認識的，後來老闆想辦法幫我脫身，叫車回家。但就在我找了理由起身去求救的時候，對方趁機逃走，之後再也沒有聯繫，連FB他都主動刪除。事後仔細回想，原來是對方在我的酒裡面加了東西，當時的警覺心沒有這麼高所以才誤喝，差點給對方機會佔自己便宜。

這次事件之後，大部分與人第一次見面、到中國大陸出差去談生意時，都會盡量帶一位助理同行，畢竟有認識的人在，應酬時可以互相關照。雖然我們不能預設立場，但防人之心不可無。

私交跟商業合作盡量分開

社會上有許多人是：利用私人的感情，來達到生意上的目的。在一年多前，我偶然認識一位二代，家族事業龐大，他的本業和我的公司的確有許多可以合作的地方，甚至當時還談到要併購。對於創業團隊來說，有一個集團在背後撐腰，是擴展新市場很好的保障。

談了幾次生意，他開始私底下約我出去吃飯、喝一杯。當時真的覺得交新知己，不以為意，但後來對方開始有許多肢體接觸，因為我本身也是非常美式風格的人，如果有把對方認定為朋友，通常不太會介意。

在某次的飯局後，我們走在路上，他的女友突然出現，當面告知我他們還在一起。之後的細節就不多提，簡單來說，這一位「朋友」想藉私人感情來做生意，好低價併購我們公司。後來，從商業合作夥伴變成朋友的廠商我都會比較注意，不讓自己陷入比較複雜的關係之中。當然也有許多合作廠商性格開明，彼此分寸拿捏得很好，後來就真的成為好朋友，只是這種關係的觀察期需要拉長一點。

清楚且不傷人的表明見面目的

記得創業初期，剛開始發表自己的專欄不久，有一次和一位總編輯約在兄弟飯店討論未來的專欄主軸。當時的我初出茅廬，沒有這麼多的社會經驗，在開完2小時的會議後，對方就問我要不要上去「休息」。但好笑的是，因為我的中文理解能力有限，沒想太多直接的回答對方說我不累。

後來，他再次強調，他很喜歡我，雖然他已經結婚，家庭穩定，但他同時也希望跟我發展出超出商業合作的關係。也許是從小接受的是西方文化的洗禮，我很直接的回答，雖然我非常欣賞他的才華，但我現在只希望先把眼前的工作做好，我們可以先當朋友。

其實遇到這種事情時候，對方如果也是有背景的專業人士，我們交談的地方又是公共場合，我建議可以給對方一個台階下，保持原來專業的關係。相信對方也聽得懂你的言下之意，後來我們都一直保持著很專業的合作關係。

事實上，東方西方都一樣，因為有各自對於職場性騷擾的文化不同，所以很難去定義，什麼樣的肢體接觸不會造成對方不舒服，什麼樣的行為又是合情合理的。從個人觀點來看，職場潛規則在商業行規裡面還是存在的，不認為性騷擾發生應該全部怪罪男性。許多男性是慣犯，行為上固然是不對，但同時表示過去有女人接受了，甚或主動提供性服務，來達成女性自己的商業目的，這樣的案例也是有的。

但我仍然相信人性本善，多學習一些避免自己被性騷擾的技巧，也要懂得適度拿捏自己的言語和行為，不要讓對方有會錯意的機會，相信大家都可以在這樣的潛規則中保護好自己。

我是以熙國際Madeleine歡迎和我預約時間，用更好的語言和觀點表達自己。

本文經Madeleine授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航