《令人神往的靜坐開悟》：「涅槃」究竟是什麼？

文：羅伯．賴特（Robert Wright）

涅槃究竟是什麼？

1990年代初期，涅槃搖滾樂團（Nirvana）聞名於世。不過這個樂團一開始並不是這個名字，早期換過一系列名稱，其中之一是「妙樂」（Bliss）。

有些人可能會問：這兩者有什麼區別？「涅槃」和「妙樂」不是同一回事嗎？但正如我們前面所見，答案是否定的。

涅槃確實能帶來妙樂，但它帶來的不僅僅是妙樂，最顯著的是開悟。菩提比丘在他翻譯的大量佛教文本中，就有許多關於涅槃的特徵描述。他對涅槃的描述是：「完美的幸福、完全的清安、完整的內在自由，以及全然覺醒和理解的狀態。」

妙樂和涅槃之間的另一個區別是，達成的難易度。如果你追求的是妙樂，而且僅只於此，你可以透過服用藥物達到。這種方法在某段期間內保證有效，但長遠來看就不太可能。涅槃樂團的主唱科特．柯本後來成為海洛因成癮者並結束了自己的生命。

如果你追求的是涅槃，而不僅僅是妙樂，就沒有那麼直接的方法，而且還要多花點力氣。即使你很勤奮，能達到涅槃的可能性，也比柯本獲致妙樂（即便十分短暫）的可能性還低。但另一方面，無論你達到什麼程度的滿足，幾乎肯定的是，會比柯本的妙樂更持久也更穩定。

涅槃的概念在佛教思想中占有獨特的地位，不僅因為這代表了佛教道路顛峰，也不僅因為這代表了最美好的想像之地，而是因為它跨越了佛教的兩個面向。這本書談論的是佛教的其中一面——「自然主義」那一面，其特點是很容易融入大學心理學或哲學課程。而佛教另一面的特色是——超自然和奇異的想法，這些想法較適合宗教系。

涅槃當然有其奇異之處：相信轉世的佛教徒，認為涅槃可以幫助他們擺脫無休止的輪迴。但這個關於涅槃的故事，關於你如何從無盡的輪迴中脫逃的故事，可以無縫接軌到更自然主義的故事，這是個關於受苦和滿足機制的主張。在從一個故事到另一個故事的過程中，你可以在新的亮光中看待正念靜坐。這種亮光凸顯出，正念靜坐可以成為多麼基進的事物。

在古代文本中，涅槃經常被描述成「無為」。我聽到這個詞已經很多年，也想知道它的意思，但我認為在沒有真正達到涅槃的情況下，要了解這個詞的意思是無望的。而且就我的目的來說，這並不是那麼重要。事實證明，這兩個方面我都錯了。

「什麼是無為？」這個問題有非常明確的答案，而且這個答案非常重要，且讓奇異的形上學和自然主義形成交會。

要解讀「無為」，明顯的方法就是拿掉「無」，然後尋找「有為」的涵義。佛教術語中，「有為」大致上就與「因果造作」同義。[1] 這是有道理的。畢竟，當我們談論某些狀態會導致某些事情，例如會導致水沸騰、下雨，或是犯罪率上升狀態，基本上就是說這些狀態牽涉到導致這種情況的因果鏈。受到狀態所影響的事物，就佛教意義上指的，就是受制於原因的事物。

因此，如果涅槃是「無為」。那麼，你可能會認為這就關乎從「因果造作」逃脫而出。你是對的！但是，這是什麼意思？

這個問題的答案涉及佛教中最重要的專有名詞之一——緣起。這個術語有很多應用和眾多解釋。[2] 就當前目的來看，我們要闡明涅槃的邏輯時，就可以將之解釋為「緣起」。

從最一般的意義上來說，「緣起」指向了因果關係的基本概念：在某些狀態下，會出現某些事物；在別種狀態下，會出現別種事物。但這個詞也被用來指特定系列因果連結：十二緣起，也就是因果相續的十二種狀態。這十二緣起在無盡的輪迴中奴役著人類。[3] 而涅槃要打破的，正是這種因果鏈。

我不會完全按照十二緣起的順序進行，部分原因在於其中有些涵義有點模糊。不過，我們對這個因果所關注的部分，能清楚地對奇異且富含自然主義的涅槃一詞，做出更細緻說明的部分。

那部分是從一個人的眼睛、耳朵、舌頭等感官形成之後才開始的。正是透過這些感官，人的意識才能與物質世界接觸。或者，正如在古代文本中更正規地表達出這十二緣起的因果鏈：「是名色中，生眼等六情，是名六入。情、塵、識合，是名為觸。」（緣於眼、耳、鼻、舌、身、意，而產生外境接觸，緣於外境接觸而產生「受」。透過感官的狀態，引起接觸——緣六入處觸。）

這裡是下一個環節：「從觸，生受」（透過接觸的狀態，引起感受）。這是說得通的，因為，記住在佛教觀點（以及許多現代心理學家的觀點），我們藉由感覺器官感知的事物，往往會帶著感受，無論這感受有多麼微妙。

接著，因果鏈的下一步——感受引起了「渴愛」，讓人有了「渴望」：我們渴望愉悅的感受，渴望逃離不愉悅的感受。

且讓我們先暫停於此，因為行動從這裡開始。菩提比丘在一九八一年，於系列講座中說道：「戰鬥就在感受和渴望之間的空隙中展開，這決定了束縛是否會無限期地持續到未來，或者會由開悟和解脫來取代。因為如果一個人不屈服於渴望、不屈服於對愉悅的渴求；如果一個人以正念進行沉思，並且覺知到感受的本質，且了解這些感受本然的面目，那麼這個人就可以從成形和固化的因果鏈中，防止渴望。」

就是在這裡，我們開始從奇異過渡到自然主義。菩提比丘所說的解脫，首先就是脫離永世輪迴，也就是在這個生命輪迴終結時完全解脫。但是，這也是在此時和當下的解脫，從讓人受苦的「渴愛」中掙脫出來，亦即從「渴望獲得愉悅的感受」和「逃避不愉悅的感受」、從「持續渴望事物成為與本然不同的樣子」之中解放出來。

這兩種解脫的意義也反映在佛教觀念中，也就是有兩種意義的涅槃。[4] 一旦你在此時和當下獲得解脫，你就進入涅槃，並在餘生好好享受這種生活。接著，在死亡之後（這會是你最後的死亡，至此脫離輪迴），就會進入第二種意義的涅槃。

我很遺憾地說，我無法從個人經驗去描述第一種涅槃，而且對於自己無法描述第二種涅槃，我也深感矛盾。但重點在於，無論你關注的是哪種涅槃，抵達那個境地的機制，主要都在於正念靜坐：培養你對感受的覺察，這能從根本上改變你與感受的關係。不管你的渴望有多麼奇異或多麼實際（不管你是否相信輪迴並想脫離，或者只是想在此時和當下獲得完全解脫，更或者只是希望在此時和當下獲得部分解脫），解脫的基本方式是一樣的。

因此，一些基本術語是相同的。即使你並沒有試圖脫離永恆的十二緣起，即使你只想讓此生此世過得更好，你仍然在尋求從狀態中解脫，從因果關係給你套上的枷鎖中解脫。你周身環境中的事物，那些景象、聲音、氣味、人、新聞、影片，都微妙地在促動、激發你的感受，有時甚至是以不幸的方式，把控制你行為的思緒和反應列車往前推。這些事物會一直這樣運作下去，除非你開始關注它們。

這一直是本書的重點。人類大腦是透過天擇設計而出的機器，以非常反射性的方式回應衝擊它的感官資訊。在某種意義上，大腦被設計成由輸入的感官資訊所控制，而控制機器的關鍵要件，就是回應這些感官資訊所產生的感受。如果你透過「渴愛」與這些感受互動，也就是藉由對愉悅感的自然、反射性渴求，以及對不愉悅感的自然、反射性厭惡，那麼，你就會繼續受到周遭世界的控制。但如果你正念觀察這些感受，而不是對它們做出反應，你就可以在某種程度上脫離控制。你可以無視那些通常會塑造你行為的原因，更接近無為。

無為會有多怪？

對涅槃和無為的設想，可以有多戲劇性？佛教內部對此也有一番辯論。那是指有個如超驗形上學（編注：康德的主張，即以「道德」為進路、基於「理性批判」展開，超越經驗的形上學）般的「空間」，一旦你完全解脫，就可以進駐嗎？或者涅槃是凡俗一點的東西，就只是擺脫那控制著你的因、那狀態的盲目反應？

擁抱自然主義佛教而不相信輪迴的人，傾向於採用不那麼戲劇性的解釋。實際上，有些人不喜歡無為這個詞，因為它聽起來太戲劇化了。長期支持「世俗佛教」，並寫出《無信仰佛教》一書的史蒂芬．巴徹勒寫道：「沒有無為這種東西，這只是在說不受某些事物限制的可能性。」

就個人而言，我甚至不會阻止「世俗」佛教徒使用「無為」一詞。把在此處和當下獲得完全解脫，視為一種隱喻性但非形而上的區域，可能是有用的。而無論你把該區域視為實際上可以到達，或者只是不斷逼近的事物，都可能會有用。

我可以證明，是有可能會進入某個領域。第一次禪修營後，我打電話給我的妻子時，她說我聽起來像個完全不同的人，當時我甚至還沒提到任何關於禪修營或是任何跟靜坐有關的內容。她說，我的聲音聽起來很不一樣，她很喜歡這個新的男高音。

現在，我要告訴你，以下是對「舊男高音」而非「新男高音」的評論。

幾年前，我妻子試著表達她喜歡我哥哥的哪些部分時，她看著我說：「他就像是一個好版本的你。」（她當時邊說邊笑，我就把這當做是個好兆頭。）無論如何，重點是舊男高音已經發生了真正的變化。

當然，我所看到的世界出現了一個新的男高音。我已經蛻去那平時自私自利的我，因而可以對周遭的人和事物帶來新的喜悅。我變得更開放，突然間也願意與陌生人交談。這個世界似乎煥然一新，且充滿活力。

我所身處的領域有點諷刺。科學取代了傳統上的宗教世界觀，有時我們會說這是為世界進行「除魅」，也就是剝除魔法。而你會認為，在某種意義上，靜坐訓練致力於排除感受對知覺的影響，其所培養出的清晰澄明觀點，則有助於除魅。但是巴徹勒說，靜坐練習可以讓世界「復魅」，而我懂他的意思。在第一次禪修營之後，我覺得自己活在一個充滿魑魅、充滿奇蹟和奇異的美麗境界。

這並不是一個神奇不受因果關係影響的領域。至少我仍然會對作用在我身上的因，做出某種程度的反射性回應。儘管如此，我認為要讓世界復魅，就是減少花在回應這些因、促動我產生感受的時間，而是花更多時間來進行觀察。而這麼做的獎賞是——讓我能對事物做出更周詳的回應。我認為生活在無為／無狀態的情況中會很棒，但要是達不到，生活在較少受到狀態所限的情況中，也很不錯。

你可以採取本書中所涵蓋的許多佛教觀點，並就所處的狀態、所承受的因，予以重鑄。事實上，你可以說佛教哲學在很大程度上，就是非常認真地對待因果關係所構成的。

考慮一下無我的概念：我們所謂的「自我」，會與環境持續產生因果互動，並且全面受到在那裡的世界所影響。以至於會懷疑「自我（在此指的是自我的核心）的邊界究竟有多堅實」？還記得佛陀在原初的無我論述中如何強調，我們認為屬於自我的各種事物，實際上並不受我們控制嗎？而它們之所以不受我們控制（至少直到我們獲得解脫為止），是因為受到外部力量所控制：它們受限於狀態。

還記得佛陀強調自我一部分的諸行無常嗎？思緒、情感、態度的起落來去，也都是不斷變化的力量作用在我們身上的結果，這些力量引發了我們內在的連鎖反應。我們內在的事物受制於原因和狀態，而當狀態發生變化時，所有受限於狀態的事物也會跟著變化。而狀態幾乎是一直在變化。

你可能會說，靜坐的進程主要在於覺察那作用在你身上的因，覺察到事物是如何操縱你，並且覺察到操縱的關鍵環節，就在於感受可以引發「渴愛」（可以引發對於愉悅感的渴望，以及對不愉悅感的厭惡）的那個空間。而這剛好是正念可以產生決定性干預的空間。

我談論的覺察不是對這些因果鏈的抽象理解——學術意義上的覺察，而是精心培養的經驗性理解，一種能夠打破（或至少鬆開）因果鏈的正念覺察。

也就是說，強化這種經驗性理解，並經常伴隨它，乃是佛教哲學更抽象理解的那一部分。在正念靜坐中取得真正的進步，幾乎不可避免地意味著，更能覺察到你的感受在塑造你的感知、思緒和行為的機制，並且變得更能覺察到環境中最能激發這些感受的事物。你可以說，佛教的開悟與西方科學上的啟蒙，頗有共通之處：兩者都關乎更能覺察到導致事情如此發展的原因。

這些都是刻板印象：正念靜坐通常被認為是溫暖和模糊的，以及在某種程度上是反理性的。據說這都和「與你的感受連結」以及「不做判斷」有關。

沒錯，正念靜坐確實和這些事情有關。它可以讓你獲得前所未有的嶄新靈敏度，體驗憤怒、愛、悲傷、喜悅等自身感受，甚至感覺到這些感受的質感。而這一切是可能發生的。從某種意義上來說，原因在於你不去做判斷。也就是不會盲目地將自己的感受標記為壞或好，不會急於逃避或是擁抱它們。所以你可以靠近它們，卻不會迷失其中。你可以關注它們實際上所帶來的感受。

儘管如此，你這樣做並不是為了放棄你的理性能力，而是為了成全：你現在可以對自己的感受進行理性分析，讓你明智地判斷哪些感受是好的指引。因此，「不做判斷」，最終意味著不要讓你的感受為你做判斷。而「與你的​​感受連結」表示，不要輕忽它們而遭受擺布。所有這一切都顯示，要盡可能以最清晰的世界觀來回應世界。

這整個過程的基礎，都與心智運作的高度機制化概念有關。重點在於精確感知機制的運作，並利用這種理解來重新建置、翻覆它的運作邏輯，從根本改變它對所遭遇的因和狀態會做出的反應。這麼做不會讓你進入嚴格意義下的「無為」，也不會讓你實際上脫離因和果的界域。就像飛機並沒有真正違反萬有引力的定律，但它們仍然能飛翔一般。

我不想誇大佛教開悟和西方啟蒙觀念之間的相似之處。佛教哲學和現代科學有不同的探索取徑、不同的證據標準。但近來，這兩種傳統開始以富有成效的方式互動。有對靜坐者的腦部進行掃描，也有關於靜坐的生理和心理影響的研究等等。

然而，我認為在天擇理論的協助之下，兩者最重大的互動始於十九世紀中葉。兩千多年來，佛教一直在研究人類心智是如何建置以對環境做出反應，而「狀態」又是如何對心智產生作用。現在，借助達爾文的理論，我們了解到這建置的內容。在隨後的一個半世紀，隨著達爾文理論的成熟和證據的累積，我們對心智的建置細節有了越來越清晰的認識。我認為，所有這一切使我們能夠從全新的角度來看待「涅槃」，為捍衛佛教開悟的基本有效性提出新的論證。

這是下一章的主題。

註解

[1] 佛教思想家有時會無法區分佛教「有為」的概念，與西方的因果概念。然而，在我看過那些做出區別的努力之後，只是讓我認為兩者並不具深刻意義的差別。這些區分有時會以過分簡單的術語描述西方的因果概念，彷彿西方科學無法容納多種影響的複雜相互作用。

[2] 實際上，這與第13章中的「因緣」是同一術語。與佛教和其他傳統中的術語一樣，不同地方會有不同用法。當這個術語用於空的概念時，使用側重於相依性涵義的「因緣」會更貼切、更具啟發性；當這個術語用於涅槃的概念時，側重於因果涵義的「緣起」則更切題、更具啟示。

[3] 嚴格來說，我對於緣起的一般意義描寫是不完整的。古代文本中的經典表述繼續補充，如果某事物不存在緣起，那麼該事物就不會出現；如果某事物的緣起終止，那麼某事物就會終止（當然，以上都與西方的因果概念一致）。至於緣起較不通用的意義，則是並非所有的早期佛教文本在談論因果時，都會出現「十二」這個數字，但十二緣起的序列已成為迄今最廣泛接受的表述。

[4] 這兩種涅槃有時被描述為實現涅槃的兩個階段，其中因死亡而實現的涅槃，稱為「般涅槃」，也就是完全涅槃；在死亡之前經歷過的涅槃，在某些古代文本中被稱為「有餘涅槃」。在這種狀態中，當事人已經獲得開悟，也已克服了「渴愛」造成的痛苦，但是他的存在繼續涉及肉身的體現，以及不可避免的疼痛（例如身體傷害），但他能在正念以及平靜之下忍受痛苦，並且不會帶來那種在開悟之前所受的苦。雖然如此，他仍無法經歷一天24小時的純粹妙樂。

書籍介紹

本文摘錄自《令人神往的靜坐開悟：普林斯頓大受歡迎的佛學與現代心理學》，究竟出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：羅伯．賴特（Robert Wright）

譯者：宋宜真

普林斯頓大學高評分公開課程！

第一本結合心理學、神經科學與佛學的作品，

解析佛教推崇的靜坐，如何成為擁有清晰思慮和持久幸福的關鍵。

你是否希望擺脫感受與錯覺的勒索？

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佛教哲學和現代科學雖有不同的探索取徑、不同的證據標準。但佛教開悟和西方啟蒙觀念之間，竟有著驚人的相似之處！本書也將為捍衛佛教靜坐開悟的基本有效性，提出新的論證！

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Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰