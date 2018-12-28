掙脫以愛為名的親情綑綁：別傻了！你無法改變任何人

文：陳志恆

別傻了！你無法改變任何人

人生最愚蠢的事情，莫過於期待他人要為我們改變。

期待他人改變，往往是一個人的痛苦來源。因為，你想改變別人，別人也想改變你。當雙方都堅持對方需要改變時，是不會有人改變的。當然，雙方也會永遠處在失望、挫敗與生氣之中。

這時常發生在關係越是親近的人們身上。

堅守舊有的觀念，讓人擁有安全感

那些長期感受到父母或家人的情緒綑綁，而難以真正做自己的孩子，常在成長過程中，被父母強制規定只能走在某一特定的軌道上。大人帶著既定的期待，要求孩子的成長與發展得如此照辦，不顧孩子有其獨特的潛能與空間，這些限制或要求，事實上就是要孩子改變，只是改變的方向，是照著大人的期待，而非順著孩子本來的樣子。

當孩子慢慢長大，有了獨立自主的需求，想要嘗試偏離大人期待的軌道時，便會意識到需要與大人有些衝撞。此刻，孩子有自己的想法與立場，試圖向大人表達，期待大人能夠理解並放手。無奈，再怎麼費盡唇舌，也無法讓大人們放棄他們長久以來堅持的既定思維：

「為什麼我的爸媽腦袋就是如此不知變通？」

「他們難道不知道時代不同了，這世界已經不是像他們想的那樣子了？」

「為什麼我怎麼說，他們就是不願意相信我？」

「我已經很努力了，為什麼他們就是不願意支持我？」

「儘管我說的再有道理，他們就是有他們反對的理由，真的很奇怪！」

「他們真的很不講理，為什麼我就一定要聽他們的？」

這是許多孩子內心的獨白—當你有著這份挫折時，你也正在試圖改變你的父母或家人呀！只是，他們若能改變，早就改變了。為什麼仍然堅持己見、不知變通呢？因為堅守著那些舊有的觀念，能讓他們擁有充分的安全感。

改變，意味著拋開既有的習慣或心態，採用另一種新的方式生活；因此，改變總是伴隨著恐懼不安。生活中的小改變也許帶來些許不便，很快就習慣了；但若是重大的改變，牽涉到一個人成長過程中逐漸形成的信念與價值觀，以及來自原生家庭的自我認同時，改變就成了一種冒險，需要一個人時時帶著高度自覺，並且經過一次又一次的練習，才有可能發生。

於是，你想突破，但你的父母並不想。因為一旦改變，強烈的恐懼不安便會迎面襲來。

向內審視，問題總是發生在自己身上

我們時常聽聞夫妻之間為了擠牙膏等雞毛蒜皮的小事口角不斷，從下面擠或從中間擠，有差別嗎？生活習慣不同，即使只是件無關痛癢的小事，總是需要溝通、磨合或忍讓。通常有人願意讓步，事情就解決了。

只是，有些看似很小的事情，要人改變還真的很難，而到最後會發現，與其要求別人改變，不如改變自己比較實在。

我與另一半結婚後住在一起，每當我在工作上受了些挫折，回到家裡向她吐苦水時，她總會相當理性地為我分析問題的成因與解決之道。她說得很有道理，但我卻總感挫敗與沮喪。我知道，我要的不是建議，而是傾聽與同理。

於是，我屢次告訴她：「可不可以不要在我難過時，給我一大堆建議，我希望妳只要聽我說，告訴我：『我知道，你辛苦了！』這樣就好。」

她說願意試試看，但卻仍依然故我。有一次，我實在受不了，說了句重話：「妳說話的方式，只會讓我以後更不想與妳分享心事，這樣會降低我們談話的品質的。」而她也委屈地說：「可是，我就是習慣這麼說，為什麼一定要改變？」

是呀！為什麼一定要她改變？

我試著自我覺察，思考我與她之間究竟怎麼了？當我帶著挫折回來與她分享時，期待獲得的是理解與認同—這會讓我覺得自己沒有想像中的差，我正在尋求一份肯定。然而，當她客觀分析並給我建議時，我開始覺得自己真的沒做好。所以，我希望她能同理我，讓我感受到自己沒那麼差。

為此，我回溯我的生命經驗，發現到，從小到大，即使我一直是個品學兼優，在各方面都頗獲好評的孩子，但回到家庭裡，父母總會這麼對我說：「我知道你很努力，也很優秀，但是，如果可以再……一點就好了。」

如果數學可以再進一步一點就好了，即使我的學業成績已是名列前茅。

如果可以再長高一點就好了，即使我的身高已高於平均值了。

如果閩南語可以講得再順口一點就好了，即使我與同儕比起來不算太差。

如果記得再挺胸一點就好了，即使這對我的日常生活或人際關係影響不大。

因為有許多的「如果再……就好了」這樣子的期待，讓我在理智上知道自己的表現優於同儕；但在情感上，又覺得自己不夠好，自我價值感低落。「不夠好」與「怕輸人」便如同兩張法力無邊的符咒，緊貼在我的前額，控制著我的行為表現。

因此，漸漸長大後，我非常在意他人的眼光與評價，總想聽到他人的美言，卻又害怕得到的是批評或建議—這正說明了我的表現真的不夠好。有時候，我害怕打沒有把握的仗，常常只願意嘗試成功率高的事情。

在學生階段裡，我努力獲得同儕與師長的肯定，到了職場，我的專業能力也不斷被看見，但我依然覺得自己不夠好，隨時會輸人。而當進入婚姻後，我也在另一半的面前尋求認同的眼神。因此，每當我失意難過時，向太太分享這份心情，便是在向太太索討肯定。於是，太太那些善意的回應，卻一一成了刺耳的批評。

因此，講到底問題在誰身上？是我自己！

當我帶著這份覺察審視自己時，我便知道，我不需要求我的另一半改變，需要改變的人是我。我需要明白，我已經長大了，我有能力透過自己帶給自己肯定與支持，那些在父母身上得不到的，需要由我自己給自己，而非期待其他的親人、朋友或同事替代父母的角色。

如果，我缺乏了這份覺察，一再要求太太改變而未果，我便可能會把這份缺憾，投射到我的子女身上，而不自覺地拿走了他們人生發展的力量。這份情緒的流動與傳遞，在家庭系統中十分常見，在第一章中也有許多的說明。

認清「改變」究竟是誰的責任

所有人際關係中的痛苦與困擾的來源，常是自己本人。這不是說當你受到他人冒犯或受了委屈，人際互動不順遂時，需要不斷隱忍，眼淚往肚子裡吞，你當然要堅定地表達以自我保護。只是，你同時還得審視自己內心的小劇場，那份委屈與痛苦究竟是從何而來，是否完全都是別人的責任，或者，其實自己也該負起改變的責任。

凡事期待別人改變了，才願意大膽行動，事實上是相當不負責任的，你只是把自己該負的責任交由他人為你承擔罷了！我永遠印象深刻的，是「簡快身心積極療法」的宗師李中瑩先生曾說到的「人生三件事」，亦即「自己的事」「別人的事」與「老天的事」：

面對「自己的事」，我們需要做到的是「負責」。

面對「別人的事」，我們需要做到的是「尊重」。

面對「老天的事」，我們需要做到的是「臣服」。

當你在人際關係中，期待別人改變時，請誠實地問問自己：「這件事情，究竟是『自己的事』『他人的事』或『老天的事』？到底誰該為這件事情負起責任？」帶著自覺，大部分的時候，你會發現，真正需要改變的是我們自己，而不是別人。

當你放下期待他人改變的固執，而從自己調整起時，你會發現，對方也會開始有所不同。就算對方沒有任何改變，你看待他的方式以及對他的觀感，也會開始不同。

回到你與家人或父母的糾結上。若我們要爭取自己獨立自主的機會與空間，卻始終得不到支持或肯定，我們得與家人或父母不斷地溝通。請你在內心探問自己：「勇敢活出屬於自己的生命樣貌，究竟是誰的責任？」是父母、家人，還是自己？尤其是當你成年了，難道還要把這份改變的責任交由父母承擔嗎？

不願改變的背後，只是想證明自己是對的

許多人在不被父母支持時，天真地以為，當有一天說服了大人，讓他們接受自己的觀點，就可能被允許去做自己想做的事情，甚至還能得到更多的資源。

別傻了！大人無所不用其極地想把你塑造成某種看起來會讓他們安心的樣貌，期待你走上他們認為萬無一失的道路，這也許是打從你在娘胎裡時就已經開始的計畫；這份工程隨著你越長越大，如火如荼地進行著，而你也越來越失去了自己人生的主導權。

這麼長的時間裡，他們都做著相同的事情，內心深處必定有著堅固的信念支撐著，如果輕易就被改變，那之前所做的一切，該如何解釋？

想一想，我們自己也有十分固執的時候，明知道堅持不改變不是辦法，但仍然莫名地頑固。像是遇到了一個不理想的婚戀對象、找了一份讓你叫苦連天的工作、進入了一個你毫無興趣的職涯領域等。當我們投入一件事情中，花費的時間越多，耗用的力氣越大時，便會找各種理由來支持自己當初的決定，儘管知道這並非長久之計。

我們內心的小劇場常是：「一旦改變心意，不就證明我之前的決定是一場空嗎？」為了不讓自己感覺起來這麼蠢，寧可苦撐著，也不願意懸崖勒馬。

更何況，那些不允許你自由發揮的人，常常是你的長輩。長久以來，身為長輩常必須證明自己是「對的」，如果接受了你的觀點，自己就不再是「對的」了，這衝擊到的是為人父母或長輩的身分認同，他們當然會極力捍衛呀！

接受「大人們是不可能改變」的事實

在上一章的結尾，我請你換位思考，帶著好奇與同理去聽聽大人的成長故事，理解大人對我們的愛與局限。當你發現父母之所以綑綁住我們，不允許或不願意支持我們用自己的方式展翅高飛，事實上與長久以來的恐懼、匱乏、無助或自卑有關時，你會更清楚知道，對於改變他們內心世界的情感狀態，你是無能為力的。同時，你也沒有那份資格去改變他們，因為，那是他們自己的事，他們得自覺後自我負責。

你能做的，就只是充分地表達，讓他們知道你想做什麼、你想怎麼做，以及為什麼想這麼做。表達與告知只是在傳遞一份尊重的訊息，而非試圖說服或改變任何人。如果對方能改變當然最好，但你也得接受「大人們是不可能改變」這樣的事實。

一旦你能有「放棄改變任何人」的體悟時，你便明白，與其花費再多時間與大人們爭辯孰是孰非，不如把力氣放在如何做出一番新局面來比較重要。

書籍介紹

本文摘錄自《叛逆有理、獨立無罪：掙脫以愛為名的親情綑綁》，圓神出版

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作者：陳志恆

是愛，還是礙？當夢想不被親人支持時，是該委屈求全，還是大膽衝撞？

20道溫柔練習，讓你掙脫綑綁，勇敢做自己！

廣受好評暢銷書《受傷的孩子和壞掉的大人》作者陳志恆——

10年校園輔導經驗，終日與青少年為友的諮商心理師，

引領你化家庭的束縛為支持，朝著自己的夢想邁進！

別被「套上公式」的人生困住，活出獨特的自己

實踐自我，親情不終結；阻擋的手，也可成為擊掌的手

「我想自行創業，但父親希望我考公職……」

「我想繼續念書，但家裡的經濟需要我……」

「我想出去闖一闖，但媽媽說這樣整個家就垮了……」

阻止你前進的，往往是以愛為名、情緒勒索、有著控制欲的壞掉的大人。他們將自己的經驗或遺憾，套用在你身上，當你喪失了主導權，人生注定失去方向。

不過事實上，除了你自己，並沒有人能夠綑綁住你。

當下的你，或許身不由己，但你有方法，可以擁有父母的愛，同時能掙脫親情的羈絆，勇敢走自己想走的路，做你想做的事。

本書獻給所有在「父母期望」和「自己希望」夾縫中掙扎的朋友——

面對夢想，你有多想要？

如何面對不被家人支持的痛苦

別把得不到家人的支持，當做不願勇敢向前的藉口

帶著家人的愛往前走，一點都不能少

你不需要刻意地想去改變任何人

深度理解是邁向改變的開始

保持距離，用空間換取情緒的自由

創造機會讓家人參與你的夢想與計畫

讓自己的改變，造就家人間彼此的「各就各位」

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰