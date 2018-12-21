來是「康姆」，去是「谷」：中式洋涇浜英語從何而來？

文：曾泰元（東吳大學英文系教授）

一般認為，洋涇浜英語就是一種蹩腳、不純正、甚至不倫不類的英語，比如「let me see see」（讓我看看），是個形容英文不標準的貶義詞。

洋涇浜英語是初代「商業」英語

先追本溯源。浜（音「幫」）即河浜，在吳方言裡指的是小河，洋涇浜原是上海黃浦江的一條支流，1916年填平，就是現在的延安東路。鴉片戰爭後上海開埠，洋涇浜以北為英租界，洋涇浜以南為法租界，洋涇浜成為英法兩國租界的界河，因此自19世紀中葉起，其地位便由默默無聞而一躍成名，後來甚至成為租界的代名詞。

當時英商相繼湧入上海，與華人缺乏共同語言，又亟需彼此交流經商，於是產生了一種混雜著漢語的簡單英語，語法不符合英語習慣，語音受漢語影響，多用於沒有受過正規英語教育的洋行職員、洋商幫傭、人力車夫、街頭小販之中。這種混合語西人稱之為「皮欽英語」（pidgin English），pidgin源自business（商業）發音的訛化，華人則把它叫做「洋涇浜英語」，因流行於當時華洋雜處的洋涇浜周邊一帶而得名。

來是「康姆」（come）去是「谷」（go）

洋涇浜英語已成為歷史，但仍可由150餘年前的一本《英話註解》略窺一二。《英話註解》是1860年出版的一本洋涇浜英語入門手冊，用來與洋人溝通打交道，由旅滬的寧波商人編著，文風有如打油詩，以漢字給英語注音，用寧波話朗讀，流傳甚廣，堪稱此中經典，如今讀來令人莞爾：

來是康姆（come）去是谷（go），廿四洋鈿吞的福（twenty-four）。 是叫也司（yes）勿叫諾（no），如此如此沙咸沙（so and so）。 真嶄實貨佛立谷（very good），靴叫蒲脫（boot）鞋叫靴（shoe）。 洋行買辦江擺渡（comprador），小火輪叫司汀巴（steamer）。 翹梯（tea）翹梯請吃茶，雪堂（sit down）雪堂請儂坐。 烘山芋叫撲鐵禿（potato），東洋車子力克靴（rickshaw）。 打屁股叫班蒲曲（bamboo chop），混帳王八蛋風爐（daffy low）。 那摩溫（number one）先生是阿大，跑街先生殺老夫（shroff）。 麥克（mark）麥克鈔票多，畢的生司（empty cents）當票多。 紅頭阿三開潑度（keep door），自家兄弟勃拉茶（brother）。 爺要發茶（father）娘賣茶（mother），丈人阿伯發音落（father-in-law）。

《英話註解》雖不是洋涇浜英語的全貌，不過短短百來字卻涵蓋了當時華洋交流的常用詞彙，讓我們得以一窺交流初期普通老百姓所做的努力。

這樣的努力並沒有白費。洋涇浜英語是19世紀通行於上海租界的混雜語言，早已成為過去，如今許多卻為上海話所吸收，以另一種面貌靜靜地留下了印記，某些甚至還成為國語的詞彙，如「發嗲」（發dear，故作嬌嗔）、「癟三」（beg sir或beg say，無業混混）、「老虎窗」（roof窗，屋頂天窗）。

pidgin English兩百年前就出現

「洋涇浜英語」的正式英譯是Chinese pidgin English，此乃pidgin English（皮欽英語）的反璞詞（retronym）。易言之，pidgin English原指「洋涇浜英語」，後來詞義擴大，泛指各種類似的混雜英語，以致原本專指「洋涇浜英語」的pidgin English被迫調整，不得不另外冠上Chinese修飾，彰顯「中國」洋涇浜英語，以與其他的混雜英語做出區隔。

這裡的核心詞彙pidgin（皮欽語）就是個洋涇浜英語，不過現已華麗轉身，成為當代西方語言學的重要術語，指的是語法簡單、詞彙量小、融入當地語言成分的混雜語，作為無共通語言者之間的橋樑，方便彼此溝通。

綜合權威的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）和《梅里亞姆─韋氏詞典》（Merriam-Webster’s Dictionary，簡稱「韋氏」）所載，pidgin一詞最早出現于19世紀初的廣州。廣州是中國第一個向西方敞開大門的口岸，當時的華人在廣州碼頭與英商互動做買賣，吸取了英語business（生意；商業）這個詞彙，並依自身的發音習慣將之調整簡化：

business去尾成busin，詞中的z音以g音取代而成bigeon，b訛化為p而成pigeon（鴿子），為了與「鴿子」區隔改拼為pidgin。

1807年見證了pidgin這個詞彙的誕生，出自英國傳教士兼漢學家羅伯特．馬禮遜（Robert Morrison）的筆下，當時拼作pigeon：

Ting-qua led me into a Poo Saat Mew, a temple of Poo Saat. ‘This Jos’, pointing to the idol, said he ‘take care of fire「pigeon」, fire「business」’.

丁卦領著我到一間菩薩廟，就是供奉菩薩的廟。他指著裡頭的偶像說，這個神掌管火「事」（fire「pigeon」），火的「生意」（fire「business」）

英語詞典裡的洋涇浜英語

19世紀中葉上海開埠後，大量的英商捨廣州取上海，真正意義的洋涇浜英語由此誕生、發展，最後不敵時代的潮流而式微、消亡。洋涇浜英語的詞語極少，高峰時期也僅有700個左右。但凡走過必留下痕跡，目前留存下來、載入權威詞典、成為英語一份子的，據我統計約在11例之譜，上述的pidgin就是其中之一，由此衍生而得的複合詞pidgin English，或可視為間接的附加產物。

除此之外，權威詞典記錄有案的洋涇浜英語，起碼還有10例。

long time no see：好久不見

最為人知，使用得也最廣，是個「飛入尋常百姓家」的洋涇浜英語，一般英美人士都用，是個非正式的口頭說法。long time（長時間）是道地的英語，no see（不見）卻直譯自中文，完全不合英語語法。這樣的四片語合早已為英語所收，1894年就有文字記載。

can do：能行

直譯自中文的「可以」，這不是動詞片語，而是個副詞片語，功能、用法像英語的OK，是個非正式的口頭說法。1845年首見於文獻，現仍廣泛使用。

no can do：不行

直譯自中文的「不可以」，此為can do的否定形式，功能、用法像英語的no way（不可能）。1868年首度現身文獻，現仍廣泛使用。

look-see：看看

直譯自中文，也有「查看」的意思，可作動詞，但以名詞的用法更為普遍。1862年首度現身文獻，目前廣泛使用中。

chin-chin：你好；再會；乾杯

譯自中文的「請！請！」，表達的是中國人的禮貌與客套。1795年首見於文獻，是個過時的副詞片語，口語詞，現已少使用。

chop-chop：趕快

譯自官話的「快快」，或是粵語的「速速」。副詞片語，首見於1834年，目前使用中。

chow-chow：食物

譯自中文的「炒炒」，因為中國人做菜時多把食材放在鍋裡炒。首見於1795年，現在多以簡化形式chow為人所用，名詞，口語。

allee samee：都一樣

源自all the same，首見於1840年。第10例是makee（讓；使），源自make，首見於1719年。第11例是muchee（多；很），源自much，首見於1723年。此3例皆於其字尾綴以ee，代表、模仿中國人不會念字尾的子音，非得後加母音不成，有著明顯的調侃、貶損、冒犯之意，至今仍在持續使用中。

洋涇浜英語已經完全退出歷史舞台，然而卻在英語裡保留了11個活化石，見證了一段中西語言交流從無到有、篳路藍縷的過程，是種具有特殊歷史意義的中式英語。換個角度看，洋涇浜英語對滬語詞彙的滲透數十倍於此，通過滬語再回饋到國語，這個維度的語言接觸與影響，那就是另一個話題了。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航