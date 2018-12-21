【圖解】3大優勢解密：NISSAN KICKS智能跑旅有多聰明？

從傳統家用電話演變到智慧型手機，除了基本的通訊功能不變外，增添了許多人性化與娛樂休閒等功能。汽車也一樣，從基本的行車移動需求，透過當今科技加持不僅讓行車更安全，甚至透過車聯系統也可遠端遙控或監控車輛狀況，從NISSAN KICKS智能跑旅身上，就有很多實際的應用。

智行科技加持，行車安全與便利性加分

Photo Credit: TNL Brand Studio

對於行車安全，以前總是只能依賴安全帶與車體剛性，但KICKS透過智行科技的輔助，把安全保護區分三個階段：「情報安全」、「主動安全」、「被動安全」。

簡單而言：

「情報安全」就是防範未然，透過監控車輛本身的行車系統以及外在的駕駛環境，預先減少可能的危險因子。

「主動安全」則針對預料之外的危險因子，協助駕駛對潛在危險狀況做出適當反應。

「被動安全」則在意外發生時，透過ZONE BODY可潰縮安全車體、安全帶以及安全氣囊保護車上乘客，有效降低傷害。

舉例而言，「情報安全」是透過諸多先進的偵測雷達，預先判斷四周的來車和行人狀況，當危險進入警戒區域時，透過預報系統提供警示燈或聲音提醒您，提早閃避意外之發生。像是AVM+MOD所具備的360度環景影響監控系統，並附上移動物體監控警示，消弭視野死角；LDW車道偏離警示則可以防止駕駛因疲勞或疏忽偏離車道；BSW盲點警示系統可降低後方因視線死角造成的危險；RCTA後方車側警示系統可在倒車時聰明提醒，避免因視線死角造成的碰撞危險；FCW前方碰撞預警系統會在與前車距離過近時發出警告；PDW行人偵測警示會在駕駛未注意到前方行人時自動提醒等。

當危險出現時「主動安全」科技就會主動輔助，像是IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人防追撞緊急煞車系統等都可降低因追撞造成的危險；VDC+TCS車輛動態穩定系統+循跡防滑控制系統會在車輛打滑時適時介入穩定車身；HSA上坡起步防滑系統則會啟動煞車避免上坡起步的車輛後滑情形；ARC主動行車抑震輔助會讓行經不平路面時減少車輛晃動；ATC主動循跡過彎輔助可提升過彎穩定性與安全性；AEB主動引擎煞車輔助可降低煞車踩踏力道提昇安全性與舒適度等。

「被動安全」部分則利用像是1470Mpa等級的超高強度鋼材、最多六具SRS輔助氣囊等做最後一道安全守護。

玩色也玩運動風，大膽設計就要吸眼球

Photo Credit: TNL Brand Studio

KICKS身為新一代智能跑旅，除了透過科技使現代人車的生活更便利以外，外觀設計更以相當大膽嚐鮮的態度，跳脫傳統汽車設計的框架。

第一眼就能注意到活潑亮眼的車色運用：除了「大格橘」、「我要紅」等車色選擇以外，更採用雙彩設計，車頂與車身採用搶眼的Two Tone撞色搭配，像是橘頂光灰、灰頂大橘、橘頂獨白等。

如果還不夠，再加碼KICKS ID.運動化套件，特別設計的前、側、中車身下護板，搭配上前下擾流、尾翼等空力套件，既能提升整體的運動個性，又可以保護地面反彈碎石造成的鈑件損壞，一舉兩得。

硬實力不怕比，KICKS比出許多同級第一

Photo Credit: TNL Brand Studio

除了智行科技、搶眼設計以外，KICKS還有什麼領先同級的特色？當然有。透過聰明的車身設計，KICKS擁有同級最長的2,620mm軸距，營造了寬敞舒適的座艙空間以外，卻還可保有同級最小的迴轉半徑5.1M，在都會中穿梭、迴轉、切換車道、停車都更為靈活與輕盈。

KICKS還導入威震八方的「東瀛戰神」跑車NISSAN GT-R的引擎科技，KICKS使用的1.5升汽油引擎效能提升，1.5L馬力大於1.6L，兼顧節能性，成為國產同級車最佳的17.3km/L平均油耗，與最佳的一級能源效率，在當前持續上漲的油價走勢中，KICKS就是最好的省錢夥伴。

不僅如此，當同級對手都還在依照車型等級精打細算的調整配備之際，KICKS全車系搭載X-Media III全平面智慧影音系統，大方給予每一位車主享受把車機當手機使用的便利，不僅展現KICKS的「智能」真諦，更相信「聰明」的買車人會看到KICKS的優勢與誠意。

聰明用車，智能跑旅帶來大便利

Photo Credit: TNL Brand Studio

把原以為遙不可及的智能與智聯科技整合搭載，到搶眼的設計理念，還有同級所望塵莫及的環保與節能優勢、靈活操控特質，一一的展現KICKS給世界一腳的行銷主張。

KICKS車內標配的X-Media III全平面智慧影音系統，透過大面積觸控螢幕當作操作介面，將車輛的影音、通訊、車輛設定等功能全部整合，還支援藍牙、無線手機投影、Apple CarPlay與Android Auto功能，能將你的智慧手機與KICKS緊密結合。

透過智慧手機下載專屬App，可直接掌握車況，像是胎壓、行駛里程、平均油耗等資訊。更能遠端遙控上鎖；並擁有尋車功能、不用再擔心忘了車停哪，透過高度整合智能車用系統，將讓行車安全更加便利。

慧眼識英雄，你如果同樣有著一個聰明的購車思維，KICKS的好你一定會看到。

體驗NISSAN KICKS智能跑旅有多聰明，立即預約試乘，或前往官網了解更多。