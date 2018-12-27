「樊登讀書會」九堂商業課：執行、管理與領導——管理者的三大角色

文：樊登

管理者的三大角色

跟西方企業相比，中國大部分的企業還沒有進行標準化管理，這是一件很要命的事情。為了適應行動互聯網帶來的猛烈衝擊和日益激烈的國際競爭，管理者有必要用標準化規則對企業管理模式進行大幅改造，只有這樣，企業才能保持長遠競爭力。在展開本節話題之前，先讓我們看看中國企業管理者的日常工作，相信大家對這些情況一定不陌生。

只顧著自己做事，不注意協調員工。一段時間後發現，只有自己負責的部分完成了，其他人負責的部分進度還差很多。

每天起早貪黑地忙，大部分的時間都在幫員工「善後」，自己分內的工作沒時間做，有時候甚至會後悔當上這個「主管」。

希望管理好團隊，跟大家打成一片，平時說話不注意，只考慮下屬，沒有考慮老闆的立場，最後落得「兩邊不是人」。

工作有了成績，開始跟員工爭功，所有成就都歸在自己名下，所有責任都推給下屬，造成員工離職，老闆也不滿意。

由於怕「教會徒弟，餓死師傅」，不肯下功夫培養員工，團隊各成員得不到進步，在老闆看來，整個團隊裡管理者最優秀。

管理者最常見的心態就是認為自己在受「夾板氣」：管得鬆了，員工完不成工作，老闆怪罪；管得緊了，員工直接辭職，無法完成工作，老闆怪罪。每天辛辛苦苦地為這邊著想，為那邊著想，最後落得兩邊不討好。管理者的心裡感到十分委屈。

其中的原因是什麼呢？在我看來，最大的問題在於定位，管理者對自己的定位並不清楚。有句古話說「名不正則言不順」，知道自己是幹什麼的非常重要。只有清楚這一點，以後所有的工作才有展開的基礎。那麼大家仔細想一下，管理者在企業中是個什麼角色？

依照公司規模不同，管理者的角色定位也會有所不同。一般來說，管理者在團隊中有三種角色定位：下層執行，中層管理，上層領導。

下層執行：使命必達

初階管理者以執行為重，無論遇到什麼情況，都要保證最後的結果。

「鑽油鐵人」王進喜在老一輩人心中有很高的知名度，他們年輕的時候都學習過「鐵人精神」。「鐵人」的稱號，源自六○年代，那時，中央準備在松遼平原開採油田，將鑽機運到當地。當時的條件非常艱苦，沒有吊車、拖拉機，怎麼將鑽機卸下車呢？王進喜的辦法是帶領工人「徒手肩扛」。他們用同樣的方法，只用了四天時間便將四十公尺高的鑽井平台樹了起來，這在那個年代是不可想像的事情。

鑽機開始運作後，又遇到一個困難：打井需要用水，但是當時沒有水管等輸水設備。王進喜就帶領團隊用臉盆和水桶接了近五十噸水，保證按時開鑽。在鑽第二口井的時候，由於地層壓力太大發生了井噴，王進喜毅然跳進泥漿池，用身體攪拌泥漿，最終化解了井噴危機。

正是在這種「鐵人精神」的指引下，松遼石油會戰取得了顯著成果，僅花了四個月的時間便鑽探出了著名的大慶油田。

王進喜的身上，完美體現了初階管理者的優秀品質：無論用何種手段，一定要實現最終的結果，也就是「使命必達」。

中層管理：面面俱到

中階管理者是整個團隊的「大管家」，負責團隊中的大小事物。比如，傳達老闆指令、拆分整體目標、協調各部門的工作、考核階段績效等，林林總總，不一而足。從這個角度說，一個優秀的中階管理者需要具備「面面俱到」的管理才能，以及認真負責的工作態度。有人說這需要具備極強的天賦，否則難以應付紛繁複雜的各種事宜，但是實際情況並非如此。

二○一六年，美國心理學家安德斯．艾瑞克森出了一本名為《刻意練習》的書，對我的價值觀影響很大。在書中，艾瑞克森寫道：「世界上任何領域都沒有天才，音樂沒有，創業沒有，管理當然也沒有。那些所謂優秀的管理天才都是透過大量的練習才掌握優於別人的技能的。」

我們經常會熱衷於讀創業者的故事，驚歎於他們取得的巨大成就，並將他們奉為「天才」。實際上，這是他們在自己領域內刻意練習的結果。他們將工作當作刻意練習，久而久之獲得了更好的工作技能，一旦抓住創業的機會，會發現工作中的無窮樂趣，勇往直前，直至成功。比如，360的周鴻禕、騰訊的馬化騰和百度的李彥宏等互聯網大老，其實本身都是潛藏的程式設計高手。

懂得刻意練習的原理，我們就能明白：管理領域沒有天才，想要成為一個優秀的中階管理者，唯一的途徑就是練習、練習、再練習。

高層領導：營造氛圍

一些規模較大的企業的主管屬於企業中的高階管理者。他們需要考慮的問題是：做任何一件事對整個大團隊情緒會產生怎樣的影響。

曹操在官渡之戰大敗袁紹，衝入敵軍營帳後繳獲了一堆信函，很多是自己的部屬和袁紹私下的通信。如果是一般人處理這件事，接下來的步驟就是調查這些信件是誰寫的，然後以通敵叛國之名治罪。事實上，曹操手下有很多人也提出了這樣的建議。

曹操看到這個情景，說了一句特別耐人尋味的話：「紹盛時，孤尚不得自保，況他人乎？」意思是在官渡之戰以前，袁紹兵強馬壯、咄咄逼人，就連我曹操也不能自保，其他人就更不用說了。說完這句話，曹操就將這些書信付之一炬，既往不咎。如此一來，曹操手下的官員將領便放寬了心，更加鐵心追隨。

水至清則無魚，人至察則無徒。曹操之所以能夠成為三國英雄，並且他的團隊長期保持強大的對外攻勢，越來越多的人願意投奔曹操，都與他的管理手段有直接的關係。

認清自身的實力位置

說到這裡，大家可能會產生這樣的感覺：高階主管的工作很輕鬆啊，只需要營造氛圍，不需要管理那些婆婆媽媽的小事，還是做高階主管比較帶勁。

但是我對這些管理者的建議是：請認清自身所處的位置，不要盲目追求高層的管理效果，否則會造成悲劇結果。

四處奔跑的兔子看見在枝頭打盹的貓頭鷹，十分生氣地說：「為什麼你可以悠哉地在樹上瞇著眼睛打盹，而我就必須到處跑，躲避追擊？」 貓頭鷹笑著對兔子說：「你也可以睡一會兒啊。」兔子剛剛瞇上眼睛，就被狼一口吃掉了。

這個故事告訴我們，如果想做高階管理者做的事情，就必須有實力坐在高階管理者的位置上。如果不能，那就只能努力幹活，盲目效仿只是死路一條。

執行、管理和領導這三種角色在每個團隊中都缺一不可。對於管理者來說，所處階段不同，這三種角色的分配也不同：如果你是初階管理者，核心任務是完成任務，取得信任；中階管理者辛苦些，需要既能解決問題，又能營造氛圍；高階管理者就要多營造氛圍，借助其他人來達成目標。

相關書摘 ►「樊登讀書會」九堂商業課：團隊就是「球隊」，目標就是「贏球」

書籍介紹

本文摘錄自《可複製的領導力：300萬付費會員推崇，樊登的九堂商業課》，先覺出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：樊登

你的工作卡住了，問題可能就在領導力！

華文世界最成功知識付費平台「樊登讀書會」創辦人的首部作品

IBM認證領導力專家、國際頂尖企業和大學指定教材

年收5億的自媒體教主親授，4年達成300萬付費會員的驚人奇蹟的秘密

樊登根據多年知識積累以及實務總結，提出一套完整的領導理念，幫助商務人士掌握更多實用的管理技巧，建立高效的團隊。他主張將領導力視為工具包，從九個面向操作，只要掌握要領，平凡人也能成為優秀的領導者。

想要讓團隊更有幹勁，樊登說：

每個人內心都渴求來自群體的認可。管理者對團隊成員工作的即時回饋，既是對部屬以往工作和本身的肯定，也能為將來的工作指明方向。一個成功的領導者要做兩件事：獎勵，不然就是在前往發獎勵的路上。

想要凝聚團隊共識，樊登說：

別再說「我們都是一家人」，這種說法貌似富有激勵意義，但其實並不妥當。家庭是每個人的精神港灣，成員不會因為表現不好而受到懲罰，即使存在許多矛盾，也不會影響成員的既定關係。團隊應該是球隊，聚在一起就是為了進步，贏得最後勝利。

想要讓部屬接受批評，樊登說：

管理者平常應該透過認真傾聽的方式，累積「罵人的成本」。一旦建立起與部屬的情感帳戶之後，管理者由於某件事批評部屬時，部屬就不會輕易生氣，反而感覺上司是真心為他好，而非毫無意義的人身攻擊。

想要增進團隊溝通，樊登說：

留意三說。工作中製造大多的「不能說」會讓團隊整日都生活在焦慮和壓力之中。「忘了說」只會顯示管理者的傲慢，這些部屬「應該要知道」的事情，往往是誤解的開端。「不好意思說」則讓團隊錯失許多機會，也可能造成一些致命的後果。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰