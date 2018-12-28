《週末熱炒店的編劇課》：你教編劇的方式，怎麼聽起來像在教物理化學？

文：東默農

發展故事的公式

老師從背包裡拿出一個盒子，裡面裝著許多折得小小的紙片，總共有白、紅、藍三種顏色。他將盒子遞給我：「每種顏色選一個。」

我照做了，老師又要我再做兩次，我總共選出了三組白紅藍的紙片。

「這是我找旁邊桌的客人寫的，白色是類型，紅色是角色，藍色是任務，妳現在可以打開來看看內容。」

我將紙片打開，裡面的內容牛頭不對馬嘴，我心裡有不好的預感：

第一組：武俠 氣質文藝女教授 建立邪教

第二組：愛情 臭屁男 找出初戀的死因

第三組：家庭喜劇 金牌電影編劇 逃離恐怖情人

老師接下來說的話，驗證了我的預感：「這週的作業，將這三組紙片，寫成三個小故事。」

「這……這太難了吧。」我在心中吶喊：臣妾做不到啊。

「不用太複雜，也先不用管故事長度，有個短綱就可以了。」

「這根本就是整人嘛，我就不相信你做得到。」文青也覺得強人所難。

「像這一組，」老師拿了第一組紙片：「一個害羞內向、沒有自信的氣質文藝化學系女教授，發現自己掉入武俠小說的世界中。為了在刀光劍影的江湖生存下來，她利用化學知識求生，同時調製出肥料協助貧苦的農民，卻被誤認成神跡，成了教主。女教授一方面很困擾，另一方面又覺得自己獲得肯定，產生了一些自信。然而地方官認定村民組織了邪教，發兵圍剿，村民人心惶惶。女教授認為自己做了蠢事，不該將現代的科學帶進古代，以為能幫忙，反而導致村民惹上殺身之禍，她偷偷獨自前往自首，想要用自己的生命拯救村民，沒想到官兵打算斬草除根，不放過任何一人。女教授計畫失敗，原本建立起來的自信完全瓦解了，在她命在旦夕之時，受她協助的農民們群起保護她，擊退了官兵，並且解開了邪教的誤會。她與村民建立起家人一般的情感，再度穿越回到現代，她因為這段奇特的冒險，了解到自己的優點，進而找回了自信。」

我和文青目瞪口呆，彷彿見證了奇蹟。

「這麼粗糙的東西，離完整的故事還差很遠。」老師點的菜上桌了，他開始喝起新點的排骨湯：「但如果熟練這樣架構故事基礎的能力，創作速度自然就會提升。」

「所以是一種，類似公式的方式？」我覺得躍躍欲試。

文青卻潑我冷水：「戲劇創作是藝術，藝術怎麼會有公式呢？藝術的重點，就在打破公式。」

「我不教藝術，」老師也回答得直截了當：「我也不關心藝術。我關心的是產業和效率。要形成產業，要建立效率，需要的不是驚為天人的神作，而是能持續被產出的、品質穩定的作品。我教的是一套完成『一定品質』作品的捷徑。」

「多麼庸俗的想法。」文青覺得可笑。

我卻覺得這個想法很實際：「我想學，請教我這套公式。」

「就算不能寫自己想寫的作品？」高明老師盯著我。

「就算不能寫自己想寫的作品。」我覺得自己已有了覺悟。

「那我就開始了，」老師放下湯碗：「第一步，戲劇是變化，先確定角色的變化過程。我替『氣息文藝女教授』增加了『沒自信』這個特質，讓她從沒自信變成有自信。這個角色的轉變過程，一般被稱為角色歷程或角色弧線，或被稱為內部事件。

「接下來，戲劇是衝突，衝突是『想要』加上『阻礙』。一部戲的主軸，是由角色的想要推動的，角色不斷追逐他的目標，不斷遇到各種阻礙，並且不斷採取行動克服這些阻礙，就形成了整個劇情。所以第二步，替角色建立一個動機、一個目標，回答為什麼角色需要進行被指定的任務。這個部分可以從類型、任務和角色彼此的關聯性去尋找，所以結合了『武俠』與『建立邪教』，我選擇了穿越的劇情。

「這裡有一個劇情設計的訣竅，就是要替主角安排一個適合和一個不適合這個任務的特性。」老師在這裡停了一下，喝了口麥仔茶。

「適合和不適合的，各一個？」我試著確認老師的意思。

「對。這個任務是專屬於主角的，所以一定要有一個非主角不可的原因，這就是適合的部分，所以我又給主角安排了一個『化學系教授』的特質，使她適合『建立邪教』這個任務。」

「那為什麼需要不適合的特性？」

「為了戲劇性。如果角色完全適合一個任務，無論是能力、性格或觀念上都是最佳人選，那就做不出有力的衝突。」老師稍稍停頓，像是想到了什麼：「知道什麼叫『有力的衝突』嗎？」

「呃……覺得有聽懂，但不會表達……」

「那就是沒聽懂。學習要聽完能夠表達，才算學得完整。」老師糾正我，但並沒有責怪我的感覺：「有力的衝突就是戲劇張力強的衝突。加強想要或加強阻礙，都可以加強衝突的戲劇張力。一個人丟了工作，如果他本身很有錢，工作只是好玩，想要很弱，失業對他來說就沒有戲劇張力；或是他能力很強，到處都有人找他去上班，阻礙很弱，也一樣沒有張力。

「如果我們設定主角急需用錢，卡債一堆，又有房租壓力，而且他知道他一旦失業，以他的能力與年紀，下一份工作不知道會在哪裡，想要和阻礙都提升了，這時失業這件事對主角來說，就變得至關生死，戲劇張力就變大了。在這個例子中也可以發現，以『面對失業再找工作』這個任務來看，主角如果光有適合的特質，問題容易解決，阻礙就會顯得薄弱，設定不適合的特質，能夠幫助我們加強阻礙，提升戲劇張力。」

「你教編劇的方式，怎麼聽起來像在教物理化學？」文青自顧自的嘀咕，但沒有人理他。

「另一個設定不適合特性的原因，和角色的成長變化有關。人都必須經歷自己做不到的事、有挑戰的事，才會有所成長，如果角色都只做自己適合做、習慣做的事，那當故事結束時，要合理的完成角色歷程，就會變得不夠有說服力。這一點因為原來抽籤時，文藝氣質女教授本來就和武俠、建立邪教之間有矛盾，所以我就沒有再另外替她安排新特質，而女教授去武俠世界冒險，正好適合沒自信變得有自信這個內部事件。」

「好像看到破解魔術的過程。」雖然還是似懂非懂，但我好像開始對說故事這件事有點方向了。

「第三，建立故事曲線。」老師用筷子在吃光的糖醋里肌醬汁上，畫了這樣一條弧線：

「這條線很常見，幾乎每次談到說故事，都會有人畫，就像每次談說故事，就會有人講三幕劇一樣，但多數人並沒有真正去理解這條線。」老師指著線：「這條線橫的部分，是時間，也就是劇情的發展，第一秒到最後一秒；直的部分，是情緒，也可以說是戲劇張力。隨著時間前進，戲劇張力會越來越大，到最高峰的時候，也就是劇情的高潮，然後高潮事件解決，衝突解除，故事步入尾聲。」

「聽起來是常識，有什麼不能理解的嗎？」文青一臉「幹嘛說得這麼玄」的表情。

「問題出在怎麼做到？你要怎麼帶動觀眾的情緒？」老師反問。

「就一路預賽、準決賽、決賽打上去，不就好了？設定越來越難的關卡讓主角突破啊。」文青比手畫腳：「小Boss、中Boss、大Boss，遊戲都是這樣規畫的。」

「一路贏到最後，然後打倒大魔王，美滿大結局？」

「對啊，不然呢？」

「無聊透頂的故事。」

「會嗎？」文青用眼神向我尋求支援，但我也覺得這樣的故事好像太無趣了。事實上，現在很多手機遊戲的故事對我來說都有點無趣，好像只是為了一關接一關下去，理所當然的劇情。

「戲劇是變化和衝突，從變化來看，如果主角從頭贏到尾，情節本身缺乏變化。從衝突來看，主角不斷的跨越阻礙，就等於一直解決衝突，觀眾情緒反而不會被拉高，只會原地打轉。」

「所以應該要讓衝突延長？」

「理想上，衝突應該要推進到高潮階段才獲得解決。所以理想的劇情鋪排，應該是反過來，讓主角不斷挑戰失敗，直到絕望的時刻，這樣才會創造出高潮。絕望才會帶來最大的情緒。」

「所以要讓官兵來圍剿，千鈞一髮。」我又發現了魔術的秘密。

「對。妳如果知道目標在哪裡，就會更清楚過程要怎麼安排，所以在寫故事時，也可以先問自己絕望的點在哪裡，你就會比較快找到答案。」

「那我怎麼知道主角怎樣才會絕望？」

「笨，讓他快死了不就絕望了？」文青嗆我。

「但我總不能每個故事都讓主角有生命危險吧？」我看著另外兩組紙片，愛情和家庭喜劇，找出初戀的死因和逃離恐怖情人，雖然好像硬要讓主角有生命危險也是做得到，但似乎都會變成懸疑驚悚片。

「妳還不笨嘛。」這應該是我和老師相處以來，他最接近誇獎的一句話了。不知道是不是錯覺，我似乎看見老師的嘴角有一絲絲的上揚：「絕望有兩種作法，都和主角想要的東西有關。第一，主角離他要的東西最遠，不可能得到他要的東西的時候；第二，主角離他要的東西最近，近在眼前伸手就可以拿到的時候，但他卻失敗了。死亡算第一種，因為死了就什麼都沒有了。」

「安排角色的缺點和成長。安排角色的想要和阻礙。安排角色適合和不適合任務的特質。安排絕望。」我重複了筆記本上的步驟：「總共四個步驟。」

「最後還有一個重點，這不算步驟，算是檢查劇情有沒有歪掉的基準。一個故事，必須要有焦點。」

「焦點？」

「我們平常聽人說話，都會想『這個人想表達什麼？他為什麼要說這段話？重點在哪裡？』如果我們聽不出來，就會覺得不知道他在說什麼，或是他講著講著不在原本的重點上，我們就會覺得他離題了。故事也是一樣的。

「當決定故事是『讓主角透過冒險變得有自信』的過程後，所有事件的設計，都必須扣在這個焦點上。邪教雖然可以做很多事，可以斂財、可以建後宮、可以預言世界末日、可以發動戰爭……但如果這些事無法讓主角變得更沒自信或更有自信，或是無法與主角想回到現實世界的目標有關，那就是偏離焦點。焦點是由主角的想要和需要決定的。」

「想要？需要？」

「想要就是主角的目標，想回現實世界、想求生、想救村民……通常是一個具體的、外在的東西。需要就是主角得到了才會幸福、獲得救贖的東西，他欠缺的價值或情感，通常是內在的東西。只完成想要，主角不會成長，故事無法完結，要完成需要，故事才會完結。如果女主角回到現代，但一樣沒自信，不就很怪嗎？但反過來說，女主角沒有成功回到現代，卻在古代找回了自信，在武俠世界中從此幸福快樂，其實是另一種結局。所以想要可以不被完成，但需要必須被滿足。一般娛樂性強的故事，想要和需要都會完成，而稍稍有悲劇色彩、耐人尋味的故事，可能只會完成需要，不會完全實現角色的想要。」

「就像《屍速列車》和《鐵達尼號》？」

「對。」老師拿著帳單起身：「今天就差不多這樣吧，兩個作業，第一，去找十部電影，依今天上課的內容，寫出在劇情裡是怎麼安排的；第二，把剩下兩組紙片的故事完成。我星期六如果沒收到妳的作業，星期天我就不會出現。至於你，」老師看向文青：「不要再來了。」

老師交代完作業，就像上週一樣，頭也不回的離開。

「耍什麼帥嘛……」文青收起他那排骨湯口味的手機：「老闆，我們要打包。」

今天的資訊量簡直破表了，但我覺得超級興奮，因為我真真實實的看見，一條學會編劇技巧的道路。

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書籍介紹

本文摘錄自《週末熱炒店的編劇課：零經驗也學得會！前所未見的小說式編劇教學書》，如何出版

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作者：東默農

「那就一年時間，讓你變成編劇。」

「一……一年？」

一個夢想成為編劇、卻毫無基礎的女孩詠琪，遇上一位一年便能寫二十本電影劇本的面癱大叔高明，兩人的編劇課程，便在喧嘩聲與碰杯聲此起彼落的熱炒店，隨著炸物、肥腸和魚蛋沙拉等一道又一道料理的誘人香氣中展開……等一下，為什麼要在熱炒店開課？叫人放棄夢想又是怎麼回事？上課上到一半突然出現拿光劍的巨熊又是哪一招？

這一切，請聽大叔邊喝麥仔茶邊說給你聽：

關於角色：立體角色的關鍵在於「矛盾」。

關於反派：以故事主旨為核心，主要角色應該存在「對立的布局」。

關於場景：場景不只是佈景，時間、地點、情境和人物四大元素，僅僅只是變更其中一個選項，就會產生巨大的變化。

關於台詞：不要去寫潛台詞，要把它「藏」起來。

本書特色

專業編劇、戲劇名師，以小說形式，帶你進入劇本創作的世界，教你輕鬆說個充滿畫面的精采故事！

穿插經典電影故事情節講解、劇本實例剖析，趣味性及實用度滿點！

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Photo Credit: 如何出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰