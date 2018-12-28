《週末熱炒店的編劇課》：先硬做出「機械神」，再用回頭修改出伏筆

文：東默農

伏筆的設計

「首先，伏筆雖然放在故事前面，但很多時候，它可能是最後才寫進劇本裡的。」

「咦？」我不太明白老師在說什麼，什麼叫在故事的前面，卻是最後才寫？

「很多人都覺得編劇很厲害、很聰明，但其實編劇真正比觀眾更厲害的原因，是因為我們可以修改劇本。劇本不是寫出來的，而是改出來的。」

……

雖然老師好像說了什麼驚人的事，但我完全聽不懂。

「劇本不是寫出來的？」我重複。

「劇本是改出來的。」老師重複。

「有什麼差別？」

「很多創作者都抱著一個迷思，以為『會寫故事的人』一定都下筆如神，寫出來的東西都很出色。回過頭看自己寫的東西，相較之下簡直慘不忍睹，就覺得自己沒用、沒有能力、沒才華，但這都是天大的誤解。」

「不然呢？這不是很正常的事嗎？」

「海明威曾說：『初稿都是垃圾。』身為諾貝爾文學獎得主、二十世紀最知名的作家，他應該算是能力最強的創作者之一了，但儘管是他，也無法下筆如神，也和我們一樣，每次創作，都必須經歷慘不忍睹的初稿，經過一再的修改，才變成最終出色的作品。劇本是不斷修改的成果。」

「那……需要改多少次呢？」

「不知道。很多人以為一個電影劇本就是三萬多字，好像很輕鬆就可以寫完。但事實上，為了完成這三萬多字，整個過程包含企畫、大綱、角色小傳、分場到最後劇本初稿、二稿、三稿……實際上寫過的字數，可能是五到十倍，甚至二十倍。妳看過的每一部電視、電影，都可能是第十版甚至第十五版劇本，是被要求、要求再要求之後的成果。雖然有時修改是因為現實因素或錯誤的決定，但這無法改變修改是為了更好這個本質。很多新手編劇都不喜歡改劇本，但這也是為什麼他們的作品一直不夠好。」

劇本是改出來的。任何人的初稿都只是粗糙的過程。我想起老爸打造光劍的過程，儘管他已經打造過上百把光劍，但每次要做一把新的光劍時，他都必須反覆研磨、調校，才能達到最佳效果。而這後續修正的過程，遠比他把雛型完成花上更久的時間。

老師彷彿有讀心術，也談起老爸：「任何挑戰過出色作品的人，都明白這個過程，而這個過程，是最無趣、最講究、最需要耐心、毅力與熱情的部分。妳父親真正希望妳擁有的不是天賦，而是堅持下去的心。」

為了避免眼淚再掉出來，我趕緊繼續課程的話題：「所以，伏筆和修改劇本有什麼關係？」

「在過去神學的時代，很多戲劇都在彰顯宗教的力量，所以主角在最終的絕望高潮時刻，編劇提供的解決之道，就是讓神明顯靈，化解一切難題。這種手法被稱為機械神，或稱天神解決法，後來便被延伸，代表沒有任何鋪陳的意外翻轉。例如一個人在整部戲中都為了貧窮所苦，但在他最絕望的時刻，突然中了一張樂透，解決了所有問題，這就是機械神。」（因在舞台上扮演神明，常需要上升下降的機械機關，因此被稱為「機械神」。）

我想起小時候看過的中國民間故事，總是有媽祖或觀世音出來感念善男信女的善行功德。

「但反過來說，如果在機械神前面，加上合理的鋪陳，就會被認為是出色的伏筆。所以透過修改劇本，編劇可以打造出各種不可思議，彷彿超高智商的人才能想得出來的劇情，但實際上，是充分研究和反覆修改的成果。」

「好作弊的感覺。」我不禁失笑。

「合法的作弊，就被稱為技巧，放著技巧不用，叫傻子。我們編劇與觀眾的較量，永遠不會停止。在過去的作品中，英雄穿梭在槍林彈雨中，絕對不會中彈，觀眾知道了這種慣例，無論你安排再多人拿槍包圍主角，觀眾都不會替主角擔心。編劇便會利用這種慣例，讓主角真的中彈倒地，使觀眾意外，再利用主角胸口的護身符來拯救主角，創造翻轉。但當這種設計被觀眾看過，觀眾便會成長進化，於是編劇又必須再領先觀眾一步，去挑戰其他的慣例，創造下一個意外。我們在編劇中常遇到的困境，便是當我們做出這一步時，主角真的完蛋了，救不回來了，於是我們只好退縮，但結果又變成劇情缺乏意外。」

「所以你就先創造機械神，用牽強硬拗的方式來完成翻轉，再回頭修改劇本，留下伏筆？」這個人居然作弊作得如此心安理得。

「觀眾永遠不知道，也根本不在乎，你是怎麼創造出驚喜的。不要老是想著正面對決，那代表妳只在乎妳自己。當妳願意為觀眾、為作品負責時，妳只會在乎作品最後的成果，而不是中間的過程。」老師的辯解倒是理直氣壯：「但我們回頭修改的鋪陳，該如何安排，才藏得巧妙，不會露餡？有兩個重點：

「第一是位置。伏筆要離實際派上用場的位置夠遠，觀眾才有時間忘記它。可以放心的是，任何出現在畫面中的東西，觀眾幾乎都會有印象，就算沒有印象，也可以透過適度的回顧畫面來勾起印象，所以伏筆的理想位置是越早越好，通常都在第一幕。

「第二是方式。有種伏筆的藏法比較糟，是隱瞞。故意不把事情說清楚，讓觀眾搞不清楚狀況，到後面才說明白，這種手法無法引起懸念，反而容易讓觀眾產生困擾，失去耐心。比較理想的伏筆安排，是誤導。我們不但沒有把重要資訊藏起來，反而大膽的露給觀眾看，但同時配合著誤導的資訊，讓觀眾以為這個東西是別的功能。」

「隱瞞我懂，我每次看到那種故弄玄虛不把事情說清楚的段落，就很想快轉。」我附和：「但誤導有點玄，不太知道實際該怎麼做。」

「最常見的誤導手法有四種，配合主戲、錯誤氛圍、事後延伸和做成象徵。配合主戲不把伏筆單獨交代，而是與主戲合併在一起趁機交代，例如像《我和我的冠軍女兒》，最後結局要提醒女兒必須靠自己努力的回憶畫面，就是被放在開頭父親對女兒一連串的嚴格訓練中，觀眾只會看到『訓練』這個主戲，不會想到後面還會派上用場。有些『裝沒事』的伏筆埋法，例如在告別戲中，兩個角色擁抱，但其實其中一人偷偷放了竊聽器在另一人身上，也是屬於配合主戲的概念；錯誤氛圍是指讓好事看起來像壞事、開心的事看起來像可怕的事，例如角色是要給主角生日驚喜，卻故意事先讓觀眾看到他和主角暗戀的對象舉止親密的在說悄悄話，這就是一種刻意安排的誤導；事後延伸是隱瞞的正確用法，我們先讓場景看起來是主角輸了，事後才延伸這個場景，告訴我們原來當時的場景沒被交代到的部分，而這個部分使整個場景的意義顛倒過來，主角那時其實贏了（等於是利用隱瞞來達到誤導的效果）；做成象徵的意思，把關鍵的翻轉道具，利用象徵手法，讓觀眾忽略它可能產生的功能。」

象徵的設計

「什麼是象徵？」太高級的字我一概不明白。

「戲劇中最重要的東西，常常是看不見的，親情看不見、友情看不見、青春看不見、殘酷看不見……為了讓這個看不見的東西可以被看見，甚至被表演，戲劇中很常使用象徵的手法。例如，我們要表現主角後悔他把青春都浪費在讀書上，妳會怎麼做？」

「呃……讓他和父母吵架，怪他們小時候都只會逼他念書？」

「這是很常見的方式，讓主角『說』。但『說』有三個壞處，第一是很花時間，第二是畫面不好看，缺乏表演，第三是太直接，觀眾不容易感動。」

老師講了三個理由，但我都不太理解。

「我用實際的例子讓妳比較，妳可能比較能懂差別。我會安排主角把掛滿房間的獎狀拿下來，一一砸碎，然後將裡面的獎狀一一撕毀，甚至燒掉，他盯著焚燒的獎狀，默默的流淚。」

老師一邊說，我的腦子一面浮現畫面。確實，相較之下，與父母吵架更花時間，畫面也比較單調無聊，而且情緒好像反而還比較弱。

「相較於直接告知的內容，自己想到的內容會有更強的情緒力道。這個概念非常重要，也是為什麼有『潛台詞』的對白和表演比沒有的更好，這部分我們之後有機會講對白和動作設計時再解釋。用『說』的來表現主角有多後悔，比不上主角用『演』的所傳達的力道。利用象徵，就能把說的內容轉變成演的，在這個例子中，獎狀就是青春時期只會讀書的象徵。」

「獎狀是青春時期……」我把這個象徵抄下來。

「象徵和符號不一樣，不是這樣一個對一個。」老師阻止我：「符號的意義是廣泛性的，妳也可以說是規定的或約定俗成的，例如數學符號加減乘除或化學符號。有時生活中普遍的經驗，也會形成符號的意義，像十字架代表宗教、菜刀代表廚師或屠夫、槍代表暴力等。符號本身的意義，通常是可以跨文本，也就是跨作品的，但象徵是在作品中被建立出來的。舉個例子，我原本成績很差，老師派了一個成績很好的女生教我功課，在她的幫助下，我第一次考到前三名，拿到了獎狀。我也因為日久生情，喜歡上這個女生，但在那之後，她就移民去國外了。看著那張掛在牆上的獎狀，我常常想起她。請問，在這例子中，如果我把獎狀取下來燒掉，還代表我後悔青春只會讀書嗎？」

「不是……應該是女生背叛了他、惹他生氣之類的。」

「對，獎狀變成了女生，或是他對女生的情感、回憶的象徵。象徵的建立其實就是安排產生聯想、給予意義的戲份，任何東西都可以做成象徵，物品、動作甚至地點都可以，只要是能視覺化的東西，幾乎都能做成象徵。符號有點像生活經驗形成的象徵，但因為每個人的生活都有類似的經驗和理解，所以符號可以跨作品，但不同的東西在不同的作品中，可能象徵著不一樣的意義。當然，符號也可以拿來做象徵，就可以省去建立的戲份，例如父親送我的東西是父親的象徵，但如果他送的是菜刀，父親又剛好是廚師，這東西就同時有父親、家業的象徵。簡單區分，符號、意象是利用觀眾現實的生活經驗來豐富作品，象徵則是在作品內部利用情節安排來增加、改變物品的意義。」

「所以做成象徵，就是把伏筆利用象徵手法包裝，誤導觀眾它的功能？」

「就是這個概念。觀眾對於畫面中出現的東西都很敏感，只要有出現，就會覺得它有功能。象徵手法就是使觀眾誤以為這個道具的功能就是象徵，藉此隱藏它真正的功能。《刺激1995》電影中的美女海報，就是這樣的手法，在整部片的進行中，美女海報被做成兩個主角之間友情的象徵，一直大剌剌的放在觀眾面前，一再出現，直到最後我們才驚覺那個海報真正的功能，因此創造出了驚人的翻轉。相同的概念，如果我們回頭修改剛才窮人中樂透的機械神，假設這個故事的主旨與父愛有關，那我們就在前面放上主角有一個表面糟糕、實際上很愛他的父親，明明家裡都沒錢了，還整天做著樂透的發財夢。父親過世後，諷刺的只留下一張樂透，什麼都沒留下，主角嗤之以鼻，將它撕毀，丟進垃圾桶中，然後開始了他在故事中的冒險。」

「天啊，是伏筆，原來這麼簡單。」在這個示範中，我算是了解了什麼叫先硬做出機械神，再用回頭修改出伏筆。

「那是因為故事很模糊，所以覺得概念很簡單。編劇的技巧很多時候說來都簡單，但實際執行上，因為要配合故事的邏輯、角色設定、主旨等，要找到正確的細節，還是會有挑戰。熟練的創作者還是會為了故事而苦惱，只是他們有比較多的觀念、技巧、經驗，知道解決問題的方向，我們的學習，就是為了補足和熟練者之間的差異。以上大約就是角色功能性的部分，我們接下來談談相對性。」

我楞了一下，意會過來，對耶，我們本來是在講角色布局的，結果講了伏筆講了象徵講了超多東西的……真多虧老師還記得我們在講什麼。我同時也意識到，之所以會延伸講這麼多東西，或許就是因為這些事情彼此環環相扣，並沒有辦法完全清楚的切割。我看了一下錶，時間已經接近十二點了，文青在旁邊呼呼大睡，今天的課因為父親的出現，意外的漫長。

雖然只是瞄了一眼，老師還是注意到我的動作：「要休息了嗎？」

我搖頭，雖然時間晚了，熱炒店熱鬧依舊，我一點也不睏，反而有種暖暖的幸福感，有什麼一直以來隱隱罩著我的東西，正漸漸的散去：「繼續吧。」

相關書摘 ►《週末熱炒店的編劇課》：你教編劇的方式，怎麼聽起來像在教物理化學？

書籍介紹

本文摘錄自《週末熱炒店的編劇課：零經驗也學得會！前所未見的小說式編劇教學書》，如何出版

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作者：東默農

「那就一年時間，讓你變成編劇。」

「一……一年？」

一個夢想成為編劇、卻毫無基礎的女孩詠琪，遇上一位一年便能寫二十本電影劇本的面癱大叔高明，兩人的編劇課程，便在喧嘩聲與碰杯聲此起彼落的熱炒店，隨著炸物、肥腸和魚蛋沙拉等一道又一道料理的誘人香氣中展開……等一下，為什麼要在熱炒店開課？叫人放棄夢想又是怎麼回事？上課上到一半突然出現拿光劍的巨熊又是哪一招？

這一切，請聽大叔邊喝麥仔茶邊說給你聽：

關於角色：立體角色的關鍵在於「矛盾」。

關於反派：以故事主旨為核心，主要角色應該存在「對立的布局」。

關於場景：場景不只是佈景，時間、地點、情境和人物四大元素，僅僅只是變更其中一個選項，就會產生巨大的變化。

關於台詞：不要去寫潛台詞，要把它「藏」起來。

本書特色

專業編劇、戲劇名師，以小說形式，帶你進入劇本創作的世界，教你輕鬆說個充滿畫面的精采故事！

穿插經典電影故事情節講解、劇本實例剖析，趣味性及實用度滿點！

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Photo Credit: 如何出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰