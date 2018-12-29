《你好，我是接體員》：來，你看舅舅後面跟著「多少人」回來？

文：大師兄

您好，我是殯儀館接體員，很高興為您服務！

我是殯儀館的接體員，只要有警察通報，自殺或是意外的案件都是我們在處理。而我來殯儀館之前，一直都是在服務業打滾，所以來的時候都還保有一些服務業的「壞習慣」。

我第一份工作是便利商店的店員，當年我在便利商店的時候，聽到電動門叮咚聲就習慣喊「歡迎光臨」。記得當年我在網咖打電動的時候，一不注意打得太專心了，電動門開啟的時候我也大喊「歡迎光臨」，感覺很是尷尬！

剛開始在這裡上班的時候，我也是幾度差點把「歡迎光臨」喊出來，好險都忍住了，但還是在接聽電話時破了功：「這裡是殯儀館您好，我是大師兄，很高興為您服務！」

「……請問我家死人你在高興什麼？！」

那具遺體跑去哪裡了？

記得我當年應徵的時候，除了問一些會不會怕遺體，家裡有沒有人會反對，能不能接受輪班……之類的問題以外，還有一個小小的測試，就是去冰庫那邊看一下遺體。

其實就像大家所說的，接觸屍體的工作真的不媽佛，就是打開屍袋一看，問一句：「會怕嗎？」

我還是老話一句，今天如果行得正，坐得端，又是跟你毫無關係的遺體，真的也是沒什麼好怕的。總之，面試這關算是安然度過，沒有什麼問題。

記得第一天上班，我是在櫃檯學習，內容大概是「協助民眾查詢禮廳以及幫助民眾找到家屬遺體冰存位置」。

那天我就在電腦前，等待有人進來詢問：「我要找×××，請問他靈位放哪裡？」

或是「×××明天告別式，請問在哪一廳？」

我就不斷地用電腦查不斷地回答，直到有一個邊講電話邊跟我說：「我要找×××。」

我就跟之前一樣，只不過這名字打上去，沒有看到何時進館，也沒有看到靈位放哪裡，更沒有看到告別式什麼時候。

於是我就問旁邊也在忙的學姐：「不好意思，這位先生要找這個人，但是我怎麼查電腦都找不到，他是放在家裡安靈的那種嗎？」

學姐看了一下這名字，臉色一變，立刻就跟那位先生說：「你要找老闆嗎？他在樓上，你先上去，我再打內線給他。」

過了不久一個主管跑過來，我今天的工作就變成了「熟悉環境與認識各主管」。

可惡，早該這樣了！

在殯儀館守大夜說不怕是騙人的，在這裡守大夜的工作都要很謹慎，但對於一些奇怪的現象卻要學會忽略，太在意反而待不下去。

凶宅

先來分享一則我的接體經驗。

這天我跟一位資深學長接到通報電話，某大學附近公寓有白骨出現。沒搞錯，就是白骨！這件事情說來也是奇怪，那間房子是法拍屋，我們到現場聽那個屋主說之前跟房仲來看屋子的時候，幾乎每一間都有看過，唯獨主臥室的廁所，當時要打開的時候很難開，所以沒有特別去看。

我個人覺得，屋主買這間房子的目的應該是投資，而不是自住，所以看房子的時候也是粗心大意。等到交屋完成後，屋主心血來潮，用力打開主臥室廁所的房門，才看到前屋主的屍體倒臥在浴室馬桶旁邊，旁邊一個炭盆，所謂的屍體已經是一具很乾淨的白骨……嚇得屋主立刻報警。

有人問我敢不敢住凶宅，老實說我一直都跟著我媽媽、我妹夫妻，以及他們的一個小孩一起住，我雖然百無禁忌，但是不代表我家人都跟我一樣。

每天回家看到我那可愛的小外甥都想抱抱跟他玩一下，不過他不太愛跟我玩又很怕我，不知道是不是跟我常問他：「來，你看舅舅後面跟著多少人回來？」這件事情有關。

直到我妹第二個小孩要出生了，我就有了搬出去住的念頭。

殯儀館裡有一群專門開車出去接遺體回來的人，因為他們熟門熟道地，又很專業，所以我都叫他們「老司機」。一天我上班時瀏覽租屋資訊，老司機們看到了，就說要幫我找房子。我心裡想，反正他們常跑外面，應該看電線桿上面的資訊機會很多，找的應該都是這種的。

誰知道過幾天，有一個老司機來找我說：「哥，還記得我上次接了那個上吊的嗎？今天會過去驗屍，那房間我們昨天去清理過了，保證跟新的一樣，等等房東會過去，你看要不要問他一下？」

或是另一個老司機：「哥，前幾天那個燒炭的還記得嗎？他租那個房間又大又漂亮呀！昨天房東來害怕租不出去，你要不要問一下呀？」

可惡！結果每一個都找這種的！我本來要找一般的房子，現在都懶得找了。

不過這件事情老司機說得對，他說：「哥，哪間房子沒死人？今天你知道他死一個不敢進去住，那改天你租了一間你不知道那間的狀況，後來發現其實裡面死了5、6個的，你會不會更氣？再說了，再凶，凶得過你每天看到的凶嗎？」

其實也滿有道理的，現在的我真的有點想存好錢找凶宅住了。

相關書摘 ►《你好，我是接體員》：有些事情如果只有你「看得到」，就不要講

書籍介紹

《你好，我是接體員》，寶瓶文化出版

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作者：大師兄

你好，我是殯儀館的接體員。

我們這裡冰了很多都是比較窮苦的人，或是無名屍跟有名無主的。許多人都以為在殯儀館工作會遇到很多靈異事件，老實說並不多，倒是因為常常接觸屍體，看多了死亡面前所展露的人性，讓我對「人類」這種生物，有了不一樣的思考。

我在殯儀館擁有一群快樂夥伴，警衛「大胖」是我有福同享，有禍他當的難兄難弟。我最大的志願是存錢買凶宅；最不想面對的殘忍事實，是胖到被女飄嫌棄的體重；最深的遺憾是二十八歲那年沒有撿起地上的紅包，沒能完成的終生大事；至於畢生的理想，則是希望下輩子，可以分得清楚「在」跟「再」……

本書特色：

第一線的接體實錄！

台灣葬儀界內幕首度曝光！

紅爆PTT媽佛版的系列文章《接體員大小事》原創！

暗黑系幽默美學，飽含人生寓意又飄點滿滿的優質好文！

有血有目屎，有笑有人生的驚世之作！

眾鄉民趨之若鶩耳口相傳，紛紛敲碗跪求出書的「過水流大師兄」隆重登場！

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航