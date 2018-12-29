《你好，我是接體員》：有些事情如果只有你「看得到」，就不要講

文：大師兄

只有自己看得到的「東西」

這次要跟大家說的是一個，在某個玩水的地方，媽媽為了救小朋友，溺斃的故事。

這個事件不是由我們去接的，而是由別家業者載來我們公司。當載進來時，屍袋一開，眼睛、鼻子、嘴巴，都有血冒出來。或許是因為當時水壓的關係，又或許是民俗說的死不瞑目，反正來的時候一看就是那樣。

當時她救的那個小孩沒來，聽說在急救，家屬也不太敢看，所以就把她臉上的血擦一擦，就推入冰庫。

後來家屬來看的時候，是父親帶著小朋友來，還有一個穿得破爛的啞巴阿伯。似乎他們有3個小朋友，一個在急救，另外兩個沒事。我觀察到，他們在看亡者的時候，相當冷漠，沒看到臉上悲戚，也不見有眼淚。

說到這裡我覺得自己很膚淺，感情是發自內心的，而不是表達在外面的。但是我怎麼想都覺得奇怪，反倒是那個老伯，每次來都不進來冰庫看，只是在外面大哭。

他是個啞巴，所以那沙啞的哭聲很吸引我注意。不過那家人似乎都跟老伯保持距離，來的時候跟走的時候都是一組在前一組在後，這點滿奇怪的。等到那個救出來的小朋友來的時候，也很奇怪，一樣沒見到大哭，也沒有什麼哀傷的表情，就這樣淡淡地看著，而啞巴阿伯還是在外面哭得很大聲。

不過話說回來，家屬探視遺體要哭要笑不是我們可以決定的，你要在裡面手機打開放〈眉飛色舞〉，或是在遺體前面討論怎麼分財產，我們都管不著，也懶得管。

直到出殯那天還是這樣的情形，就當他們要送亡者去火葬場的時候，我藉機問旁邊學長說：「奇怪那個阿伯怎麼哭成這樣？」

學長說：

「什麼阿伯？」

「什麼阿伯？」

「什麼阿伯？」

我說就是那個每次來都穿同一件衣服一直哭的那一個呀！學長頓了一下，說：「有些事情，如果只有你看得到，就不要講。」

我一聽心裡想：「王八蛋別怪力亂神了，監視器那麼多不要耍我，沒有人愚人節過八月的啦！」

後來我調了當天的監視器，「有些事情，如果只有你看得到，就不要講」就是我現在的心得。

再見老胡

今天某退×會進了一個大體，我剛好在上班，看那個名字很眼熟，打開屍袋，一陣惡臭，看一下他的臉跟他的左腳，不禁脫口而出：「這不是老胡嗎？」

老胡是一個單身榮民，我認識他的時候是我上一個工作，也是我當照服員的時候。沒錯，就是賴院長說的功德人，負責把屎把尿，薪水33k，一天12小時的功德人。老胡就是我的前老闆之一，當時我那邊一個人要負責12個老闆。

現在想想我還是滿厲害的，老胡這個人脾氣很大，他左腳受傷，不良於行，所以必須使用輪椅，照顧上還算好照顧，只要協助他上下床，洗澡就好。

但是他真的脾氣很大，只要他按了服務鈴，人沒馬上到，就是「×你媽的×，×你娘老××！」這樣罵。

洗澡也是，水溫不夠也是這樣罵，幫他穿衣服也是，罵不完的。我看他也是可憐，一把年紀沒有親人，所有錢都花在一個月3、4萬的護理之家，就不把他當一回事。想不到當我們再見面時，他已經不坐輪椅，是躺在屍袋裡面了。

我問一下老司機：「這個怎麼是臭的？」

老司機說：「這在家不知道死多久了。」

後來我回醫院一打聽，原來是住到沒錢回家等死，合理；有錢醫院等死，沒錢在家等死，自古不變，十分合理。

老胡還算不錯，有一個靈位，還有一個之前是他的照服員現在是殯儀館人員幫他每天換臉盆水，燒一炷香。等到他要出殯要洗澡的時候，我跟他們禮儀師說：「這個給我洗，你洗不好說不定他會去你夢裡罵你×你媽××。」

洗死人跟洗活人的感覺不一樣，老胡不喜歡太冷，因為他苦過，覺得有花錢就要享受；老胡不喜歡別人洗他左腳，因為那個是被砲彈打過洗了會痛，老胡喜歡先擦頭再擦身體，老胡喜歡……

當時的我眼淚止不住，就算現在的我打到這邊真的也止不住，老胡沒有親人，在家孤單等死，來到這裡還好真的遇到我。

其實你在生的時候，也沒想到最後是我送你最後一程吧？

花錢當大爺，不花錢也當大爺。老胡，我上輩子不是讓你戴綠帽就是嫖了你不給錢，不然我怎麼欠你那麼多？

直到出殯過了很久的今天，我還會想起老胡……

骷髏伯

這天我坐在客廳看電視，我媽問我最近怎麼常常跑出去吃好料的，我緩緩地喝著我的可樂，告訴她一個故事。

話說前一陣子我們接到電話，內容是我國中母校圍牆旁邊有白骨，於是我跟一個資深的大哥去接回來。到了現場，那是一間廢棄的小屋，裡面像是垃圾場中間放了一張床，根本沒有電燈那種東西。

那天下著雨，天很黑，裡面唯一的光源是警察手上的小手電筒。帶著我的大哥十分資深，聽說他在我們單位待了超久的，遇過很多情況很會隨機應變。當他一看到現場是一張床上放著一具還沒被蟲吃光的白骨後，他眉頭一皺，馬步一蹲，屍袋一開，說了一句：「喂，你想辦法把他弄進來，我幫你開著袋子。」

真的是個資深的王八蛋！

總之，費了一番功夫後還是順利地接回去，後來找到家屬後才知道死者是久病獨居老人，在床上沒辦法活動，病死或是餓死的。

接完之後我一直在想，人終究有一死，死得好死得慘不是我們可以預料的，不如在生前，多吃點好的，多吃點不同的東西，才不會空著肚子抱著遺憾上路。

我媽聽完只說一句：「懶得減肥就說，講那些五四三的。」

不愧是我媽，真了解我。

故事說完了，其實我很希望大家說，你是唬爛的，世界上根本沒有老胡，根本沒有骷髏伯，都是你在唬爛的。

事實上，如果今天老胡是代表單身榮民的影子，骷髏伯是無名屍的影子，你知道我們一個月處理幾件嗎？

我是不想知道，也是不願意知道。我當照服員的時候有一次問了一個家屬一些很白目的問題。他們家很有錢，所以可以讓他爸爸戴著呼吸器一直活下去。我問了他：

「你覺得他快樂嗎？」

「你覺得他想活著嗎？」

「你覺得你這樣是孝順嗎？」

被問的家屬崩潰大哭。

我為什麼會問，因為我父親生病的時候，我每天都這樣問我自己：人，究竟是戴著耳機，看著電腦，吹著冷氣，燒炭自殺，這樣有尊嚴？或者是，包著尿布，掛著呼吸器，每天要人餵牛奶，一直到你被一口痰卡死，來得有尊嚴？

我很高興我能參與照服員跟現在收屍的這兩種工作，真的讓我完全變一個人，有時候真的覺得自己走了比較好。說不定下輩子，我可以有個爸爸不賭博，不打媽媽的家；說不定下輩子，我會有一個爸爸不生病，我不用照顧他那麼多年的人生；說不定下輩子，我能勇敢撿起我28歲那年，看到在地上的紅包，完成我人生的婚姻大事；說不定下輩子，我可以分得清楚，「在」跟「再」……

相關書摘 ►《你好，我是接體員》：來，你看舅舅後面跟著「多少人」回來？

書籍介紹

《你好，我是接體員》，寶瓶文化出版

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作者：大師兄

你好，我是殯儀館的接體員。

我們這裡冰了很多都是比較窮苦的人，或是無名屍跟有名無主的。許多人都以為在殯儀館工作會遇到很多靈異事件，老實說並不多，倒是因為常常接觸屍體，看多了死亡面前所展露的人性，讓我對「人類」這種生物，有了不一樣的思考。

我在殯儀館擁有一群快樂夥伴，警衛「大胖」是我有福同享，有禍他當的難兄難弟。我最大的志願是存錢買凶宅；最不想面對的殘忍事實，是胖到被女飄嫌棄的體重；最深的遺憾是二十八歲那年沒有撿起地上的紅包，沒能完成的終生大事；至於畢生的理想，則是希望下輩子，可以分得清楚「在」跟「再」……

本書特色：

第一線的接體實錄！

台灣葬儀界內幕首度曝光！

紅爆PTT媽佛版的系列文章《接體員大小事》原創！

暗黑系幽默美學，飽含人生寓意又飄點滿滿的優質好文！

有血有目屎，有笑有人生的驚世之作！

眾鄉民趨之若鶩耳口相傳，紛紛敲碗跪求出書的「過水流大師兄」隆重登場！

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航