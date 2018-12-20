工作用心、生活學習夠給力 ─ 邁向人生勝利組中比顏質還重要的兩件事

你有沒有看過這樣的報導：「長相好看容易被錄取」、「帥哥美女年薪較高」？

不意外地，這些報導往往伴隨著高點擊率，反映我們對外貌的要求和在意似乎已經成為一種集體社會焦慮。或許，外型確實會影響我們的職場之路是否順暢，但「人正是天賜，努力才是對自己的恩賜」，不論外貌如何，培養必要的工作技能和外語力，才是讓我們在職場上走得穩、走得久遠的關鍵。

外貌協會的確存在，但職場之路是馬拉松

在搜尋引擎輸入與「找工作」相關的關鍵字後，除了可以看到大家討論如何寫履歷、自傳，也常常看到網友詢問：如何挑選履歷上的照片？面試時如何打扮？

這些與「外貌」相關的求職問題也衍生市場商機，許多人力資源背景出身的部落客開始寫文章分享篩選履歷照片的標準，甚至當起講師開班授課，教求職者如何打扮、化妝。而被認為在職場上有明顯「外貌至上主義」的南韓，更是將他們神乎其技的大頭照修圖技術輸出國際，吸引不少鄰近國家求職者前仆後繼，特地赴南韓拍一張看起來美麗又專業的職場形象照。

至於特別重視隱私權、強調反歧視的美國，企業間則通常採用盲聘政策（blind hiring），嚴格禁止履歷表張貼個人大頭照，避免求職者因外貌而受到不公平對待。但諷刺的是，之所以會有這樣的規定，其實也反映從過去到現在，美國職場上的確都存在以貌取人現象。

儘管職場外貌協會確實存在，但職場之路不是百米短跑，而是一場馬拉松，比拚的是如何走得穩、走得遠。因此「人正是天賜，努力是對自己的恩賜」，職場力才能讓我們在職場馬拉松脫穎而出。

盲聘政策

該名詞源自英文的「Blind hiring」，其意義為徵才時不附上照片、不問背景、家世、年紀、宗教等，有的甚至不問學歷。以求職者之作品與成果為錄取的決策因素，並依照其能力來判斷是否適任所應徵之職務，或讓求職者現場完成如：稿件撰寫、編寫程式等相關工作任務來展現能力。南韓在2017年宣布從公家機關開始採用盲聘政策來徵才，避免人才流失與歧視。

Photo Credit:TutorABC 「人正是天賜，努力是對自己的恩賜」讓我們在職場馬拉松中脫穎而出。

就是有這種人--條件好又努力過人

在這場職場馬拉松上，有不少人不只外貌傑出，努力的拼勁更是過人。

TutorABC在今年夏天啟動為期四個月的「百人百堂英語實境賽」，針對100名19歲到28歲年輕族群，每人免費提供100堂全額在線英語課程。在這四個月裡，參賽者每天要上一堂英語課，賽事採用積分制，中間也穿插各種日常挑戰任務，全程以實境節目方式記錄。

行為心理學曾提出知名的「21天效應」理論，認為一個人若想要養成一個新習慣或新理念，必須不間斷地重複這個習慣、想法至少21天，才能讓新理念、新習慣成為一種自然而然的行為。這個理論後來常被應用在教育領域，而在現今講究外語力的職場環境中，定期進修學英文已經不稀奇，但如果連續100天都不間斷準時上課學英文，需要多強大的毅力呢？

外貌甜美的黃琳婷，在「百人百堂英語實境賽」中不只達成連續100天上課成績，奪下了積分第一名，英語等級更在100天內提升了5級。本身課業壓力重的她，常常在忙完日常課業後，已經是夜幕低垂的晚上十點半，但仍堅持每天上完一堂課才去休息。她甚至曾經當起「晨型人」，在凌晨四點、思緒特別清晰的時候早起上課，完成100天不間斷學習的挑戰任務。

Photo Credit:TutorABC 黃琳婷挑戰成為晨型人，利用凌晨四點思緒特別清晰的時候，完成100天不間斷學習的挑戰任務。

實境英語活動，讓素人英語能力突飛猛進

與黃琳婷一樣努力過人的，還有同樣參加「百人百堂英語實境賽」的其他近百位學員們。

來自台大、有著深邃五官的陳嘉萱，從原先參賽之初的9級，在100堂課後晉升到最高級的12級。她曾分享，對於有些看起來很簡單卻相似的單字，在這次實境課程中才發現竟然有不一樣的用法。

另一位參賽者何宛庭不僅有著標準的高顏質，同時平時工作為各大展場、企業品牌活動主持人的她擁有撐起全場的好台風與好口條，更曾擔任媒體記者與國慶典禮的大會主持人工作，外在條件、美貌、智慧兼具的她，仍然在英語學習上不懈怠。

TutorABC透過AI人工智慧科技，不只讓參賽者每天匹配到與自己程度、興趣相符的多元化教材內容，更幫助這些學員實踐「21天效應」，用科技觸發興趣並引領他們完成超過90天不間斷的練習。

「是要逼死誰」這句話網路上常用來表示稱羨他人努力的用詞，恐怕用在諸如上述案例主角或同類的人身上，是再貼切不過了。

Photo Credit:TutorABC 何宛庭認為，有第二外語就是比別人更多機會，且在工作、出國時都會用到，未來也期望向海外發展。

Photo Credit:TutorABC 陳嘉萱從參賽之初的9級晉升到最高級的12級，在實境課程中發現字彙可以有不一樣的用法。

顏質好要感謝父母，懂得努力要感謝自己

百人百堂英語實境賽落幕後，100位參與學員在TutorABC總共上了4,554堂課程，訂課出席率高達九成；而上滿90堂課的學員，在TutorABC成績平均上升2.5個等級。

這樣的科技教育平台，讓不論何種性別、年齡、職業等的學員，英語能力都能在短期內突飛猛進。在這一場職場馬拉松裡，他們正透過努力，送給自己一份能夠走得長遠的職場力。

無論你是社會新鮮人或是已入行幾年的老新人，在未來新職場環境中，都可以用「職涯7力」來檢視自己每年的成長，其中「學習力」與「互助力」都能讓我們在工作與下班後的生活中保持進步。例如：在下班後「學習」外語，透過外語學習新事物，用不同的眼光與不同的文化建立關係，不僅幫助自己的成長、職涯上的表現，甚至也能成為服務他人的助力，讓「互助」成為這個世代的新職場文化，而不是電視上或前輩口中的勾心鬥角、明爭暗鬥。

不管你的條件如何，面對當前的職場競爭與快速變動的國際環境，都該努力精進自己的人生。美好的外貌或許是天賜也更該感謝父母，然而，持續不懈的努力才自己是給自己最寶貴的禮物，當哪天蹲得夠久了或是開花結果了，你會感謝那些年你對自己的付出，也會感謝自己當時如何的用心工作用力生活。

現在，請邁開步伐，為下一次的進步，勇敢地挑戰現在的自己吧！