【圖輯】美墨長城之外：拉美移民「南漂」智利，9000公里的生死試煉

近期圍繞在中南美洲的重大議題，就是源源不絕湧入美墨邊境的拉美移民。這群移民在墨西哥政府和美國邊境之間徘徊，川普（Donald Trump）更把美墨長城當作他的重要邊境控管政策。

然而，移民除了「北漂」之外，更有許多人踏向更少人關注的「南漂之旅」。

古巴的男性移民托瑞斯，遭警方逮捕後銬上手銬｜Photo Credit:Reuters/達志影像

在沒有月光照耀的黑暗中，很容易在智利附近的沙漠迷失方向，不少的古巴人就經歷過這一段，直到他們抵達邊境的入境哨口。

31歲的男性托瑞斯（Yoniel Torres）是一名有兩個孩子的父親，當警察拿著手電筒靠近他時，他把隨身的行李放到地上，並把雙手舉高，隨即被警察逮捕。「某個人口販子把我從秘魯邊境的塔克納（Tacna）帶過來。這一路過來真的太可怕了，路途很兇險，但我只是想找到更好的生活。」根據世界銀行的統計，智利在南美洲的人均GDP最高，政府貪腐指數也最低，治安與謀殺率也是南美最佳表現。

智利邊境警察望向秘魯，搜尋可能的非法移民｜Photo Credit:Reuters/達志影像

如托瑞斯這樣的場景，幾乎天天都在智利狹長的陸地邊界上演。目前智利正在加強對移民的控管，今（2018）年3月11日上台的右翼總統皮涅拉（Sebastián Piñera），12月9日時宣布不簽署聯合國的《全球移民契約》，認為該契約出賣智利國家主權；12月19日聯合國大會通過《全球移民契約》，智利投下了棄權票。

全球的主要焦點都放在情況危險的地中海與美墨邊境移民問題，但對智利和其他相對富裕的拉美國家所面臨的移民壓力，卻鮮少留意。這些經濟較穩定的拉美國家，正在承受委內瑞拉等貧困國家的大規模移民潮。

智利邊境時常散落這些移民的衣物｜Photo Credit:Reuters/達志影像

像托瑞斯這樣的移民，路上加空中交通跑了9000公里到智利的人不在少數。這些移民，必須在智利、秘魯、玻利維亞交界處流竄，還得承受亞馬遜雨林的濕熱，以及高山的險峻和沙漠的劇烈溫差。

在短短不到30年的時間裡，進入智利的合法移民增加六倍之多，從1992年的11萬4500人，激增到去（2017）年的74萬6465人。

來自古巴的非法移民赫雷娜（Mislady Herrera），遭到警方逮捕｜Photo Credit:Reuters/達志影像

此外，非法移民人數也迅速攀升，尤其是在智利與秘魯邊界，智利警方在今年1月至11月間，就逮捕至少2200名試圖非法闖入的移民，比去年同期增加80％。

警方表示，很多人選擇支付約3000美元的報酬給協助偷渡者，帶他們走偏遠地區避開警察，冒險穿越數十年前獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）埋在邊境的地雷區。

這是一名年約40歲的玻利維亞非法移民，化名為Elvis，在智利與秘魯邊境工作維生｜Photo Credit:Reuters/達志影像

智利邊境的首席檢察官羅培茲（Javiera Lopez）表示，移民處在社會的弱勢，常常遭到性侵和搶劫。

「有些傷疤永遠也不會癒合。不僅是旅途造成的，更是抵達智利後產生，因為他們會發現情況與他們想像的完全不同。」羅培茲如是說。

34歲來自委內瑞拉的移民安潔拉（Angel Torres），在智利一間委內瑞拉餐廳打工｜Photo Credit:Reuters/達志影像

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