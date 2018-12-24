PM2.5警報、腸道健不建康，這些和「過敏」有什麼關聯？

文：陳欣湄醫師（中山醫院家醫科）

今年秋冬不只南部地區空氣品質不好，北部感覺也都濛濛的。每當空污嚴重時，氣象專家就會提醒過敏族群特別注意，台灣空氣品質指標（AQI）也特別設置一個「對敏感族群不健康」的橘色警戒。過去我們只知道污染物會影響過敏的頻率與嚴重程度，但對於細懸浮微粒（PM2.5）究竟是如何影響過敏的反應機制，仍是科學界努力不懈的研究目標。

近來新的研究出爐，散佈在空氣中的細懸浮微粒污染物，可能會影響體內干擾素的分泌，導致體內維持平衡的兩種免疫細胞的數量失去平衡。在過敏族群本身體質就容易對過敏原強烈反應的情況下，過敏性鼻炎的症狀也會因此加重。門診的經驗也發現，空氣品質不佳的情況下，因過敏或不舒服就診的人數就會上升。因此，別輕忽空污對身體的危害，不僅會讓呼吸道不舒服，長遠來說更可能對過敏族群造成經濟與生活品質上的負擔。

細懸浮微粒為什麼能影響過敏症狀？

首先，讓我們先來了解為什麼會發生過敏。過敏性鼻炎（(allergic rhinitis, AR）是一種常見的慢性炎症性疾病，通常以連續打噴嚏、流鼻涕為主。根據數據資料顯示，全球受到過敏性鼻炎所困擾的人約莫有4億人，且患病率仍持續增加。空氣污染物包括二氧化硫（SO 2 ）、氮氧化物（NOx）、臭氧（O 3 ）、一氧化碳（CO），空氣中粒子大小從10μm（PM10）或≤2.5μm的微粒物質（PM2.5）都有。

究竟空氣中的細懸浮微粒為什麼能影響過敏症狀呢？首先先了解過敏的身體反應。當遇到過敏原時，會誘發T細胞中的Th1和Th2細胞反應，這兩種免疫細胞間的關係像蹺蹺板，會彼此制約、維持平衡。如果Th2細胞太活躍和Th1細胞失衡，就會頻繁的產生過敏症狀。

根據最新研究，科學家發現若將實驗室的小白鼠，暴露在類似人類環境細懸浮微粒（PM2.5）的環境中，長期下來會影響體內的干擾素-γ（Interferon-γ）分泌，使體內Th1細胞數量的比例降低，進一步強化Th1和Th2不平衡的狀態，導致過敏性鼻炎症狀也越來越嚴重。

除了症狀可能變得更嚴重外，根據2007年和2014年過敏性鼻炎的研究，全球約有4億人患有過敏性鼻炎，而且患病率正在持續增加。像中國這種境內污染嚴重的國家，也有文獻證實，長期接觸細懸浮微粒是增加「學齡前兒童哮喘」和「過敏性疾病或症狀」的原因之一。雖然台灣空污問題並不如中國嚴重，但大部分的空污其實是來自交通工具排放廢氣的境內污染，因此生活中空污造成的過敏危機比想像中更容易發生。

過敏性鼻炎是一種常見的慢性炎症性疾病，嚴重的症狀卻會造成經濟負擔，且對患者的生活品質有極大的影響。假使過敏性鼻炎的第一次發作是在3歲，成年還有過敏的人普遍都過敏20、30年以上，且環境改變、壓力，甚至懷孕，都有可能不斷地誘發過敏症狀。再加上空污的侵入，人體為了防禦過敏原、細懸浮粒子的刺激，持續產生多種發炎反應的狀態中，長期下來對健康危害甚大。

腸道健康與過敏有什麼關係？

過敏性鼻炎也可能不只是呼吸道問題，臨床上我們也會確認人體腸道的健全度。腸道的黏膜分成黏液層、上皮細胞層以及黏膜固有層。黏膜固有層有許多B細胞、巨噬細胞、樹突細胞，還有非常多的T細胞。健康的身體會由成千上萬的好菌，協助上皮細胞不讓過敏原穿透。不過，由於細懸浮微粒過小，很容易侵入體內，由上述空氣細懸浮微粒影響Th1和Th2的途徑得知，若黏膜、細胞屏障不健康，造成通透性增加，滲漏的情形就會加重過敏、腸道發炎和其他免疫疾病發生的機會。

益生菌是對人體有益的好菌。當腸道好菌多時，可以維持腸道呈弱酸性，並抑制有害菌的過量生長，提升腸道免疫防禦功能，避免過敏原趁虛而入。適當的攝取益生菌，可讓腸道充分發揮第一道防線的功能，阻止過敏原從腸道進入。部分經實驗證實的益生菌（如LP菌）能夠阻止過敏原從腸道入侵，亦可提升制衡的Th1細胞活性，抑制引發過敏反應的Th2細胞活性。

面對空污，別忘記戴對口罩

空污期間若是急性過敏發作，一般醫師會開立「抗組織胺」或「去鼻充血劑」舒緩。不過長期的做法還是要避開過敏因子，在空氣汙染嚴重時降低出門的機會或戴口罩應對。

由於細懸浮微粒顆粒過小，一般布質口罩、活性碳口罩過濾度和與臉的密合度都不夠，戴口罩變成像是戴心安的。建議空氣污染真的非常嚴重時，需確保戴的口罩是服貼於臉型且不漏氣的，確保有足夠的PM2.5過濾效率。

除此之外，想要調整過敏的體質，建議可以多吃含維生素A、C、D的深色蔬菜、水果，以及全穀類的食物，如糙米飯、五穀雜糧、全麥麵包等。特別攝取維生素C、維他命D、鋅、麩醯胺酸、魚油以及用好的益生菌補充身體所需的營養素。還要提醒大家，感冒也容易引發過敏性鼻炎，若頻繁的感冒，對呼吸道的傷害就會較大，也更難控制過敏症狀，過敏的孩子一定要接種流感疫苗。冬天天氣較冷時，早上一起床也可以先熱敷鼻子，避免冷空氣刺激。若能遵循這些方式，搭配室內的空氣淨化機器，應可以讓過敏族群較舒適地度過空污的季節。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航