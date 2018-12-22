排除異己的民粹政治學：反同公投具備了哪些「反民主」特性？

文：王曉丹（政大法律系教授、女學會監事、法理學會理事）、韓宜臻（政大法律科際整合研究所碩士生）

2017年5月24日，司法院釋字第748號解釋宣告，現行民法未保障同性別二人之婚姻自由是違憲的，聚集在立法院外觀看直播的群眾歡聲雷動；2018年11月24日，全民公投卻以超過700萬票支持反同運動的主張。為什麼在短短18個月之內，產生這樣巨大的變化？台灣人自豪，台灣最美的風景是人心，在生活中對弱勢與少數族群，非常願意表達善意與支持，但是為什麼，五個公投題目的結果，卻似乎是對少數群體的否定？我們將在這篇文章中回答這個問題。

面對公投的挫敗，關心同志／性別運動的朋友，應觀察反同運動背後的政治操作，反思同志運動捲入何種政治權力漩渦。此次公投期間，反同運動的組織、規模與影響，不只是對抗同志運動而已，其本身已經足以成為一個社會運動。反同運動在此之前鎖定同志運動作為其對抗的對象，日後可能會繼續發展出一連串反對多元、反對差異與反對社會正義的論述與行動。

本文主張，反同運動公投的勝利，應歸類為新自由主義下保守勢力的復甦，這樣的土壤阻礙了民主對話的可能，滋長了傳統父權壓制性的權力，開展出新型態的民粹政治與社會排除。正如美國女性主義政治理論家Wendy Brown對當代新保守主義的批判，她將這波浪潮定位為全球「反民主」趨勢，附隨的是種族偏見、恐同厭女以及極右派的崛起[1]。以下我們將討論台灣反同運動的「反民主」特性。

負負得正的媒體操作：詆毀性解放，汙名性開放

反同團體透過媒體美化其反同性戀的立場，成功地取得了社會的認同。探究其背後的邏輯，無非就是掀起人們心中的恐同心理，以攻擊壓制代替討論協商，訴諸負負得正的媒體學。

2013年底，一段名為「性解放風暴 即將襲台」的影片在網路上流傳，攻擊民間團體所擬的多元成家草案，影片內容引起了許多人的恐慌。其中剪接了同志遊行中較為聳動的標語及表演，傳播以下訊息：「多元成家等於性解放、性氾濫、性混亂、性淪喪，婚姻平權等於性別模糊、角色混亂、斷絕血脈，伴侶制度等於無性忠貞、單方解約、毀家廢婚，多人家屬等於廢除家庭倫理、小三通姦無罪、多P合法保障」 。這部影片運用了反對性解放的語言，骨子裡卻包裹著保守且充滿道德評價的性觀念，而任何不符合常規的性關係，都被其視為撻伐的對象。並且，該影片挪用同志遊行中裸露的、與社會常規不合的畫面或標語，藉以煽動恐懼，然而其解讀卻是去脈絡化的，忽略了同志遊行的精神便是要提升同志的能見度，並抵抗性別常規的不平等與壓迫。

性解放（sexual liberation）的概念，意義為「解放人們基於性別、性傾向、性關係以及性行為上所受到的社會壓迫」，為了追求性自主價值，必須致力於從教條式的性倫理中解放出來，破除性迷信、守貞壓迫與性別歧視。然而，反同團體忽視從1960年代開始席捲全球的性解放社會革命歷史，僅僅從字面上解讀「性解放」，將之等同於「性開放」、「性氾濫」、「性混亂」、「性淪喪」等，進而汙名化同志，主張台灣已被性解放思潮入侵，並鼓動民眾付諸行動反對性解放。

對於這樣具進步性意義的概念，反同團體不僅過度簡化、去脈絡地詮釋，更將之轉換為主流社會所不認可的性、情感或家庭態樣。正如支持同志權利的陳思豪牧師曾指出：「反同基督徒常見的立場是認為，同性婚姻合法化後，會動搖家庭結構，會造成性開放、性混亂」[2]。

這是一種負負得正的媒體操作：不直接闡述自己的理念，不公開面對價值優劣的辯論，而是透過詆毀對方，建構對方的負面性，以取得自我正當性。當代民主社會高度仰賴社會媒體平台，反同運動利用此種負負得正的媒體操作，使得訊息扁平化，餵養接收者輕易獲取的意象（image），不但壓制接收者的想法與意義詮釋，更讓批判此意象成為困難，最終將社會論述帶往拒絕溝通、無法反省的境地。

民粹政治學：良心自由之名，社會排除之實

反同團體的「反」論述，正符合當代民粹崛起的政治環境，成為媒體上取得政治認同的重要修辭。「反」的論述如同民粹主義「反」菁英、「反」體制的邏輯，並不在乎民主制度的根本——讓多元認同、身分、階級的人，能夠在一個合理與平等的政治秩序中共同生活——民粹主義背離了民主制度的核心價值，讓對話溝通成為困難。

有些反同人士將同志教育視為對人權的侵害，並主張自己有不認同同性戀的自由。他們宣稱自己被「逆向歧視」，並一面向社會傳播相關思想，一面進入各種官方與民間的討論機制，爭奪人權詮釋權。例如，〈社團法人臺南市家長關懷兒少教育協會〉曾在CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）相關會議中主張，性別平等教育「打著人權口號卻反而箝制他人的自由意志......威脅、打擊不同觀點的學生和任教者，則形成另一種性別恐怖的校園氛圍」[3]。在同一輪會議中，〈天宙和平統一家庭黨〉也主張「LBTI正常化的意識加諸於不贊成LBTI的人身上，是對基本人權的侵犯...以反歧視來包裝，用法律來壓制......（如良心自由、言論自由、宗教自由、結社自由），會造成道德歧視等逆向歧視遺毒」[4]。

除了拒絕認同同志的良心自由，反同團體也主張同志有選擇「離開同性性行為的不聖潔生活」、成為「後同志」的自由。例如著名的「後同志」Hansen在其文章中提及：「改變，過不一樣於同性戀的生活-post gay，提出不一樣的意見，是基本人權，請同運放手停止對這群想要改變的人的迫害」[5]。

這些基於「自由」的主張形成一種難以辨認的話術，「我有不成為同志的自由」、「我有不認同同性戀的自由」，同時卻可能包裹著歧視同志的自由、排除同志的自由。背後隱而不顯的前提假設，是對於同志的社會貶低：同志的存在是變態的，同志不值得受到平等對待。此種排除少數群體的政治權力，無疑背離了民主體制多元納入的基本設計。

法律不管，威權來玩

當社會有人被歧視、被壓迫、被排除時，國家有必要介入以保障人性尊嚴，法律應該要定義所造成的傷害，對權利侵害行為進行必要的管制。此種法律保障的對象不應只有個人，也應包括對群體提供適當的保障，避免其因為認同、身分、種族或性別等因素，成為被歧視或壓迫的對象。

然而，反同團體在各種場合不斷提出反對法律管制的言論。他們不但質疑人權公約的民主正當性，也主張不應該「挾洋以自重」、「拿著雞毛當令箭」，更反對國內保障同志權益的相關立法。例如護家盟秘書長張守一曾於受訪時表示：「我們承認同志客觀存在，但不能認同。我們一路以來反對的是同性戀的文化，意識形態的推廣，我們反對用法律來保障他們的意識形態、文化」[6]。

Photo Credit: 韓宜臻攝影、提供 2014年3月16日家庭日活動，主辦單位將「幸福家庭」與「一男一女，一生一世」加以連結。

反同團體一方面反對法律的管制，同時卻利用各種民主機制，合理化傳統威權，強迫體制接受。反同運動不斷擴張其政治勢力，創建各種「盟」字輩的群體（真愛聯盟、台灣宗教團體愛護家庭大聯盟、下一代幸福聯盟、台灣全國媽媽護家護兒聯盟、捍衛家庭學生聯盟 、全國家長會長聯盟、搶救台灣希望聯盟、信心希望聯盟、安定力量聯盟），以團體的名義施壓民意代表。其代表進入各縣市政府教育局的性平會之後，不斷以性別平等為名，傳送反同言論。例如，許多反同團體的代表，反對在校園中使用「多元性別」、「性別光譜」、「性傾向」等用語。這些談性別平等卻反性別平等的行徑，不僅僅是錯植符號的表裡不一，而是直接威脅了民主制度下透明辯論、公開參與的基本原則。

在文字遊戲中顛倒意義：社會正義，卻被稱為專制打壓

同志人權與性別人權被公認為社會正義（social justice）的一環，在政治的光譜上，比較屬於中間偏左、或者左派的色彩。一般而言，採取社會正義立場者，會較注重社會結構對於弱勢群體的壓迫，並主張實質上的平等。

然而，反同運動卻罔顧少數群體受壓迫的事實，將扭轉弱勢的同志教育，曲解為侵害人權、破壞自由的專制行動。例如，根據報載，新北市議員林國春在議會質詢時，挑戰新北市長的性別平等政策，指出學生家長只要出聲反對同性婚姻，就會「被打壓、被圍剿」[7]。又例如〈捍衛家庭學生聯盟〉在2016年曾召開「拒絕彩虹恐怖 青年勇敢站出來」記者會，主張當有人發表反同言論，便會遭受言語攻擊等「彩虹恐怖」[8]；而「彩虹恐怖」一詞也在日後被其他反同團體[9]或網路使用者廣泛援用[10]。一時間，同志群體因為指責歧視而成為「強勢者」，同志群體長期以來受到的壓迫，例如難以出櫃的壓力、被制度排除而不被保障的權利都不被看見。

這類言論顛倒了意義，將人權教育的提倡，貶斥為受教育者自由的損害，將受壓迫群體意見的表達，指控為對反對該群體者的霸凌。此種站在抗議立場所形成的話術，強將受壓迫者（同志群體）定位為打壓者，一時之間，尊重多元差異的社會正義行動，意義遭到扭轉，反而成為專制打壓的代名詞。

民主內涵的進展需要公民透過行動，共同討論平等、自由與社會正義的意義。然而，反同言論負面表列的陳述與指控，就像是製造敵人之後又宣稱打倒敵人。最終的結果是，要求大家停在原地不看見彼此，拒絕承認對方，也就無助於民主理想生活的建構。

被新保守主義浪潮打到

公投結果並不代表台灣社會反同志，相對地，票數反映了公投體制的危機，逼得我們不得不重新思考，公投能被作為決定是否剝奪少數群體權利的機制嗎？也必須檢視反同團體的反民主行徑。反同運動的問題，不只是其否定了許多進步價值，價值的優劣確實可受公評與辯論，然而七百多萬的選票支持了掩人耳目的拒絕溝通（負負得正的媒體操作）、排除異己（民粹政治學）、表裡不一（操弄性別平等的意義）與否定對方存在（扣上帽子），進一步鼓勵了社會主流對差異社群的堅壁清野。這些都違背了民主保障多元群體、平等對話的承諾。

在政治光譜上，法西斯主義、納粹主義與威權獨裁政府，通常被稱為極右派，其具體的主張為反對墮胎、同性戀與移民。極右派的聲浪不僅主導了台灣的反同運動，也瀰漫在全球各地。隨著新自由主義的開展，新保守主義勢力在許多社會取得政治權力。2016年美國川普總統的當選，代表了反菁英等保守派的抬頭；2018年9月瑞典大選，反對移民的極右派票數大增，重創其福利楷模形象；2018年10月巴西大選結果，意味著新道德保守主義的崛起，新任總統公開反對墮胎與同性結合；2018年11月開始席捲法國的黃背心運動，激進保守派穿梭群眾之中，反對為發展再生能源調漲燃油稅。全球各地，不論是政黨內部或者社會主流，都悄悄地往右派靠攏，使得保守與傳統的勢力抬頭。

選票所代表的不是價值選擇的結果，而是反映了新的「反民主」政治局勢。此種新情況欠缺公開透明與合理辯論，將不止發酵於同志人權與性別平等議題，有可能遍地開花且排山倒海，進而動搖民主制度的基礎。

台灣是個現代桃花源，本來擁有世間罕見風景，究竟是要找回這最美人心，還是要和光同塵，捲入世界保守潮流，本文不知道答案，或許需要一整個世代共同的追尋。

延伸閱讀

註釋

[1] Brown, Wendy (2006) “American Nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and De-Democratization” 34(6) Political Theory 690-714.

[2] BBC中文網，專訪：支持同性婚姻合法化違背《聖經》？牧師怎麼說，2016年12月22日，最後瀏覽日：2018年12月9日。

[3] 行政院性別平等會，審查各機關對CEDAW第2次國家報告總結意見與建議初步回應會議紀錄（第2輪第21、22、23點次），2015年6月22日。

[4] 行政院性別平等會，審查各機關對CEDAW第2次國家報告總結意見與建議初步回應會議紀錄（第2輪第6、26點次），2015年4月22日。

[5] Hansen，從同志到後同志的生命歷程，發表於「性別有自信」研討會 ，2013年5月7日，最後瀏覽日：2018年12月9日。

[6] BBC中文網，特寫：台灣婚姻平權法案續審 正反兩方「難有交集」，2016年12月26日，最後瀏覽日：2018年12月9日。

[7] 蘋果日報，議員批同志沒前途 稱尊重又轟影響孩童發展，2016年11月11日，最後瀏覽日：2018年12月9日。

[8] 在此之前，「逆向歧視」一詞亦曾被反同團體廣泛使用，用以指涉反同者因反同而受到「歧視」。

[9] 例如「滿天星素人連線」在2017年3月4日發起「揮別白色恐怖，拒絕彩虹恐怖」記者會，詳參上報，拒絕彩虹恐怖 反同家長批：「性平教育誤導孩子變同志」，2017年3月4日，最後瀏覽日：2018年12月9日。

[10] 人渣文本亦曾對「彩虹恐怖」一詞提出批判，詳參人渣文本，彩虹恐怖真的存在嗎？，載於蘋果日報，2016年12月11日，最後瀏覽日：2018年12月9日。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航