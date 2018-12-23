身體就是政治：裸露依舊被批評，同志仍須不斷努力

文：吳仕宇（世新大學性別研究所研究生）

同志遊行每年總是少不了裸露的爭議，同志社群內外都不乏有人認為奇裝異服、暴露身體、展現情慾，才正是導致社會產生異樣眼光、讓同志族群無法為人接受的原因。

而在各種反對遊行裸露的理由當中，包括違反社會觀感與「性解放」。若要談社會觀感，我們不得不回顧台灣早期同志族群面臨的困境。當時的社會氛圍對同志的歧視、警察濫用職權進行的威嚇、對同志聚集地進行的大規模搜檢與侵擾——例如1997年常德街事件、1998年AG健身房事件、1999年公館Corner Pub事件、2000年北投三溫暖事件、2001年Funky事件，以及2004年的農安街轟趴事件，而理由之一，就是妨害善良風俗。

因為同志族群承受的污名、背負出櫃的風險與壓力、長期以來不斷被貼上「淫亂、雜交、愛滋」的標籤，警察得以不斷濫權騷擾——畢竟同志是「違反社會觀感」的存在——在既有對於性的恐懼[1]與偏見的社會現實之下，為了符合民眾的道德情感，更將對同志族群造成的歧視和傷害合理化[2]；而持續漠視公權的濫用與服膺恐性的道德標準，都將再次鞏固既有的污名與偏見，讓同志族群長期處在社會汙名、法律圍捕以及道德指責的惡性循環之中。

我們對於「違反社會觀感」仍需要持續追問，為何只有「（男）同志的裸露」違反社會觀感？違反了誰的觀感？異性戀男性的裸露呢？男性凝視下的女體裸露呢？這麼追問當然並非表示「裸露」在道德層面值得非難，而是對於不同群體裸露的雙重標準，正是代表了我們如何理解性別的身體與情慾的界線；在依舊不足、備受打壓的性別教育中，在對於裸露（或猥褻）與性依舊感到羞恥、噁心與恐懼的社會氛圍中，同志族群長期以來面對的歧視與壓迫，以及每年遊行遭受的非難與指責，往往都不離社會觀感；我們必須理解以社會觀感之名對性少數進行排除的社會事實，從早期社群面臨的公權侵擾與追捕、歷經了愛滋汙名，到現在反同團體阻擋的同性婚姻與性平教育，都離我們並不遙遠。

每年同志遊行除了談社會觀感、戰遊行裸露之外，時常會看到批評「性解放」的言論。在性解放的概念試圖指認社會對於性的排除與壓迫——以及與性相關的各類議題——並且不斷倡議、致力於「理性除魅」、在政治上追求平等的同時[3]，也面臨反同團體近年來不斷將「性解放」與性氾濫相連結（畢竟「性」能夠輕易喚起民眾的道德恐慌，往往就忽視「解放」跟氾濫兩造間的差異了），試圖將同志遊行冠上「同志就是性氾濫」的形象。

與此同時，若只說明「同志並非性氾濫」，而沒有進一步質疑性的污名與偏見、日常生活中對於性的無視、避談、批評與非難，對特定族群與議題造成的各種負面標籤，往往都容易將性議題持續推向陰暗的角落、讓「性」得以持續被作為一種負面的詞彙與攻擊特定性少數的武器——包括多人性愛、娛樂性用藥、BDSM——在此，我們不只需要談論「性階層」[4]的權力結構與曖昧流動、談論「好的性」與「壞的性」造成的優劣區分，同時也需要學習指認社會長期以來餵養的「恐性」的價值觀；一旦議題牽涉到「性」，社會是如何用另類眼光與道德標準去觀看與評價？

在歷年來的同志遊行中，我們看見教師爭取女體上空權[5] 、胖女孩倡議身體意識[6]、殘酷兒呼籲正視障礙者權利[7]、跨性別者的生活處境[8]、BDSM社群的扮裝與情慾流動，以及各種奇裝異服[9]等等，這些不只是多元性別、情慾實踐、身體自主的議題，更是一個個真實的生命，各自擁有不同的需求；正視「性別－情慾－身體」彼此的連結性與差異性，認知彼此並無法（也不該）要求「身體」要有單一、固定的樣貌與展現。

遊行中的各種身體形象——一如我們的身體——在社會中是高度受到規範和管控的，諸如日常生活、人際互動、職場規則，從個人的體態外貌到行為穿著，都會因為在不同場域而受到相當程度的限制和束縛，身體就在各種得以界定符合「主流規範的身體形象」的權力之間不斷協商與妥協，也讓馴化與滲透成為可能——身體本身就是文化和權力鬥爭的場域。而遊行所展示的多元身體樣貌，就是在這個立基點試圖對身體的規訓發展抵抗的策略，透過各種不合規範的身體形象——上空的女體、胖女孩、殘酷兒、跨性別者、BDSM扮裝——展現身體與情慾的多元性、撐出讓各式身體樣貌得以自在享受、獲得肯認的友善空間。

持續高舉「社會觀感」來批評同志遊行是過度侷限與危險的。我們不能遺忘同志社群受到壓迫的歷史——以及連帶的性、愛滋汙名，並且延續至今——不能遺忘被主流身體形象所排除的人，更要以身體作為出發點，抵抗不斷透過正規化的「身體」對特定群體進行排除的社會結構；所謂「理性除魅、追求平等」不該只是口號，更應該突破對於單一身體形象的想像與界線、讓各類議題得以被公開的討論；只要裸露依舊被批評、身體尚未被解放，我們就仍須不斷努力，而身體就是抵抗社會結構的武器——身體就是我們的政治。

延伸閱讀

註釋

[1] 方君竹（2018）〈觀點投書：恐同、恐性的共同心理－同性戀、性解放為何讓我們莫名不舒服？〉。取自風傳媒。

[2] 〈【同婚釋憲】鑑定人劉宏恩：不能為道德感侵害「少數人權利」〉，2017。取自上報。

[3] 簡維萱（2016）〈有壓迫才有解放，同性婚姻就是性解放！〉。取自鳴人堂。

[4] 性階層（sex hierarchy）是女性主義學者、女同志理論家Gayle Rubin在1984年〈Thinking Sex:Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality〉中提出的概念，用來指涉在異性戀社會中，「異性戀、單偶、以生殖為目的、固定伴侶、無涉金錢交易、乾淨」等「好的性」是被社會認可的，對比於「同性戀、多人、非生殖、金錢交易、S/M愉虐」等各種「壞性」被邊緣化、汙名化的階層關係，並指出這種結構會隨著歷史脈絡與社會文化而有所流動與改變。

[5] 〈高雄同志遊行萬人上街／國中女教師上空相挺〉，2016。取自蘋果日報。

[6] 空心二胡（2017）〈為何胖女孩在同志大遊行中感到格格不入？〉。取自女人迷Womany。

[7] 易君珊（2018）〈障礙者的同婚課題：當你的權利不再是你的權利〉。取自鳴人堂。

[8] 〈1120跨性別紀念日：跨性別者要的，是普通如你我的生活〉，2018。取自女人迷Womany。

[9] 吳翠松（2018）〈投書：裝鬼有理／裸露何罪〉。取自上報。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航