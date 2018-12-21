【插畫】冬至到了吃湯圓，我得少嗑幾碗飯？

Photo Credit: 劉漢文醫師

每到冬至的時候大家都會吃湯圓，但小小的湯圓吃了不知道有沒有長一歲，肚子卻大了一圈，原來湯圓的熱量有那麼高。

一碗白飯280大卡，而兩顆大湯圓的熱量相當於半碗白飯，不管是芝麻、花生、抹茶，甚至是新推出的奶茶湯圓，熱量都很高，而且湯圓又有醣份和油脂，對血糖的影響跟白飯不一樣，會讓血糖高的更高、更久。

想要控制體重的朋友或是糖尿病友，吃湯圓時要特別注意份量，記得替換原則，湯圓吃得多，就要減少米飯、麵食的份量，還要搭配青菜，才不會造成熱量攝取過多。

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