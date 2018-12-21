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2018/12/21, 生活
【插畫】冬至到了吃湯圓，我得少嗑幾碗飯？
Photo Credit: 劉漢文醫師
我們想讓你知道的是
一碗白飯280大卡，而兩顆大湯圓的熱量相當於半碗白飯，不管是芝麻、花生、抹茶，甚至是新推出的奶茶湯圓，熱量都很高。
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每到冬至的時候大家都會吃湯圓，但小小的湯圓吃了不知道有沒有長一歲，肚子卻大了一圈，原來湯圓的熱量有那麼高。
一碗白飯280大卡，而兩顆大湯圓的熱量相當於半碗白飯，不管是芝麻、花生、抹茶，甚至是新推出的奶茶湯圓，熱量都很高，而且湯圓又有醣份和油脂，對血糖的影響跟白飯不一樣，會讓血糖高的更高、更久。
想要控制體重的朋友或是糖尿病友，吃湯圓時要特別注意份量，記得替換原則，湯圓吃得多，就要減少米飯、麵食的份量，還要搭配青菜，才不會造成熱量攝取過多。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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