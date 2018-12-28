杜絕視力小偷：青光眼的成因、診斷與治療

文：黃宇軒（新南／士林大學眼科診所主治醫師、臺大醫院眼科部兼任主治醫師）

什麼是青光眼呢？

青光眼的發生，是由於不同原因所造成的視神經萎縮。視神經是產生視覺的路徑中很重要的一部分，因此視神經受損更進一步會導致眼睛功能上的異常，一開始可能只是視野的缺損，若不積極治療可能會導致失明。值得一提的是視神經的傷害是不可逆的，因此需格外注意。

哪些症狀是青光眼的警訊？

青光眼可分為急性青光眼和慢性青光眼。急性青光眼發生時可能導致以下症狀：

突然視力模糊

眼睛脹痛

頭痛

噁心嘔吐

看燈光周圍出現光暈

慢性青光眼的患者則大多沒有任何症狀，然而，千萬不要誤以為慢性青光眼危害較小，正因為沒有自覺症狀，等到患者覺察視力模糊而就醫時，視神經所受到的傷害往往都已非常嚴重並且無法回復。

青光眼一定合併眼壓升高嗎？

眼球就像一顆水球，內部需要有液體來維持它的形狀，這種液體我們稱之為房水。房水不是固定不變的，而是會不斷地產生新的並吸收舊的，透過這樣的循環來維持眼球內的壓力。

因此，如果房水產生的太多，或者吸收的太慢，就會造成眼內壓力增加，而此壓力便可能會損害到視神經，導致青光眼的發生。

瞭解青光眼的成因後，許多人會以為，只要眼壓高於正常值就一定會造成青光眼，反之在正常人的平均值21毫米汞柱以下便不需擔心，這樣是否正確呢？

事實上所謂的正常值只是一個參考，真正的關鍵是要看你的神經能夠承受多少的壓力，因此會有部分的病人雖然眼壓正常，但仍發現視神經出現萎縮，並導致視野缺損，也就是所謂的正常眼壓或低眼壓性青光眼。

青光眼的高危險群

一般來說，青光眼的發生率大致隨年齡漸長而增加，因此超過40歲的族群，應盡可能每年至少進行一次青光眼相關檢查，此外，高度近視患者、糖尿病患者、家族中有青光眼患者、長期使用類固醇或眼睛曾經受傷者，為青光眼的好發族群，應格外注意，才能早期診斷早期治療。

青光眼的相關檢查

青光眼的相關檢查如下：

測量眼壓：以眼壓計測量眼壓，可以快速獲得一個參考數據，並做為治療效果的依據。但如上文所提到，眼壓正常並不能完全排除青光眼，還需進行後續檢查才能確定。

視野檢查：如果視神經受損，則會在對應區出現感光功能下降的現象，也就是所謂的視野缺損。透過視野檢查能了解視野缺損的大小、範圍及嚴重程度，是一種功能性的檢查。

眼部光學同調斷層掃描（OCT）：透過這種非侵入性也沒有輻射線的光學掃描，可以準確地測量視神經纖維的厚度，來判斷與追蹤視神經受損的狀況，是一種結構性的檢查。

青光眼的治療

目前的治療方法可分為藥物治療、雷射或手術治療。

藥物治療：主要是透過減少房水產生或促進防水排出，而降低眼壓，使得疾病得到良好的控制。但藥物可能導致部分副作用，因此，需要在醫師的指示下使用，如有任何疑問也應立即尋求醫師協助。

雷射或手術治療：如果使用藥物並沒有辦法達到良好的效果，或患者狀況不適合服藥，可考慮雷射或手術治療，其原理包括破壞產生房水的睫狀體、改善排水管的通暢度或是另建一條新的排水管，來達到降低眼壓的目的。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航