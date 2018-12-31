廢塑膠衍生許多環境問題，但它難道走不進「循環經濟」嗎？

文：馬鴻文教授研究團隊（台灣大學環境工程研究所）

塑膠具有質輕、耐酸鹼、防銹、防水、絕緣等特性，非金屬、玻璃、紙、木材等物質可以取代；然而塑膠不易自然分解的特性，使得消費後的廢塑膠容易增加廢棄物量。塑膠進入食物鏈與海洋環境，則會衍生出更多嚴重的生態和環境污染問題，也間接影響人類的健康，因此廢塑膠的環境問題已成為國際間十分關切的議題。

探討廢塑膠資源物是否具備循環經濟的潛力，前提應建立資源物質的基線資料，了解塑膠資源物從生產、使用、廢棄與回收再利用等各生命週期階段裡的流向與流量。因此物質流分析在轉型至循環經濟的過程中，扮演了重要的角色。透過物質流可以監測當前經濟體中塑膠物質流動的情況，並可藉由循環經濟的指標判斷廢塑膠資源物的循環程度，以及是否需要改善當前的方案。

目前許多回收後的廢塑膠資源物未能發揮其循環再利用的價值，其中有幾個環節應思考突破點，包括推動綠色創新，強化綠色設計，導入創新思維重新設計產品或製程，讓產品可透過組件再製、修理、升級等方式延長產品使用壽命。產品壽命終了時則利於回收再利用或分解回歸大自然，降低塑膠產品生命週期之環境衝擊。

此外，引導建構塑膠二次料創新商業模式，也是發揮廢塑膠資源物再利用價值的重要途徑，例如共享平台與產品服務化。共享平台係指透過資訊與交易平台，發展各種可能的共享式利用、使用、擁有方法，提高產品的利用率；產品服務化是企業提供產品的使用權，但保留所有權，顧客購買特定能效，企業由提供效能與服務來獲利，並能降低能資源的耗用。

塑膠二次料面臨著重要的品質問題，企業從不同供應商得來的二次料，往往需要進行重複測試，以確認不同來源的二次料品質，增加生產成本，降低企業使用二次料的意願。要解決此問題，政府應先行建立二次料品質驗證機制，並確立塑膠二次料等級的標準化，對於製成的新產品，則給予環保標章，藉此提升產業產品的競爭力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航