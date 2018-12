主歌、副歌、忘詞、走音⋯⋯這些歌曲相關的英文怎麼說？

假日閒暇時,三五好友相約到KTV唱唱歌,已成了現代人的一大樂事。不過,你對音樂的了解有多少呢?你知道一首歌的「主歌、副歌」英文怎麼說嗎?要形容一個人在演唱過程中「忘詞、走音」,英文又該如何表達呢?今天就跟著希平方一起認識一下吧!

歌曲架構

一首歌往往包含數個段落,常見的歌曲段落有像是:

intro 前奏

前奏 verse 主歌

主歌 pre chorus 導歌:主、副歌的連接段落

導歌:主、副歌的連接段落 chorus 副歌

副歌 bridge 橋樑:重複主、副歌之間插入的過渡段落,曲風常有別於原曲

橋樑:重複主、副歌之間插入的過渡段落,曲風常有別於原曲 outro 尾奏、歌曲結尾

A: I heard you are writing a new song these days. Is it done?(我聽說你這幾天在寫新歌。完成了嗎?)

B: Not yet. The verse and the chorus have been written out, but the bridge is still on the way. I’ll let you know when I finish.(還沒。主歌跟副歌已經寫好了,但還沒寫好橋段。寫好時告訴你。)

歌曲要素

一首歌,光有架構不夠,還要有詞曲等歌曲要素:

lyric 歌詞

She lost the singing contest because she forgot the lyrics to her song.(她輸掉了歌唱比賽,因為她忘詞了。)

melody 旋律、曲調

一首歌的旋律由節奏(rhythm)跟音調(pitch)構成。

Jane wrote beautiful lyrics that matched the existing melody perfectly.(Jane 寫出了一段優美歌詞,跟現有的旋律完美搭到了一起。)

rhythm 節奏

拍子(beat)是音樂基本單位,節拍(meter)是拍子強弱表現,從中設計變化就形成了節奏。

A: I don’t know if I should change the beats here to eighth notes.(我不知道該不該把這裡的拍子改成八分音符。)

B: Why don’t you tap out the rhythm to see if you like it?(你為什麼不把節奏敲出來,看看自己喜不喜歡呢?)

至於節奏感,則可以說sense of rhythm。

Singing without music is difficult; you may easily fall behind or speed up if you don’t have an acute sense of rhythm.(清唱很難;如果你沒有敏銳的節奏感,很容易慢拍或搶拍。)

pitch 音調

音的音調有高低之分,常用音符(note)標記。如果要表示音準好,可以說on pitch、in tune,走音的話則可以說off pitch、out of tune。

I can’t believe Eric is Steven’s big brother. Eric could sing a song almost always on pitch, while Steven is so off pitch that I could hardly recognize the song.(我不敢相信Eric是Steven的哥哥。Eric一首歌唱下來音準幾乎都是完美的,但 Steven 五音不全到我都快認不出歌了。)

Pitch也可以用來表示一個人的音準能力,如絕對音感是perfect pitch,相對音感是relative pitch。

Lily has a wonderful gift for music. She has perfect pitch, and her range is remarkably wide.(Lily 的音樂天賦驚人。她有絕對音感,而且音域非常廣。)

harmony 和聲

演唱或演奏過程中,同時出現而能創造悅耳和諧效果的不同音高。樂器和弦則稱作chord。

學會這些常見歌曲結構和要素,相信下回再想評價一首歌或一個人的歌唱表現,就更知道該如何用英文表達囉!

延伸閱讀:【英文學習APP】想用手機學好英文?這款APP做到了!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈『主歌、副歌』英文怎麼說?不再搞混歌曲相關英文!〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航