Awesome！十個口語常用，字典卻查不到相對意思的單字

學英文的過程中,若是遇到哪個字的用法不熟悉,查查字典本來就是家常便飯,但有時候即使查了字典,也可能會發現裡面的解釋放到句子裡有點怪怪的,今天快跟著我們一起看看有哪些字你或許常常遇到,但是中英字典卻沒有相對應的解釋!

I totally forgot the final exam is this week. I’m screwed !(我完全忘記這禮拜要期末考。我慘了!)

如果在Yahoo字典裡查screwed這個字,不管是「用螺絲拴緊的」還是「喝醉的」,放在本句來看都會覺得滿奇怪的吧,這裡其實screwed是口語上很常用的字喔,意思是「搞砸了、糟糕了」。再舉個例子:

Ben forgot his wedding anniversary. He’s so screwed.(Ben 忘了結婚紀念日。他糟糕囉。)

Fine , I don’t care.(好喔,我才不在乎。)

Fine這個字很特別,在這裡的真正意思沒有收錄在字典裡面,是「隨便啦、呃,好喔」這種比較負面的意思,尤其吵架的時候會很常使用喔。我們也舉個例子:

A: It seems as if those girls don’t like us.(看起來那群女孩好像不太喜歡我們耶。)

B: Fine, I don’t care.(好喔,我才不在乎。)

Awesome . I’m so happy for you!(太好了。我好為你開心!)

字典的awesome是指「令人敬畏的、可怕的...等」,但在本句裡,awesome並不是這個意思喔,它是指「好棒喔、很讚」的意思。常常用於贊同、稱讚。例如:

A: I’ve reserved a table at Charlie’s Diner on Christmas. I heard there’s great view at night.(我已經在 Charlie’s Diner 預訂了聖誕節的桌位。聽說那裡的夜景超棒的。)

B: Awesome. I can’t wait!(太好了。我等不及了!)

Follow these tips, and you’ll have a nice and soft texture of the chicken.(照著這些撇步來做,你就會煮出有柔嫩口感的雞肉囉。)

我們都知道nice有「好的」的意思,但英文中很常使用「nice and + 形容詞」這個結構,其中and後面的形容詞常用正面的形容詞,而前面的nice是一種加強語氣的用法喔。再舉個例子:

I like to have my coffee nice and sweet.(我喜歡把我的咖啡弄得甜甜的。)

Man , I didn’t know the sofa cost that much!(天啊,我不知道這張沙發要那麼貴!)

我們都知道man一般是指「男子、男性」的意思,但其實這個字也可以用來驚呼,有更加強語氣的作用喔!也舉個例子:

Man, that was close!(天啊,剛剛好險!)

I’ve posted the updated version of the design. Check it out.(我已經張貼了設計圖的更新版本。去看看吧。)

中文很常講的「po 文」對應到英文就是post這個字,字典還沒有這個解釋,但post可以當做動詞「張貼」,也可以當做名詞,指「一則一則的貼文」,例如:

I saw your post last night. What happened?(我看到你昨晚的貼文了。發生什麼事了?)

I say we have fun first, and then we will have enough energy to prepare for the exam.(我建議我們先好好玩樂,然後我們就會有足夠精神準備考試。)

Say最常使用的意思是「說話」,但這裡I say並不是「我說」的意思,I say可以放在句子開頭,並在後面接上自己的建議,所以上面那個句子的意思是「我建議我們先好好玩樂,然後我們就會有足夠精神準備考試。」再舉個例子:

I say you take a few days off to relax. You need some time to regain your energy after this business trip.(我建議你先請幾天假休息一下。在這次出差之後,你需要一些時間來重新獲得精力。)

The singer rocks ! I really enjoy every concert of hers.(這個歌手超讚!我真的超愛她每一場演唱會。)

Rock一般是指「石頭」,但是口語上當做動詞時rock可以指「超讚、棒呆了」的意思喔。再舉個例子:

You rock! I was so overwhelmed when you sang that song.(你超棒的!你唱那首歌的時候我超感動的。)

We don’t want to invite David anymore because he bailed every single time.(我們不想要再邀請 David 了,因為他每次都爽約。)

查字典的話,字典將bail解釋為「保釋(某人)、託付(財務)」,但這句的bail其實是指「跟人家相約好了,卻又爽約」的意思喔。再舉個例子:

Are you gonna bail again?(你又要爽約了嗎?)

I’m not going out for you. It’s way too cold right now.(我才不要為你出去。現在太冷了。)

這裡的way並不是「道路」或「方法」的意思喔!這裡的way是一個副詞的角色,用來修飾、增強後面的字,像這裡的way too cold就是指「太、太、太冷」的意思。又例如:

This dress is way too expensive.(這件洋裝也太貴了。)

以上就是十個口語上很常使用,但字典卻沒有收錄相對意思的字,希望今天的專欄解決了大家長久以來的疑惑。有什麼字你一直都找不到很合適的解釋呢?不妨留言在底下一起討論喔!

延伸閱讀:【英文學習APP】想用手機學好英文?這款APP做到了!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈字典查不到意思?這十個口語高頻率用字你一定要會!〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航