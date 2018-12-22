Awesome！十個口語常用，字典卻查不到相對意思的單字

學英文的過程中，若是遇到哪個字的用法不熟悉，查查字典本來就是家常便飯，但有時候即使查了字典，也可能會發現裡面的解釋放到句子裡有點怪怪的，今天快跟著我們一起看看有哪些字你或許常常遇到，但是中英字典卻沒有相對應的解釋！

I totally forgot the final exam is this week. I’m screwed !（我完全忘記這禮拜要期末考。我慘了！）

如果在Yahoo字典裡查screwed這個字，不管是「用螺絲拴緊的」還是「喝醉的」，放在本句來看都會覺得滿奇怪的吧，這裡其實screwed是口語上很常用的字喔，意思是「搞砸了、糟糕了」。再舉個例子：

Ben forgot his wedding anniversary. He’s so screwed.（Ben 忘了結婚紀念日。他糟糕囉。）

Fine , I don’t care.（好喔，我才不在乎。）

Fine這個字很特別，在這裡的真正意思沒有收錄在字典裡面，是「隨便啦、呃，好喔」這種比較負面的意思，尤其吵架的時候會很常使用喔。我們也舉個例子：

A: It seems as if those girls don’t like us.（看起來那群女孩好像不太喜歡我們耶。）

B: Fine, I don’t care.（好喔，我才不在乎。）

Awesome . I’m so happy for you!（太好了。我好為你開心！）

字典的awesome是指「令人敬畏的、可怕的...等」，但在本句裡，awesome並不是這個意思喔，它是指「好棒喔、很讚」的意思。常常用於贊同、稱讚。例如：

A: I’ve reserved a table at Charlie’s Diner on Christmas. I heard there’s great view at night.（我已經在 Charlie’s Diner 預訂了聖誕節的桌位。聽說那裡的夜景超棒的。）

B: Awesome. I can’t wait!（太好了。我等不及了！）

Follow these tips, and you’ll have a nice and soft texture of the chicken.（照著這些撇步來做，你就會煮出有柔嫩口感的雞肉囉。）

我們都知道nice有「好的」的意思，但英文中很常使用「nice and + 形容詞」這個結構，其中and後面的形容詞常用正面的形容詞，而前面的nice是一種加強語氣的用法喔。再舉個例子：

I like to have my coffee nice and sweet.（我喜歡把我的咖啡弄得甜甜的。）

Man , I didn’t know the sofa cost that much!（天啊，我不知道這張沙發要那麼貴！）

我們都知道man一般是指「男子、男性」的意思，但其實這個字也可以用來驚呼，有更加強語氣的作用喔！也舉個例子：

Man, that was close!（天啊，剛剛好險！）

I’ve posted the updated version of the design. Check it out.（我已經張貼了設計圖的更新版本。去看看吧。）

中文很常講的「po 文」對應到英文就是post這個字，字典還沒有這個解釋，但post可以當做動詞「張貼」，也可以當做名詞，指「一則一則的貼文」，例如：

I saw your post last night. What happened?（我看到你昨晚的貼文了。發生什麼事了？）

I say we have fun first, and then we will have enough energy to prepare for the exam.（我建議我們先好好玩樂，然後我們就會有足夠精神準備考試。）

Say最常使用的意思是「說話」，但這裡I say並不是「我說」的意思，I say可以放在句子開頭，並在後面接上自己的建議，所以上面那個句子的意思是「我建議我們先好好玩樂，然後我們就會有足夠精神準備考試。」再舉個例子：

I say you take a few days off to relax. You need some time to regain your energy after this business trip.（我建議你先請幾天假休息一下。在這次出差之後，你需要一些時間來重新獲得精力。）

The singer rocks ! I really enjoy every concert of hers.（這個歌手超讚！我真的超愛她每一場演唱會。）

Rock一般是指「石頭」，但是口語上當做動詞時rock可以指「超讚、棒呆了」的意思喔。再舉個例子：

You rock! I was so overwhelmed when you sang that song.（你超棒的！你唱那首歌的時候我超感動的。）

We don’t want to invite David anymore because he bailed every single time.（我們不想要再邀請 David 了，因為他每次都爽約。）

查字典的話，字典將bail解釋為「保釋（某人）、託付（財務）」，但這句的bail其實是指「跟人家相約好了，卻又爽約」的意思喔。再舉個例子：

Are you gonna bail again?（你又要爽約了嗎？）

I’m not going out for you. It’s way too cold right now.（我才不要為你出去。現在太冷了。）

這裡的way並不是「道路」或「方法」的意思喔！這裡的way是一個副詞的角色，用來修飾、增強後面的字，像這裡的way too cold就是指「太、太、太冷」的意思。又例如：

This dress is way too expensive.（這件洋裝也太貴了。）

以上就是十個口語上很常使用，但字典卻沒有收錄相對意思的字，希望今天的專欄解決了大家長久以來的疑惑。有什麼字你一直都找不到很合適的解釋呢？不妨留言在底下一起討論喔！

延伸閱讀：【英文學習APP】想用手機學好英文？這款APP做到了！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈字典查不到意思？這十個口語高頻率用字你一定要會！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航