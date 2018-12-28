「胃藥」該怎麼選擇？要連續吃多久才行？

胃藥是民眾最常接觸到的藥物之一，幾乎每個人都有胃痛或服用胃藥的經驗。胃食道逆流和胃潰瘍是現代人常見的腸胃疾病，以胃食道逆流來說，台灣每4人就有1人得過，而台灣的胃潰瘍盛行率比起歐洲國家更是高出整整2倍，胃藥的需求可想而知一定不少[8, 12]。

大家應該常在電視廣告中看到「喝咖啡、吃麻辣鍋，又讓你胃食道逆流了嗎？」這類的廣告，訴求吃了胃藥之後症狀就會改善。但這看在醫師、藥師的眼裡，其實會有點擔心，因為許多民眾是透過廣告認識胃藥，但對胃藥以及胃病的正確知識卻不怎麼了解，有時候反而因為服藥而掩蓋的症狀，導致嚴重的疾病沒有被診斷或治療，這其實是很值得憂心的議題。

MedPartner團隊醫師和藥師們，將在這篇文章彙整各種可靠的資訊，協助大家理解各種胃藥的作用，並且搞懂胃藥怎麼吃才安全有效。另外胃藥常見的副作用，以及胃藥與特定食物及藥物的交互作用，也會在此一起完整分享給大家。

胃藥的作用是什麼？常見的成分有哪些？

胃藥主要透過降低胃酸酸性、減少胃酸分泌，以及保護胃部黏膜這三大方向的功效，來降低胃酸對胃部的傷害。一般民眾可以直接在藥局買到的胃藥，大部分屬於降低胃酸酸性的制酸劑，能短暫的緩解胃食道逆流的不適。至於其他種類的胃藥，通常需要醫師開立處方，或經由醫師或藥師指導才能使用，這些進階的藥物不管是針對胃食道逆流還是胃潰瘍，都比較容易達到抑制胃酸分泌、保護胃部黏膜的效果。

看到胃藥的功效都是針對胃酸，你一定會好奇為什麼酸鹼度近似強酸的胃酸會在我們胃裡分泌呢？胃酸除了能殺死胃裡某些細菌之外，酸性的環境還可以讓胃蛋白酶被活化，進一步幫助含蛋白質食物的消化。

而胃食道逆流和胃潰瘍的致病機轉，其實與胃酸的分泌脫離不了關係。胃食道逆流通常是胃中酸性混合物（下嚥的食物與胃酸混合）逆流回食道，侵害下食道組織。胃潰瘍可以因為細菌感染或非類固醇類消炎止痛藥物的不當使用，讓胃酸容易侵蝕胃部黏膜細胞，使黏膜細胞難以修復，進而出現胃潰瘍的病灶。

發病的時候，大家往往想要趕緊緩解症狀，但不是所有的胃藥都可以在藥局直接購買使用，藥品會依照不同的等級，有不同的領藥條件。大致藥品等級分為「醫師處方用藥」、「醫師藥師指示用藥」、「成藥」3種等級，依序解釋如下：

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醫師處方用藥：經過醫師明確診斷且開立處方後才能領藥使用 醫師藥師藥劑生指示用藥：不需要醫師開立處方箋，但要由醫師、藥師或藥劑生的指導用藥，可在一般藥局購買 成藥：不需醫師開立處方箋，也不用藥師的指示買藥，民眾可以直接購買，但建議務必遵循藥盒或說明書的指示用藥

搞懂這些後，底下是三大作用方向的胃藥介紹，可以分別完整了解。

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制酸劑：降低胃酸酸性的胃藥

胃藥中的制酸劑可以藉由中和胃酸來降低酸性，進而減少胃酸對黏膜組織的侵犯。這類胃藥常用來治療症狀較輕微的胃食道逆流，但沒辦法治療胃酸所引起的胃潰瘍。

制酸劑常見的成分包括三矽酸鎂（magnesium trisilicate）、氫氧化鋁（aluminum hydroxide）、碳酸鈣（calcium carbonate）及碳酸氫鈉（sodium bicarbonate）。通常服用制酸劑後的5分鐘以內，可以緩解胃食道逆流的火燒心症狀，且藥效可以持續30到60分鐘[2]。如果是火燒心突然發作的話，制酸劑成藥可以及時緩解症狀。不過要提醒，懷孕婦女應避免使用含有碳酸氫鈉和三矽酸鎂成分的制酸劑。

副作用方面，含鎂的制酸劑可能引發腹瀉或高血鎂。如果是含碳酸鈣成分的制酸劑，可能會造成腹脹、高血鈣、身體酸鹼度過高或腎臟損傷。含鋁的制酸劑則可能有便秘的副作用。

市面上常見的制酸劑商品：

醫師處方用藥：福元碳酸氫鈉片0.3克（含sodium bicarbonate）、優生舒胃錠（含aluminum hydroxide）

醫師藥師藥劑生指示用藥：元宙碳酸氫鈉錠0.3公克（含sodium bicarbonate）、德必保胃腸藥錠（含sodium bicarbonate和calcium carbonate）

成藥：潰舒平錠（含aluminum hydroxide和magnesium trisilicate）、應元健胃錠（含sodium bicarbonate和magnesium carbonate）、洸洋蘇打錠（含sodium bicarbonate）

減少胃酸分泌

這類藥物包含H2受體拮抗劑、氫離子幫浦抑制劑、前列腺素藥物，分別透過抑制組織胺的刺激、減少氫離子的釋出，以及加強前列腺素的抑制，來降低胃酸的分泌。而這3類藥物有些需要醫師處方才可以領藥並使用，以下我們整理出這3種藥物相關的知識：

H2受體拮抗劑

主要抑制組織胺受體對胃部壁細胞刺激，從而減少胃酸的分泌。如cimetidine、ranitidine、famotidine和nizatidine為H2受體拮抗劑。在電視廣告常出現的吉胃福適錠（含有ranitidine）也屬於這類藥物。雖然藥物作用較制酸劑慢，但藥效持續的時間比制酸劑長（4至10小時）[2]。如果和制酸劑一起服用的話，會減低10％到20％的吸收量[1]，所以通常建議吃了制酸劑之後，要隔1小時後才服用H2受體拮抗劑。這類藥品引發嚴重副作用的機會較少，但有文獻提出長期使用cimetidine 可能會有維生素B12缺乏的副作用。

氫離子幫浦抑制劑

抑制細胞壁上的氫離子幫浦作用，常見的有omeprazole、lansoprazole、esomeprazole等藥物，是在減少胃酸分泌的藥物中效果較強的一類。與其他治療胃潰瘍的藥物相比，氫離子幫浦抑制劑能較快緩解症狀及修復胃部黏膜組織。而對於較嚴重的胃食道逆流患者，若被醫師證實H2受體拮抗劑治療無效後，醫師通常會替換氫離子幫浦抑制劑來治療。為了確保藥效，通常會在一天中第一餐前的30分鐘服用此藥物[2]。氫離子幫浦抑制劑可能會有增加困難梭狀芽孢桿菌感染機會、血中的鎂濃度下降、急性間質性腎炎等副作用。

前列腺素藥物

前列腺素藥物misoprostol可用來預防非類固醇消炎止痛藥所引起的胃潰瘍。由於前列腺藥物有促進子宮收縮的作用，對胎兒有不良影響，所以有計劃生育的女性避免使用此類藥物。

市售的醫師藥師藥劑生指示用藥：

H2受體拮抗劑：吉胃福適治潰定膜衣錠75毫克（含ranitidine）、服胃膜衣錠10毫克（含famotidine）

市面上常見的醫師處方用藥：

H2受體拮抗劑：吉胃福適治潰定加強膜衣錠150毫克（含ranitidine）、舒胃健錠（含cimentidine）、南光汎胃定膜衣錠40毫克（含famotidine）

氫離子幫浦抑制劑：耐適恩錠40毫克（含esomeprazole）、樂酸克膠囊20毫克（含omeprazole）

前列腺藥物：喜克潰錠200微公克（含misoprostol）

保護胃部黏膜

胃黏膜保護劑（sucralfate）能附著在下食道及胃部黏膜，降低被胃酸損害，可緩解胃食道逆流患者飯後出現的症狀，可使用在症狀反覆發作的患者及罹患胃食道逆流的懷孕婦女。

雖然有文獻指出胃黏膜保護劑可修復胃潰瘍的病灶，但一般還是以藥效較強且快的氫離子幫浦抑制劑來治療胃潰瘍。

醫師處方用藥：皇佳舒克潰錠、衛達益潰適錠（皆含sucralfate）

胃藥要吃多久？三大治療觀念很重要

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服用胃藥的注意事項胃藥到底要怎麼吃，取決於疾病症狀的發現時機，以及經醫師確診後的疾病療程。為了讓大家比較好理解一般胃藥的療程，我們整理幾個比較簡單的治療觀念：

症狀輕微的胃食道逆流通常會透過改善生活飲食習慣、制酸劑或低劑量H2受體拮抗劑來治療 胃潰瘍及症狀嚴重的胃食道逆流可用氫離子幫浦抑制劑治療 其他種類的胃藥則視病人的狀況給予服用

其實有些胃食道逆流，和胃潰瘍的症狀有部分會重疊（如火燒心症狀），一般民眾可能無法判斷是哪種疾病造成的。所以我們依照「首次有症狀」及「確診後的治療」來做後續的解說。

給首次有症狀的你

第一次發現有火燒心、胃灼熱等症狀時，可以先嘗試改善生活習慣（詳細做法可參照胃食道逆流這篇文章）、服用成藥或指示藥來緩解症狀。不過值得注意的是，自行反覆用藥來緩解症狀不是正確的方式，因為可能會掩蓋嚴重的問題。所以當遇到無法自行緩解症狀時，還是要請醫師謹慎評估及診斷，並接受相對應的治療。

給經醫師確診後的你

如果你已被醫師確診為胃食道逆流的話，醫師會評估疾病的嚴重度而調整療程[3]：

經確診為症狀輕微的胃食道逆流（一週內症狀發作少於2次），除了要改善生活習慣及飲食調整外，醫師通常會開制酸劑或低劑量的H2受體拮抗劑來治療，使用4週後看看症狀是否有緩解的情況。 之後胃食道逆流症狀還是無法緩解的話，再視病人狀況，調高H2受體拮抗劑的劑量，再服用2週之後，醫師會評估該症狀是否有改善。 如果症狀還是持續或有惡化的情形，醫師可能會替換成低劑量的氫離子幫浦抑制劑治療8週，然後評估病人症狀有沒有緩解，再考慮要不要調高氫離子幫浦抑制劑的劑量。

如果你已被醫師診斷胃潰瘍的話，會依造成胃潰瘍的病因來做出相對應的治療策略[4]：

如果你是因為感染幽門螺旋桿菌而得了胃潰瘍，抗生素會搭配氫離子幫浦抑制劑一起治療至少14天左右，以便能根除幽門螺旋桿菌。如果是病況較複雜的胃潰瘍，一般療程至少8週以上。 若是因服用NSAID藥物而產生胃潰瘍的患者，一般上會用氫離子幫浦抑制劑治療至少8週以上。依病人情況需要用NSAID藥物的話，也會搭配氫離子幫浦抑制劑以防止胃潰瘍的來犯。 如果是其他原因導致胃潰瘍，依據潰瘍嚴重程度，氫離子幫浦抑制劑的治療時間為4至8週左右。

由於每個人的狀況都不同，醫師不一定會用同樣的方法來處理每一位病人的疾病。所以上述療程僅提供參考，實際上要用哪一種胃藥來治療，還請尊重醫師的專業判斷喔！

胃藥和食物與其他藥物會有什麼交互作用？

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胃藥與其他藥物的交互作用不少人都有個觀念，覺得胃時常不舒服的人如果吃藥時，一定要配著胃藥吃才不會傷胃。但這其實是個錯誤的觀念，因為不是每種藥物都可以與胃藥併用。

胃藥中的成分可能會與某些藥物產生交互作用，減弱藥物效果並影響治療，又或者是增強藥效且增加副作用發生的機會。另外食物也要注意，有些胃藥則會影響特定營養素的吸收。

胃藥與其他藥物的交互作用

制酸劑與以下藥物所產生的交互作用：

維生素D衍生物與氫氧化鋁併用，會提高血中氫氧化鋁的濃度 制酸劑可能降低血中奎寧類藥物（可治療瘧疾）的濃度，降低藥物的療效 抗病毒藥物Raltegravir可能會提高氫氧化鋁在血中的濃度

H2受體拮抗劑與以下藥物所產生的交互作用：

H2受體拮抗劑可能會提高risedrinate（治療骨質疏鬆症的藥物）的濃度 抗癌藥物如neratinib及pazopanib相互作用後可能會降低本身在血液的濃度 長期使用H2受體拮抗劑的患者如果服用抗病毒藥物delavirdine，會降低血中delavirdine的濃度

氫離子幫浦抑制劑與以下藥物所產生的交互作用：

抗凝血藥物warfarin與omeprazole交互作用下，可能會影響warfarin的藥效，讓凝血時間縮短 抗癲癇藥物phenytoin及中樞神經抑制劑diazepam會增加omeprazole在體內作用的時間（即藥物在體內的半衰期變長） 抗血小板藥物clopidogrel與omeprazole交互作用下，clopidogrel的活化可能受影響

前列腺藥物與以下藥物所產生的交互作用：

與含鎂成分的制酸劑相互作用下，會增加腹瀉的機會 會惡化子宮收縮藥物carbetocin的副作用及毒性

胃黏膜保護劑以下藥物所產生的交互作用：

維生素D衍生物、葉酸或鐵劑可能會提高血中胃黏膜保護劑sucrafate的濃度

看懂上面的這段，你就會知道，「我胃不好，所以吃其他藥物要搭配胃藥」這個觀念其實是錯誤的。有些藥物不會對胃部有害，不需要用胃藥來預防或保護。胃藥必須依照專業醫療人員的指示使用，避免藥物的交互作用下，讓藥效降低，或是增強藥物的副作用。

胃藥對營養吸收的影響

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胃藥對營養吸收的影響胃酸除了有殺菌及協助蛋白質的消化外，也會幫助某些礦物質和維生素的吸收。如果胃裡的酸性環境被胃藥削弱，就會間接影響這些營養的吸收。此外，胃藥如氫離子幫浦抑制劑也可能會影響小腸對鎂離子的吸收。底下我們整理了一些有關胃藥對營養的吸收的影響：

長期使用（超過2年）H2受體拮抗劑和氫離子幫浦抑制劑可能會影響維生素B12的吸收，但口服維生素B12補充劑不受影響。

氫離子幫浦抑制劑也可能影響小腸對鎂離子的吸收，有9篇觀察性研究經綜合性分析（meta-analysis）發現，10萬人使用過氫離子幫浦抑制劑會高出1.43倍的低血鎂風險[5]。而低血鎂可能會產生虛弱無力、肌肉顫抖的症狀，甚至心跳也會受到影響。所以長期會使用氫離子幫浦抑制劑（使用超過1年）的患者，醫師通常會追蹤患者鎂離子的血中濃度[5]。

氫離子幫浦抑制劑也可能會影響鐵的吸收，但大部分不會出現明顯的症狀。如果是有服用鐵劑的患者，醫師可能要視情況來調整鐵劑的劑量。

文章看到這裡，有沒有覺得看似簡單的胃藥，其實也有很多眉角呢？這就是為什麼醫師開立藥物或藥師調配藥物之前，都會問你最近吃什麼藥物和食物的原因之一啦。

胃藥如何選擇？

以下這段是參考資料，會是醫師開立藥物的考量因素，有興趣的朋友可以參考看看。

各種胃藥透過不同的機轉來抑制胃酸的分泌和作用，其中氫離子幫浦抑制劑可治療嚴重的腸胃潰瘍或胃食道逆流。有研究將氫離子幫浦抑制劑的泰克胃通（lansoprazole）與H2受體拮抗劑ranitidine這2種胃藥來做比較，看看在胃食道逆流和十二指腸潰瘍的治療中，是哪一種胃藥的治癒率較高？

相比之下，每天一次30毫克的lansoprazole在胃食道逆流和十二指腸潰瘍的治癒率都有8成[2]，而ranitidine的治癒率則是5成（每天2次150毫克治療胃食道逆流）及7成（睡前300毫克治療十二指腸潰瘍）[2]。目前的研究看起來，連續4週的治療效果中，lansoprazole藥物治療效果較ranitidine好一些。

此外，不同成分的氫離子幫浦抑制劑同樣由肝臟代謝，經腎臟排泄出去。不過彼此之間還是有些差異存在。我們比較各種氫離子幫浦抑制劑在藥物吸收、藥物交互作用等方面，會有哪些不同的地方：

藥物的吸收

藥物進入人體血液循環中的指標，我們能以生體利用率（bioavailability）來做計算。通常靜脈注射的生體利用率為100％（藥物直接打入血管中），而口服藥物因為腸胃消化和肝臟代謝有不同的生體利用率。雖然esomeprazole（耐適恩）每天使用能有8成以上的生體利用率，但如果飯後吃藥的話可能會使該藥物的生體利用率降低。不過dexlansoprazole（得喜胃通）無論在空腹或飯後吃，藥物的吸收是不受影響的。其中生體利用率較低（為52％）的氫離子幫浦抑制劑為rabeprazole（百抑潰）[7]。

抗血小板藥物的影響

有研究針對抗血小板藥物clopidogrel與各種氫離子幫浦抑制劑併用時，統計影響抗血小板作用的程度有多大。其中esomeprazole和omeprazole（樂酸克）分別增加了血小板聚集比例較高（增加8至10％的比例）。不過，lansoprazole和dexlansoprazole的影響相對較低，血小板聚集比例較低（只增加不到6％）[11]。因此lansoprazole或dexlansoprazole搭配抗血小板藥物clopidogrel時，不需要另外調整氫離子幫浦抑制劑劑量[9, 10]。

看完這篇文章之後，相信你對胃藥已經有一定程度的了解啦。最後要特別提醒大家的是，在藥房買的藥物只能短暫緩解症狀，如果症狀反覆發作或有惡化的情形，請務必要找醫師來查明原因，才能精準治療。另外就醫的時候，也不忘告知醫師自己的用藥史，以避免藥物之間的交互作用喔。

參考資料：

Uptodate: Antiulcer medications: Mechanism of action, pharmacology, and side effects Uptodate: Medical management of gastroesophageal reflux disease in adults Uptodate: Approach to the initial management of patients with GERD Uptodate: Peptic ulcer disease: Management Uptodate: Proton pump inhibitors: Overview of use and adverse effects in the treatment of acid related disorders Uptodate: Drug information Uptodate: Pharmacokinetic properties of proton pump inhibitors in adults Uptodate: Epidemiology and etiology of peptic ulcer disease 泰克胃通藥物仿單 得喜胃通藥物仿單 Andrew L.FrelingerIII PhD， Ronald D. Lee Phd et al. A Randomized, 2-Period, Crossover Design Study to Assess the Effects of Dexlansoprazole, Lansoprazole, Esomeprazole, and Omeprazole on the Steady-State Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Clopidogrel in Healthy Volunteers. Journal of the American College of Cardiology Volume 59, Issue 14, 3 April 2012, Pages 1304-1311 Fu-Wei Wang, Ming-Shium Tu et al. Prevalence and risk factors of asymptomatic peptic ulcer disease in Taiwan. World J Gastroenterol. 2011 Mar 7; 17(9): 1199–1203.Published online 2011 Mar 7. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1199

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航