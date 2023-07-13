林秉樞施暴高嘉瑜案二審判決維持2年10月，易科罰金後扣掉看守所羈押期僅需再服刑2週

林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜，新北地方法院一審時依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪，定應執行刑2年10個月，其中只有傷害罪的8月徒刑不可易科罰金，兩人都不服上訴，台灣高等法院今（13）日判決上訴駁回，由於林秉樞日前已經被羈押在看守所約8個月才獲得交保，因此扣掉這段日期，繳交罰金後，僅需再服刑約2週。林透過律師表達歉意，而高嘉瑜則認為，這樣的判決遠遠無法彌補受害者的傷害。

案發經過為何？

林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，偷偷截取9張私密影像。同年11月10日，林指示秘書在臉書發文誣陷高嘉瑜介入他人婚姻，隔天林在板橋馥都飯店逼高嘉瑜脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃檯中；他見事件被媒體揭露，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」，再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」「不然我們會一起死」。

去年11月30日，林秉樞被媒體爆料，警方將他拘提到案，偵訊後以傷害、私行拘禁等罪嫌聲押禁見獲准；高嘉瑜並針對事後在其母靈堂上毆打她，又在看守所律見時情緒失控怒罵、稱她收了勞力士手表與400萬等事由，委由律師李永裕提告偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪行。林被羈押8個月才獲得交保。

一審判決共13罪判處計2年10月，其中傷害罪可扣之前羈押時間

林秉樞在案件審理過程時，僅坦承傷害，並且聲稱看高嘉瑜的手機訊息、截取私密照片都經過對方同意，逼下跪、寫紙條等都是他和高嘉瑜學電影在玩的，且他從未揚言散布私密照片，當時是在跟高嘉瑜求饒，想極力阻止周刊報導新聞。高嘉瑜出庭和林秉樞兩人對質，表示希望不要再有下一個受害者。

一審新北地方法院認定林秉樞行為觸犯多項罪名，包含妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑及偽造文書罪有7罪，共13罪判處計2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金。高嘉瑜和林秉樞兩方都不服判決，案經上訴後，高等法院今天駁回上訴，維持原本判決。

而林秉樞之前被羈押在看守所將近8個月才獲得交保，被羈押的這些日期都可以扣抵刑期，也就是說，接下來林秉樞繳交約70萬的罰金，再服刑約兩週即可重獲自由。

林秉樞透過律師道歉，高嘉瑜認為判決無法彌補傷害

林秉樞律師陳頂新今天在地方法院受訪時則表示，林秉樞已知判決結果，他也對本件造成社會、司法資源耗費及高嘉瑜再次致誠摯歉意。關於是否會繼續提起上訴，陳頂新說，部分罪名因不得上訴已經確定，審判長宣判時很簡短的說被告及檢察官的上訴均駁回，但具體判決理由，目前還不曉得，等收到二審判決書後跟林秉樞討論研究會再決定。

高嘉瑜今天在立法院接受媒體聯訪，透露一審結果出來後，當時所以選擇上訴就是認為判刑太過輕。因為受害者並不只有她一人，她希望替所有受害者一起討公道，也希望不要有下個受害者。

對於二審結果維持原判，高嘉瑜坦言，這對受害者來說遠遠無法彌補過去受到的傷害，尤其她根本沒有感受到加害者的任何歉意與反省，且只要再被關幾天就沒事，「如何能夠讓加害者反省，不要再有下一個受害者，是我們最主要的原意。」至於傷害罪是否上訴，高嘉瑜表示會再跟律師討論。

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核稿編輯：翁世航