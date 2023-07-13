林秉樞施暴高嘉瑜案二審判決維持2年10月，易科罰金後扣掉看守所羈押期僅需再服刑2週
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林秉樞之前被羈押在看守所將近8個月才獲得交保，被羈押的這些日期都可以扣抵刑期，也就是說，接下來林秉樞繳交約70萬的罰金，再服刑約兩週即可重獲自由。
林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜，新北地方法院一審時依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪，定應執行刑2年10個月，其中只有傷害罪的8月徒刑不可易科罰金，兩人都不服上訴，台灣高等法院今（13）日判決上訴駁回，由於林秉樞日前已經被羈押在看守所約8個月才獲得交保，因此扣掉這段日期，繳交罰金後，僅需再服刑約2週。林透過律師表達歉意，而高嘉瑜則認為，這樣的判決遠遠無法彌補受害者的傷害。
案發經過為何？
林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，偷偷截取9張私密影像。同年11月10日，林指示秘書在臉書發文誣陷高嘉瑜介入他人婚姻，隔天林在板橋馥都飯店逼高嘉瑜脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。
林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃檯中；他見事件被媒體揭露，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」，再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」「不然我們會一起死」。
去年11月30日，林秉樞被媒體爆料，警方將他拘提到案，偵訊後以傷害、私行拘禁等罪嫌聲押禁見獲准；高嘉瑜並針對事後在其母靈堂上毆打她，又在看守所律見時情緒失控怒罵、稱她收了勞力士手表與400萬等事由，委由律師李永裕提告偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪行。林被羈押8個月才獲得交保。
一審判決共13罪判處計2年10月，其中傷害罪可扣之前羈押時間
林秉樞在案件審理過程時，僅坦承傷害，並且聲稱看高嘉瑜的手機訊息、截取私密照片都經過對方同意，逼下跪、寫紙條等都是他和高嘉瑜學電影在玩的，且他從未揚言散布私密照片，當時是在跟高嘉瑜求饒，想極力阻止周刊報導新聞。高嘉瑜出庭和林秉樞兩人對質，表示希望不要再有下一個受害者。
一審新北地方法院認定林秉樞行為觸犯多項罪名，包含妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑及偽造文書罪有7罪，共13罪判處計2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金。高嘉瑜和林秉樞兩方都不服判決，案經上訴後，高等法院今天駁回上訴，維持原本判決。
而林秉樞之前被羈押在看守所將近8個月才獲得交保，被羈押的這些日期都可以扣抵刑期，也就是說，接下來林秉樞繳交約70萬的罰金，再服刑約兩週即可重獲自由。
林秉樞透過律師道歉，高嘉瑜認為判決無法彌補傷害
林秉樞律師陳頂新今天在地方法院受訪時則表示，林秉樞已知判決結果，他也對本件造成社會、司法資源耗費及高嘉瑜再次致誠摯歉意。關於是否會繼續提起上訴，陳頂新說，部分罪名因不得上訴已經確定，審判長宣判時很簡短的說被告及檢察官的上訴均駁回，但具體判決理由，目前還不曉得，等收到二審判決書後跟林秉樞討論研究會再決定。
高嘉瑜今天在立法院接受媒體聯訪，透露一審結果出來後，當時所以選擇上訴就是認為判刑太過輕。因為受害者並不只有她一人，她希望替所有受害者一起討公道，也希望不要有下個受害者。
對於二審結果維持原判，高嘉瑜坦言，這對受害者來說遠遠無法彌補過去受到的傷害，尤其她根本沒有感受到加害者的任何歉意與反省，且只要再被關幾天就沒事，「如何能夠讓加害者反省，不要再有下一個受害者，是我們最主要的原意。」至於傷害罪是否上訴，高嘉瑜表示會再跟律師討論。
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核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。