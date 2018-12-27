《小群效應》：「羅輯思維」公關危機——用戶想跟更強的人做朋友

文：徐志斌

「羅輯思維」：用戶想跟更強的人做朋友

2015年8月末，「羅輯思維」遭遇了一次公關危機。一位網名為「瘋子」的會員撰文回顧了自己加入「羅輯思維」一段時間以來的感受，並在文中對「羅輯思維」提出了嚴厲批評。其中有一段文字非常有意思，這位會員在描述自己參與社群成員聚會的情形時寫道：

「經過了大半年的時間，我開始深深反省。一個非常痛的領悟是——「羅輯思維」會員裡能和你聊得來的人，其實都是和你水準差不多的人。如果某人的觀點和你一致，你願意去聽，是因為產生了共鳴，但時間久了，你會發現其實你是在尋找一種惺惺相惜的感覺，而且愈是這樣，對自己的幫助愈小。」

在此後很長一段時間內，這篇文章被各類自媒體、公眾號廣為轉載，在業界引起廣泛討論。自羅振宇創辦「羅輯思維」以來，許多社交網絡和自媒體研究者都在關注，我也是其中之一。今天的「羅輯思維」既是一個自媒體，也是一個大型社群。（當然，今天已經不適合再說「羅輯思維」是一個社群了，現在這個團隊正在全力經營「得到」這款產品。）

在實際營運中，許多人對這段話感同身受。我曾採訪過諸多從社群出走的用戶，他們的想法多半與此類似：社群裡都是那些固定的人，待在裡面不好玩了，也無法帶來更多啟發和幫助。

社群該如何解決這類困境？

答案是用戶「進階機制」。用戶希望不斷獲得進步，希望能和比自己能力更強或地位更高的人在一起。

「希望不斷進步」的訴求很容易理解。如果用戶在抵達成就最高點後找不到可前進的方向，就會喪失對這款產品的興趣。遇到類似情況，騰訊往往會採取一種做法，即：當發現一定比例的用戶抵達成就最高點時，就設置一個新的成就最高點，讓用戶繼續在前進的路上展開新的比較。而這個新成就點的門檻更高，需要付出更多努力才能抵達。例如，當騰訊留意到QQ會員體系中的「黃鑽」、「紅鑽」等已經被用戶收集得差不多時，就推出了更高級的「鑽皇」來吸引用戶。

「用戶希望不斷進步，希望能和比自己能力更強或地位更高的人在一起」反映出一個事實：當持續停留在某個特定群組（通常是弱關係）中時，「比較」帶來的快感無法永久延續，所以用戶難以持續活躍。這位「羅輯思維」會員的困惑就在於此。

因此，社群需要設計「用戶進階機制」，使能力相互匹配的用戶在一起，讓用戶隨時保持進步。

我們常見的進階機制藉由各種等級來體現，如QQ隨著使用時間的累積，會分為「星星」、「月亮」、「太陽」等級別；「貼吧」也採用等級制，用戶根據積分，按1 ∼ 18級排序，第18級意味著用戶至少在5 年時間內，每天都保持高度活躍；過去的論壇中，也常見「工兵」、「排長」、「團長」、「旅長」、「司令」等級別。這些等級表現出用戶的活躍程度。

用戶進入社群後，進階機制會有不同的變化和運用。這裡仍以遊戲為例，每天乃至每週，遊戲都會依據排名來發放獎勵，而隨時變動的排名，會刺激用戶想要提升自己的排名。每當用戶為了排名和其他玩家競爭時，不論用戶升到了什麼級別，也不論他投入了多少錢，都會面對和他戰鬥力「相近」的人。為了繼續獲勝，用戶往往還會投入更多錢，進而湧現出更多大R。

所謂戰鬥力「相近」，是說有時對手戰鬥力略強，有時戰鬥力略弱。用戶隨時可能將戰鬥力略強的對手拉下馬來，也有可能被戰鬥力略弱的對手擊敗。這意味著：

「小池塘」一直是動態的，用戶也許輕而易舉就能超越前面的競爭對手，也有可能隨時會被比自己略差的競爭對手超越。在這種動態進階機制中，用戶時時處在「伸伸手就能超越別人」（就像讓用戶前進的拉力）和「別人伸伸手就能超越自己」（就像讓用戶前進的推力）的狀態中。

不要太快讓用戶感到滿足

林思恩博士曾經比較過兩款第一人稱射擊類遊戲（First person shooting game，簡稱FPS）的相關用戶體驗，其中一款是「穿越火線」（Crossfire，簡稱CF）。在FPS這個遊戲類別中，CF無論如何都是其中不容忽視的產品，2016年3月，這款遊戲宣布同時上線的用戶人數超過600萬。在近幾年的全球遊戲收入排名中，CF也一直處在數一數二的位置。

林思恩博士想了解的問題是，為什麼用戶在其他同類競爭遊戲中的停留時間不如在CF中的時間長？她現在是TalkingBrain（探客柏瑞科技）公司的CEO，之前曾在中國科學院心理研究所和香港中文大學求學，鑽研認知神經科學，一直致力於將這門學科運用到實際產業中。在回答這個問題時，林博士選定了一款同類競爭遊戲，我們稱之為「A遊戲」。

她邀請部分玩家配備穿戴式設備進行遊戲（這兩款遊戲都是PC版），以便觀察用戶在遊戲過程中獲得的成就感（業界通常使用「心流」﹝flow﹞這個專業術語來衡量成就感）。之所以選擇觀察「成就感」，不僅是因為遊戲設計相當注重玩家沉浸感和成就感，也與認知神經科學經常採用的研究方法有關。

初步數據顯示，CF玩家在遊戲中平均停留時間長達1.5 ∼ 2小時，而A遊戲玩家的平均停留時間不足1小時（儘管在遊戲產業中這個數據表現已經非常不錯）。導致用戶行為差異這麼大的原因是什麼呢？

林博士發現，停留時間與遊戲中的核心「爆頭」體驗有關（用戶可以認為自己槍法特別準，可以一槍斃敵）。在測試前期，林博士先對玩家社區和社交網絡中用戶發布的相關訊息做了初步分析，得出的結論是玩家們對A遊戲中的核心「爆頭」體驗很滿意。但透過實際比對，她發現情況並非如此。A遊戲的「爆頭盒子」（爆頭率）有些大，也就是說，玩家在A遊戲中非常容易一槍擊斃對手，或者非常容易被擊斃。心流數據顯示，玩家在這個環節獲得的成就感明顯不如在CF遊戲中的成就感。

玩家究竟喜歡什麼樣的遊戲體驗？在比對、研究眾多玩家在這兩款遊戲中的行為後，林思恩博士發現：

如果個人能力和解決困難所需的能力旗鼓相當，用戶就會保持活躍。如果解決困難所需的能力略高於個人能力，用戶在完成遊戲挑戰後所獲得的成就感會更高，遊戲會更加吸引人。相比之下，成就感能讓用戶投入更多時間。

林思恩博士將這個研究結果提交給A遊戲的設計者，後者降低了「爆頭盒子」，提升了爆頭難度，同時配合將其他薄弱環節一併修改。林博士在經過一段時間的實際運作後發現，A遊戲玩家上線平均時間延長至1.5 小時，幾乎等同於CF玩家的上線時間。

與此同時，林思恩博士分析了一款賽車類手機遊戲。這款遊戲將所有地圖同時向所有玩家開放，不論對方是新人還是高手。林博士、遊戲設計者和玩家代表將這些地圖按照難易程度分成1 ∼ 5級，其中1 級難度最低，5級難度最高，然後分別觀察玩家處在不同級別時的緊張感和愉悅度。

借助穿戴式設備，林博士發現玩家在1∼3級地圖中的愉悅度是逐步上升的，表示玩家能力和遊戲難度旗鼓相當，尤其是在第3級地圖中遊戲時，玩家能力雖然略低於遊戲所需能力，但付出一定努力就能完成遊戲，因此愉悅度反而最高。當玩家面對第4級和第5級地圖時，愉悅度迅速降低，因為玩家能力無法應付地圖難度，導致緊張感持續上升，無法繼續獲得愉悅的體驗（見圖5-3）。

此時，玩家自評的地圖難度也遠遠超越實際難度，因此進一步增強了緊張感。在評估5級地圖的難度時，玩家打出了最高分數4.3，實際遊戲中的緊張感也最高，如圖5-4所示。

Photo Credit: 野人出版

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這一研究結果再次印證了林思恩博士的預想：

逐步向玩家開放略有挑戰的地圖或任務，會讓玩家在遊戲中獲得更多的愉悅感，使玩家停留更長時間。

根據這次研究結果，設計者將遊戲中完全開放的地圖模式，調整為根據玩家自身能力來設定地圖模式。

在這裡，我們所說的「伸伸手就能超越別人」的「動態進階機制」，不僅指與對手之間的競爭，還包括用戶自身所面臨的不同難度的任務和技能挑戰。有挑戰，才會有愉悅感，用戶才會投入更多時間。

「小池塘」中5種不同的競爭對象

用戶「進階機制」可以大致分為兩種操作層次（見圖5-5）：一是廣度的進階，指激發用戶的好奇心，讓用戶進一步了解自己想進階的領域，比如學習Word（文書處理軟體）、PPT（PowerPoint簡報）技巧，或者探索音樂、文化、藝術等新領域；二是深度的進階，指鼓勵用戶發展能力上的進階（入門級－中級－高級）。但是，如果用戶製作PPT的能力已經達到大師級水平，對音樂的鑑賞能力已達到專家級別，這時他們很難和剛入門的用戶進行PPT技能和音樂鑑賞的交流，因此，社群經營者應該將這類用戶放入合適的群組（小池塘）中，和更高級別的人溝通，且保證隨時會有略低階層的人求教。

Photo Credit: 野人出版

不同的進階層次可以統計出不同類型的排行榜：等級排行榜、財富排行榜、技能排行榜，乃至日榜、週榜、月榜等。

除了「比」的內容，還有一個關鍵點是「和什麼人比」，即「如何設計小池塘」。

和陌生人「比」所產生的愉悅感和成就感，遠遠不如和強關係、熟人或者特定人群「比」來的強烈。用戶更關注和自己類似的群體，因此更容易受到這一群體的刺激，更容易在過程（如玩遊戲、使用產品的過程）中受到激勵。

好友（關係鏈）就是天然的小池塘。「全民K歌」和「微信讀書」的小池塘（競爭對象）是用戶的強關係好友，朋友間的親近感會強化比拚的結果，更容易促進好友之間的模仿和追隨，讓人們產生「他行，我也行」的信心。

「歡樂泡泡貓」的小池塘則是所有玩這款遊戲的用戶。2016年年末，「支付寶」用戶紛紛發出自己本年度透過支付寶所支出的費用盤點，引發了一場好友之間的熱烈分享。這個活動的小池塘是所有使用支付寶的用戶。第3章中提到了「狼人殺」遊戲及其排名機制，它的小池塘則是遊戲中所有的法官。

還有一種動態小池塘的設計方法：和過去的自己比較。比如，某次我和產品經理討論內容類產品時，我們發現產品本身沒有關係鏈，但是用戶特別在意被推薦為「精華」的次數。因此，這個小池塘就可以設計為「你第n 次被推薦為精華啦」，用戶會因此獲得強烈的榮譽感。

倘若企業沒有獲得用戶的好友關係鏈，則可以將用戶安排在相似人群中，讓他產生榮譽感和自豪感。做法簡述如下：

設定一個小池塘； 讓用戶去比較，告訴他／她比較的結果； 讓用戶知道誰在和他比較。

產品經理們往往會採用以下小技巧建構「動態小池塘」：在呈現給用戶的排名表上，永遠以用戶為中心，分別呈現排在他前後的五位用戶，無論他排在100名，還是1萬名之外。

意即，讓用戶重點關注實力相當的競爭對手，而不是關注自己有多麼落後，他才會有持續的動力去超越對手：大家實力相差不大，如果你辦得到，那麼我也可以排在更高的位置上。此時，引導用戶去完成更複雜、具有挑戰性的任務就變得可行——如果其他人都能完成，那麼我也有自信我能完成。

動態的小池塘設計能幫助用戶避免陷入和某個群組進行持續比較的窘境，過多雷同且單一的炫耀不利於用戶塑造形象。（比如，每天在所有好友面前炫耀「歡樂泡泡貓」排名第一，顯然是其他用戶不願意看到的。這也是部分引爆應用迅速衰退的潛在原因。）

另一種需要避免的情況，則是讓用戶與能力過高或者過低的人進行比較。例如，讓一位微博新用戶和李開復、姚晨（中國大陸知名女演員）比拚粉絲數量，讓遊戲新手直接面對遊戲終極頭目，都會導致用戶直接放棄。在動態的小池塘中，用戶更願意和同級別或略高級別的用戶進行互動、溝通和比較，這樣他們才會持續活躍下去。

用戶樂意做小池塘裡的大魚，但並不樂意做大池塘裡的小魚。

如果用戶排名過低，儘管以他為核心呈現前後排名，用戶仍然會感到自己無力晉升到更高級別，從而放棄遊戲。因此，產品經理需要努力將大池塘變小，避免用戶排名過低（如1萬名之外）。

比較機制的設計可以多種多樣。例如，比較的人群可以是好友中喜歡讀書、喜歡跑步的人群，或是某一地區附近的人，使用同一款產品的用戶，看過某本書、某部電影的人，曾到過某地旅遊的人。比較的時間範圍可以從一天變成一小時或者一個月等。發展出各種維度來設計比較機制，才能讓用戶重新獲得「小池塘裡的大魚」的感受。

這裡仍以騰訊為例，2014∼2015年，騰訊推出多款產品，如「微信打飛機」、「天天連萌」、「天天酷跑」、「微信讀書」、「微信運動」等，這意味著用戶和好友可以在無數種產品中相互比較。如果產品經理人願意的話，好友中有多少種興趣，就可以推出多少種產品。在這種重新劃分「小池塘」的過程中，最巧妙的做法莫過於將劃分池塘的權力交給用戶，讓用戶自己來尋找值得比較的對手或對象。

我們可以將「小池塘」裡的競爭對象匯總如下：

競爭對象1：全部用戶（適用於沒有好友關係鏈或以陌生人為主的產品）。

競爭對象2：好友（關係鏈是天然的小池塘）。

競爭對象3：「三近」用戶（等級相近、戰鬥力相近、能力相近）。

競爭對象4：有相同興趣的小範圍好友（更小的池塘，如「微信讀書」、「微信運動」採取的策略）。

競爭對象5：和用戶自己過往的表現比較（如王者榮耀中提示第幾次「超神」〔指連續殺死7位對手且中途未陣亡的人〕）。

相關書摘 ►《小群效應》：金庸小說是最好的社群經營教科書

書籍介紹

本文摘錄自《小群效應：席捲海量用戶的隱形力量》，野人出版

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作者：徐志斌

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Photo Credit: 野人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰