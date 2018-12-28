《漫畫基礎中醫》：肝與大姨媽、小弟弟不得不說的故事

文、圖：懶兔子

肝與大姨媽、小弟弟不得不說的故事

前面我們說了肝的功能主要有兩個，一是主疏泄，二是主藏血。而這兩項都與生殖密切相關，下面我們就好好討論一下肝與月經和射精的關係。

來，複習一下這張圖片：

Photo Credit: 時報出版

那麼問題來了：

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OK，今天最難的一個知識點已經被我們攻下。下面的內容都很簡單，你們隨意感受一下。

《格致餘論．陽有餘陰不足論》：「主閉藏者腎也，司疏泄者肝也。」意思就是女子的月經和男子的精液，都是肝、腎二臟疏泄和閉藏作用相互協調的結果。如果肝的疏泄功能不暢，月經和射精都會受到影響。因此一直有「肝司生殖」的說法。

下面我們就具體分析一下，疏泄太過和疏泄不及都會出現哪些月經和射精方面的問題。

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有些女孩子甚至從十幾歲開始就受到月經不調的困擾，幾十年都治不好，也找不到病因，真是非常可悲的事情。男孩子是只要遇到小弟弟問題，就補腎，吃了好多補腎的藥，也治不好病。究其根本，都是因為不明白身體運行的原理。

所以，為人父母不但應該自己知道，更應該幫助孩子及早了解這些知識，才能真正地幫助他們解決問題。

普及中醫，就應該從娃娃開始！

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一、月經問題

黃元御《四聖心源》：「先期者，木氣之疏泄，崩漏之機也；後期者，木氣之遏鬱，閉結之機也。」意思就是如果肝氣疏泄太過，就會發生崩漏、月經量多、時間長、經期提前等情況。如果肝氣疏泄不及，就會出現經期推後、量少、經行不暢，甚至痛經、閉經等症狀。

至於肝氣鬱結，我們只要想想，心情緊張、憂慮、擔心、壓抑之後，是不是月經就會出現問題？最常見的是月經不調，有時會三四個月才來一次，有時一來十幾天都不結束，滴滴拉拉總是不乾淨，這些其實都是肝氣鬱結引起的疏泄太過或者不及的結果。

那黃元御先生是怎麼解釋的呢？

「其源總由於脾溼而肝陷。」他認為，這些疏泄的問題都是脾溼引起的。脾溼導致了肝氣遏鬱，不能很好地升發，疏泄功能自然就失常了。不論月經提前還是推後，都是經血凝鬱、不得通暢的結果。

黃先生在《四聖心源》中給出了相應的藥方：

治療月經先期（疏泄太過）

桂枝姜苓湯

丹皮9克、甘草6克、茯苓9克、首烏（何首烏）9克、乾薑9克、桂枝9克、芍藥9克。水煎服，早晚各一次。——劑量僅供參考，請在醫生指導下用藥

丹皮（牡丹皮）入肝腎經，清熱涼血，活血散瘀；茯苓入脾經，除溼健脾；首烏（何首烏）、芍藥入肝、腎經，養血滋陰；桂枝、生薑入肝經，清肝血之熱，暖肝升陷；炙甘草補中生津。

整個用藥思路就是除溼健脾的同時，清肝經之熱，滋陰養血。

治療月經推後（疏泄不及）

姜苓阿膠湯

丹皮（牡丹皮）9克、甘草6克、桂枝9克、茯苓9克、乾薑9克、丹參9克、首烏（何首烏）9克、阿膠9克。把前面的七味藥熬好後，去掉渣滓，然後再把阿膠烊化後，倒入藥汁和勻服用，早晚各一次。——劑量僅供參考，請在醫生指導下用藥

這個藥方與桂枝姜苓湯的區別就在於，用丹參和阿膠替換了芍藥。丹參活血化瘀、通經止痛，阿膠滋陰補血，養肝榮木。

這兩個方子我都給朋友使用過，效果很好。其實它們不僅僅可以治療月經提前或者滯後，對照上面疏泄太過和不及的症狀，都可以參考使用（請在醫生指導下用藥）。

如果每次月經的顏色都是黑紫色，那是因為宮寒引起的瘀血。血的特性是溫暖時流動，寒冷時凝結。如果血液在一個地方淤滯久了，就會發生腐爛，結成黑紫色的血塊，而不再是鮮紅色。究其原因，還是脾溼導致了肝木遏鬱，而生鬱熱（《四聖心源》）。

對於瘀血導致的閉經、經量少和痛經，《四聖心源》給出的藥方為：

苓桂丹參湯

丹皮9克、甘草6克、乾薑9克、茯苓9克、桂枝9克、丹參9克。水煎服，早晚各一次。——劑量僅供參考，請在醫生指導下用藥

這個方子比治療月經推後少了阿膠和首烏兩味藥，意思是瘀血不除的時候不能再補血，否則可能會更加不通暢。

二、射精問題

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《中醫藏象學》：「男子射精的功能亦與肝之疏洩密切相關，臨床許多功能性不射精的患者，主要由於肝之疏泄失司。」這是為什麼呢？一是男子的陰器為「宗筋」，肝主筋，肝氣通暢，宗筋才能正常發揮作用。

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二是因為肝經的循行路線是經過前陰，環繞陰器的，所以如果肝血充足，肝氣通達，陰器得以濡養，就可以勃起正常。要是肝經淤塞，肝氣鬱結，則氣血就不能達到陰器，會導致陽痿不舉。

但如果疏泄太過，陰莖就會怒、大、堅、熱，時間一長，必然會導致腎精耗用過多，引發肝、腎兩虛。

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酒傷肝，這是盡人皆知的道理。所以男人少喝點酒，對自身健康有很大的意義。在中醫裡，治療陽痿的藥，基本上都是調理肝經的，即使裡面有補腎的藥，也是因為腎屬水，用來生肝木的。

普及中醫的意義就在於，我們可以更加了解自己的身體，然後做好自己的保健醫生。

相關書摘 ▶《漫畫基礎中醫》：膽居然為六腑之首，還被稱為「奇恆之腑」

書籍介紹

本文摘錄自《醫學就會：漫畫基礎中醫》，時報出版

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作者：懶兔子

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航