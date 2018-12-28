《漫畫基礎中醫》：膽居然為六腑之首，還被稱為「奇恆之腑」

文、圖：懶兔子

膽，居然是六腑之首

Photo Credit: 時報出版

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相信確實有很多人都搞不清楚有哪六腑，其實這六位弟兄分別是膽、胃、小腸、大腸、膀胱和三焦。前五個比較紅，大家都知道，三焦為人比較低調，也不怎麼搶戲，所以很多人都不知道。

沒關係，後面我們會一個一個地說。

看到排名，讓圍觀群眾意外的是，膽居然排在胃之前，為六腑之首，還被稱為「奇恆之腑」。

那是因為膽裡藏的膽汁，為肝精所化，膽同時具有臟藏精、腑傳化的特質，似臟非臟，似腑非腑，因此被稱為「奇恆之腑」。

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六腑有個統一的生理功能，就是傳化，也就是傳輸通路。生理特點都是「瀉而不藏」、「實而不能滿」。意思是這六個器官中，不能有東西長期停留，即使有東西，也不能過滿，否則就會出現積滯。

比如胃，東西吃進來以後，在胃裡進行初加工後，就要立刻排送到小腸中。小腸進行二次加工，結束後要立刻再把殘渣排送到大腸……在這個過程中，食物不能有停留。

同時也不能過滿，如果食物太多，胃消化不了，就會有積食，就會胃脹、胃痛。小腸、大腸也不能太滿，否則排泄不乾淨後，容易出現腸阻塞或者大便乾結、便祕。

而膽作為一個獨立個體，它的生理功能主要是貯藏、排泄膽汁和主決斷。

膽汁不是膽分泌的，這點一定要搞清楚。膽汁是由肝的精氣匯聚而成，是肝排泄到膽中，並貯藏於膽囊中的。

膽汁是否能正常排泄到小腸，參與飲食的消化和吸收，也完全取決於肝的疏泄功能。

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如果肝的疏泄功能失常，膽汁分泌出現障礙，就會影響脾胃的納運機能，會出現厭食、腹脹、腹瀉等症狀。

若溼熱蘊結肝膽，導致肝失疏泄，膽汁外溢，浸漬肌膚，則會發為黃疸，出現目黃、身黃、小便黃等症狀。

溼熱還會產生膽結石，因為膽汁不能正常疏泄至小腸，有部分殘留在膽囊中，日子久了，精液被熱灼煉為石。

相對於肝氣的升發，膽氣以降為順。若膽氣上逆，則膽汁上溢，可出現口苦、嘔吐黃綠水的症狀。

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膽主決斷，指膽具有對事務進行判斷、做出決定的機能。膽的決斷能力取決於膽氣的強弱——膽氣強的，膽子就大，勇敢果斷；膽氣弱的，膽子就小，猶豫不決。

肝膽互為表裡，肝主謀慮，膽主決斷，「肝膽相濟，勇敢乃成」。所謂「肝膽相照」是也。

說到這裡，就不得不講講膽部的疾病了。膽囊炎和膽結石都是我們常見的膽部多發疾病，尤其是急性膽囊炎發作時，人會疼得死去活來。

具體症狀為右脅以及胃脘部位疼痛，而且是脹痛，拒按（指疼痛部位因按壓而增痛）。進食後會加重症狀，並伴有噁心嘔吐，口苦口乾，發熱惡寒，大便祕結，小便色黃等。同時舌質紅，舌苔黃厚膩。

急性膽囊炎多為膽結石的併發症，所以有膽結石的人要特別留意炎症的發生，少吃油膩食物，少吃酒肉。

推薦兩款比較常用的治療膽囊炎和膽結石的中成藥，以備你們急用。如果條件允許，病情嚴重時還請儘量到醫院治療，以免貽誤病情。

一、胰膽炎合劑

胰膽炎合劑由柴胡、蒲公英、敗醬草、黃芩、赤芍、枳實、厚朴、法半夏、大黃、甘草組成。

功效為清瀉肝膽溼熱。可用於急性胰腺炎、急性膽囊炎、慢性膽囊炎急性發作等。

使用前，務必仔細閱讀藥品說明書，或在醫生指導下用藥。

注意事項：

由於組方中寒涼的藥物很多，久服必然傷胃，所以一定中病即止，切勿傷到胃氣。 發病期間，飲食一定要清淡可口，不宜生冷油膩，或者過飽。 此藥除了藥性寒涼以外，還有明顯的瀉下作用，所以嬰幼兒、孕婦、哺乳期婦女和月經期間禁服。

二、膽石通膠囊

膽石通膠囊由蒲公英、水線草、茵陳、金錢草、溪黃草、枳殼、柴胡、大黃、黃芩、鵝膽乾膏粉組成。

功效為清熱利溼，利膽排石。用於肝膽溼熱引起的膽石症、膽囊炎和膽道炎。

使用前，務必仔細閱讀藥品說明書，或在醫生指導下用藥。

注意事項：

由於組方中寒涼的藥物很多，久服必然傷胃，所以一定中病即止，切勿傷到胃氣。 發病期間，飲食一定要清淡可口，不宜吃生冷油膩，或者過飽。如果是膽石症或者急性膽囊炎，還需禁食。 孕婦禁服，嚴重消化道潰瘍、心臟病及重症肌無力者禁服。

相關書摘 ▶《漫畫基礎中醫》：肝與大姨媽、小弟弟不得不說的故事

書籍介紹

本文摘錄自《醫學就會：漫畫基礎中醫》，時報出版

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作者：懶兔子

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航