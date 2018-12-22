Pro級收藏家：來到倫敦不可錯過的4間美術館

文：Nia Wu

倫敦的藝術發展跟巴黎的互別苗頭、各有獨特之處。以下由導覽員Nia介紹倫敦不可錯過的4間美術館。

Photo Credit：英語島

1、巴比肯藝術中心（Barbican Center）

如果來到倫敦的Barbican站或倫敦博物館附近，一定要來參訪一下巴比肯藝術中心（Barbican Center）。

這個19世紀末所建成的複合式的藝文空間，內有圖書館、電影院、音樂廳、藝廊和劇院，除此之外，還有頂樓溫室植物園、湖岸露台休憩區、室內咖啡屋、餐廳酒吧，足夠度過一個悠閒的下午。

圖片來源：Official Photo by Max Calson 頂樓溫室花園| Official Photo by Max Calson

「巴比肯」意譯為「瓮城」，音同「甕」，指它坐落於一座古城門和相連的城堡的原址上。從建築方面來說，巴比肯從1952年開始設計到1982年落成，建築師團隊隨著時代的推移持續地修正自己對於「未來」的憧憬與想像。混凝土打造的建築風格是當時所流行的粗獷主義（Brutalism），雖曾被評為「水泥怪物」、「倫敦最醜建築」，但也因為獨特性已被列為國家二級古蹟。

它流露出了一種「懷舊的未來感」的特殊氣質，且在一些活動、策展的主題上，較有跨種族、跨領域、跨媒材的趨勢。雖是歐洲一個十分具有代表性、規模性的展演中心，內容卻能體現出一些非主流和次文化的撞擊。

圖片來源：Unsplash photo by Rob Bye 巴比肯藝術中心建築 | Unsplash photo by Rob Bye

圖片來源：Nia提供 巴比肯藝廊的展覽 | Nia提供

2、薩奇藝廊（Saatchi Gallery）

這間藝廊位於Chelsea區的King's Road上，附近是環境舒服的綠蔭大道。藝廊的主人查爾斯薩奇出生於伊拉克，做廣告業起家；他在九零年代成立藝廊開始收購年輕藝術家的作品。

和多數畫廊一樣是免費入場，這裡展出許多新銳藝術家具有強大實驗性質的作品，也有很多跨界的合作，如香奈兒便曾在此辦展，將旗下產品轉換成裝置藝術，另外在前一篇文章中也有提到，中國手機品牌華為曾和薩奇聯合企畫了一檔名為「自拍」的展覽。

展場內還有畢卡索、卡蘿等大師的自畫像數字版，旁邊的華為手機可以讓觀眾點讚，這裡總是給人一種有趣、新奇又時尚的驚喜，完全體現了如何「讓藝術變得好玩」，吸引大眾的目光。

圖片來源：Nia提供 藝廊外的裝置藝術 | Nia提供

目前當代藝術的一項較大的困境，就是與普羅大眾之間總是存在著那麼些「看不懂的距離」，因此而產生排拒感，薩奇藝廊所選的展品卻用盡心思要顛覆大眾的思考模式，讓人們去思索「這也算是藝術嗎？」，或是「任何事物都可以披上名為藝術的外衣嗎？」，在尋找答案的過程，便自然而然地拉近與藝術之間的距離。

圖片來源：Nia提供 2014年10月展覽 | Nia提供

圖片來源：Nia提供 2014年10月的展覽 | Nia提供

圖片來源：Nia提供 2014年10月的展覽 | Nia提供

3、惠康博物館（Wellcome Collection）

推開旋轉門進去，惠康博物館就在基金會總部大樓內，座落在倫敦大學學院（UCL）對面，樓下還有值得一訪的咖啡館和精品店。大家熟知的普拿疼便是它們旗下的藥品，而根據惠康爵士的遺囑成立的Wellcome Trust，主要在探討生命、藝術、科學和藝術之間的關係，館藏也都與此有關，如木乃伊、貞操帶、桃莉羊的毛、骨董針筒等。

館方探討的議題背後多半具有強大的研究輔助，且切入點新穎深刻，策展的形式也很創新，有時會加入與觀眾互動、集體創作的活動內容，相關的工作坊、團體參訪和設計課程也十分活潑，整體巧妙地平衡當代藝術、美學教育與醫學知識的比重，揉合成豐富精彩的展覽。

圖片來源：Nia提供 與醫學相關裝置館藏 | Nia提供

4、惠特沃斯藝廊（Whitworth Art Gallery）

有著磚紅色的古典建築外觀，讓人原以為會類似Tate Britain中規中矩的展出古典的畫作，沒想到每走過一個長廊，有趣的編排佈置和選品都顛覆了觀者的想像，這裡是曼徹斯特（Manchester）的惠特沃斯藝廊，斥資1500萬英鎊在2012年重新整修內部，並獲得2015年英國最佳博物館獎的殊榮。

圖片來源：Nia提供 美術館內的落地窗 | Nia提供

藝廊早在1889年就創立了且被譽為「北方的泰德美術館」。翻新後的玻璃建築和庭園將藝廊和公園重新連結起來，還多了新的展覽廳和學習中心，採用自然光的空間由16％增加到50％，且因整體空間增加2倍，館藏也因此擴增到5萬5000件，空間上挑高的設計讓觀眾能從一、二樓等不同角度仰視、俯視作品。

有時還會看到表演藝術工作者帶領肢體律動的工作坊，他們扭曲、延展著的身體與一旁的大理石膏人像形成有趣的對映，彷彿這些人像已從固態的作品跳出延伸成為有機的、活生生的舞蹈者，歡快地為我們播映一場逐格動畫。

圖片來源：Nia提供 自然光與館藏都增加的空間 | Nia提供

圖片來源：Nia提供 可從不同角度欣賞作品 | Nia提供

圖片來源：Nia提供 體工作坊一景 | Nia提供

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航