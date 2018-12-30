《社企是門好生意？》：社會企業做好事 VS. 一般企業做壞事？

文：徐沛然

企業難，社企更難

創業本就不是件容易的事，創辦社會企業更是如此。如果我們用企業的發展階段來看，在創設企業的「萌芽期」，往往會遇到如何建立商業模式（business model），如何組成團隊，以及如何找到資金與投資人的問題。

根據行政院經濟部中小企業處所出版的《2015年中小企業白皮書》中的數據，2010年新成立的中小企業，到了2014年，僅剩下約69%沒有倒閉。此外，沒有倒閉也未必等同於「成功」。以2013年全台灣中小企業平均營業淨利僅為2.53%來看，這些沒有倒閉，存活下來的新創事業，其中可能大部分仍舊處於虧損苦撐，或是收支勉強打平的尷尬處境，而無力擴張營業規模。

儘管這麼做會有爭議，但如果我們姑且將達到首次公開募股（Initial Public Offerings，IPO）當作評估新創企業是否「成功」的參考指標來看，根據創投基金AppWorks共同創辦人林之晨所提供的說法，台灣每年約有10萬間新創企業，其中約500至600間會得到創投的支持，最後能成功公開募股的約有40至70間。也就是說，在台灣創業成功的機率是千分之五。而得到創投投資的企業當中，也僅有10%左右可以成功公開募股。因此，創業後能夠賺進大把鈔票，或是持續擴大經營者，只是少數中的少數。

對於社會企業來說，這些問題的難度恐怕又更高了。社會企業不僅僅要提供好的服務與商品，要能夠賺錢，還要能夠滿足其解決社會問題的成立宗旨。台灣的社會企業創業存活率，目前欠缺可信的數據。但如果說，以營利為主的企業存活率都這麼低落，社會企業的狀況恐怕很難更好。這點往往是社會企業推廣者避而不談的殘酷現實。

而當少數的新創企業證明了其商業模式可行，真的能夠賺錢後，將會迎來企業發展的下一個階段：「成長期」。在成長期遇到的問題除了組織規模增長所帶來的管理問題，以及如何持續開展商業模式挑戰外，也將會迅速地面臨到後來者模仿其商業模式的競爭。

後起的企業競爭者因為免去了前期摸索的風險與成本，得以將資源集中於改善先行者商業模式中的產品或服務，因此會在價格或品質上給予先行者巨大的競爭壓力。而企業先行者並非毫無對抗能力，品牌知名度或是經驗上他們仍舊具備優勢。此外，許多企業會試圖阻止其他競爭者進入市場，或是提高競爭者的進入門檻。那麼，社會企業遇到後進的競爭者時，又會如何因應？

大企業霸凌小社企？

2016年6月30日，台灣知名社會企業「多扶接送」創辦人許佐夫與立法委員余宛如共同召開記者會，指控中興保全集團假借投資之名參訪多扶接送，獲知其企業經營手法，事後自行成立子公司與其競爭，甚至直接抄襲多扶的服務條款。余宛如痛批，中興集團此舉嚴重打擊台灣新創事業以及社會企業的經營與未來。

多扶接送為台灣首間民營復康巴士公司，創辦人許佐夫有感於政府的公營復康巴士數量少、限制多，且不易預約服務，所以於2009年起創辦多扶接送，以服務行動不便者、老人、孕婦與幼童的交通需求。多扶接著於2010年發展「無障礙旅遊」業務，擴大其服務內容。2014年，多扶接送於證券櫃檯買賣中心「創櫃板」以社會企業分類登錄，並成功以股權募資。

在該場記者會上，多扶接送創辦人許佐夫以及立委余宛如指出，當中興保全集團參訪時，多扶以為對方想要投資，所以就透露過多的企業Know-How和未來的計畫等等，以致於被對方「偷學」，進而成立和多扶業務相同的子公司競爭。此外，中興保全集團也嘗試挖角多扶的高階經理人以移植其經營經驗。甚至，還照抄多扶的顧客同意書內容公布於網站，因忘了將「多扶」二字改掉，而被人發現。對於中興保全集團這樣的作法，許佐夫感到不滿，余宛如則認為是「假投資之名，行抄襲之實」、「大企業霸凌小社企」。

余宛如也在其臉書頁面發文呼籲，社會企業應該要透過和投資人洽談時簽署保密協議，或是要求自己的核心成員簽署競業禁止條款，保護自己企業的know-how，以免被輕易「抄襲」而樹立競爭對手。然而，不論是成立子公司競爭、或是挖角人才、參考先行者的規章制度，這些都是常見的商業手法。其中如有違法，或造成權益受損，當事人可逕行提告求償。但為何如今中興保全對多扶接送這麼做，會被視為一種「霸凌」？

個別企業利益 VS. 社會公共利益

中興保全發言人朱漢光向媒體表示，全台灣約有64萬失能人口需要接送服務，但目前全台的接送服務提供者，只能服務到其中的四萬多人，顯示這是個尚未飽和的市場。如果這個數據無誤，也就是說以多扶接送目前的規模，遠遠無法滿足需要接送服務的潛在使用者。那麼，如果讓更多廠商進入市場，提供類似的服務，不是更能夠滿足這些需求嗎？甚至，順著市場競爭的邏輯來說，企業間適度的競爭可以促進服務品質的改善，也可能降低服務收費。也許以當前狀況而言，多一些廠商進入到民營復康巴士的市場，對服務的使用者，以及對整體社會來說都有好處。這樣看來，主張中興保全集團模仿多扶接送的商業模式，進入民營復康巴士市場與其競爭，是一種「霸凌」的說法確實值得商榷。

我們可以理解，從多扶接送的立場，大企業成為競爭者將會帶來更多壓力與挑戰。同時也不希望自己摸索多年建立的商業模式，被後起者輕易模仿。對於社會企業的推廣者來說，也憂心這樣的情形衝擊到新創的社會企業。然而這些理由，似乎難以合理化對中興保全的控訴。強調「大企業」與「小社企」的對比，也無助於釐清現況。企業規模的大或小，並無法單獨成為價值判斷的基礎。難道多扶接送身為企業，就沒有想要擴張營業規模，沒有想要「變大」的企圖嗎？又或者，大企業想跳進來做社會企業，又有何不可？

對於多扶的企業本位來說，越少競爭者越好；但對於社會大眾來說，則是越多廠商提供服務越好。一般企業往往希望自己能夠壟斷市場以確保獲利，而非開放競爭，所以會想方設法阻礙競爭者出現。例如有的企業使用專利權以保障其核心技術不被模仿，因而確立其競爭優勢，並增加潛在競爭者的進入門檻。一般營利事業這麼做並不意外。然而，對於社會企業來說又如何？

讓我們回到前述社會企業的定義，社會企業採用商業模式，以解決社會問題。也就是說，社會企業應該要致力於解決社會問題。如果某個社會企業建立了一套「既賺錢又做好事」的商業模式後，應該要為了確保自己的獲利而試圖「保護」或「獨占」這套商業模式嗎？例如為商業模式申請專利、投資保密協議、要求員工簽署競業禁止條款等等。但這麼做是否真有助於社會公益？還是說社會企業要盡量推廣這套商業模式，讓越多人使用，以創造更多的公共利益？然而，這樣一來又可能為自己在市場上樹立競爭對手，不利於企業本身的經營與獲利。這樣的衝突與矛盾，以社會企業的運作模式與思維，恐怕難解。

社會企業做好事 VS. 一般企業做壞事

社會企業理念的推廣者，經常以「邊賺錢邊做好事」這樣的美好口號以鼓吹社企理念。然而，不管是創業的困難，到商業競爭的殘酷，社企所面臨的難度都遠高於傳統企業。況且，社會企業將公共利益建立於商業模式基礎之上，不可避免會遇到自身營利和公共利益之間的矛盾。所謂「賺錢」與「做好事」之間複雜的糾葛或衝突，亦非簡單口號或理念可以化解。

事實上，以「做好事」將一般企業和社會企業區隔的說法本身就有問題。在這樣的談法中，一般企業仿佛是邪惡的化身，是社會問題的製造者。他們將各種經營成本外部化，透過剝削勞工、汙染環境、迴避法規、欺騙消費者等等，以賺取最大利潤。而社會企業則是社會問題的解決者，是充滿道德感的良善天使。他們主動承擔各種責任與成本，並販售符合倫理守則的服務或商品。這兩者之間的差別似乎取決於經營者個人的品格或情操。所以，一般企業的經營者是壞人，而社會企業主則是好人。所以支持社會企業可以淘汰壞企業。然而，事實當真如此嗎？

回到前述多扶接送的案例，讓我們想像一個情境，假設不只中興保全，還有其他許多的大企業跟新創公司覺得無障礙接送的市場有利可圖，前景可期，因此紛紛投入，提供類似服務與多扶接送競爭。挾著規模經濟或是後來者優勢，他們可以提供更為廉價的服務，甚至還願意背負虧損，補貼消費者車資，大打價格戰以搶占市場。面臨這麼激烈的市場競爭，多扶接送為了生存下去，有沒有可能開始透過壓低勞動成本、降低服務品質以提昇自己的價格競爭力？例如減少工作人員薪資、低報勞健保、加班不給加班費、大量僱用派遣工、降低車輛維護頻率等等。

我並非要影射當前的多扶接送，也不是要批評經營者的人品。相反的是，我們可以透過這樣的討論理解到，所謂的黑心企業並非經營者的個人道德問題，而是整個市場機制競爭下的產物。市場競爭迫使企業必須要想盡辦法獲利，因為企業唯有獲利才能持續生存、發展，甚至吸引投資。前述提到各種轉嫁成本的不道德或違法的作法，正是能有效降低成本、創造獲利的經營策略。因此只要市場競爭存在，類似的情況就會不斷發生，不可能訴諸經營者自律來杜絕。一般企業如此，標榜採用商業手法、參與市場經濟的社會企業當然也不可能自外於這樣的競爭法則。

因此，如果真的要有效處理或解決「黑心企業」的問題，或是要認為某些產品的標準或作法更值得推廣，那麼推動相關制度的改變，似乎是更為合理的作法。舉例而言，台灣社會近年來發生包括塑化劑、黑心食用油等等重大食品安全議題。那麼，推動更嚴格的修法，以及執行更確實的管制措施更能夠改善普遍的食品安全問題；還是創辦一間標榜自己使用各種無毒安心原料的食品公司，更有可能達到目標？而後者，究竟真的是食品安全的問題解方，還是更像是一種產品市場區隔的操作？

相關書摘 ►《社企是門好生意？》：「貧窮旅遊」與「孤兒院公益旅行」爭議

書籍介紹

本文摘錄自《社企是門好生意？社會企業的批判與反思》，時報出版

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作者：徐沛然

全台第一本，揭露「社會企業」的是非虛實！

是改善社會問題的靈丹妙藥，抑或是包裹「良善」外衣的營利企業？

是想解決問題，還是靠問題營利？

破解「邊賺錢邊做好事」神話故事！

從全球實際案例探討，爬梳營利與公益間的衝突，

這些創新的商業模式，真能讓世界變得更美好？

微型貸款——貸款給原本無法申貸的窮人，再收「點」利息（20%至100%），這究竟是「幫助」還是「掠奪」？

台灣版《大誌》——批發雜誌給街友，規定他們穿著背心在指定時間與地點銷售。然而街友沒有基本工資、沒有勞健保、罰單自己繳，這就是社會企業嗎？

Soccket——充其量只是個有趣的玩具，根本無法實際解決當地缺電危機的「發電足球」，為何可以獲得柯林頓全球倡議基金會的資金支持，並被大量購買後捐贈到發展中國家？

遊戲幫浦——令人驚艷且被大力推廣的水資源援助計畫，主打小朋友可以邊玩邊取水。然而當地居民用過後竟說：以前的手動壓取幫浦還比較好（也比較省錢）？

貧窮旅遊——當貧窮變成吸引遊客的觀光商品，是否得夠窮夠慘才能留住遊客？

「批評壞人做壞事很簡單，但要批評想做好事的好人很困難。但滿足需求，不等於解決問題。所以，宣稱透過販賣商品或服務，就可以有效解決社會問題，這種社會企業主張就是我極力反對的說法。」——徐沛然

關於本書

社會企業主張「用商業模式解決社會問題」，其「邊賺錢邊做好事」的口號，描繪了一個美好的願景，它告訴我們，光靠善意跟消費，就可以拯救世界。社會企業的概念近年來被引入台灣，在產官學界的共同推動下，越受矚目。然而在各種振奮人心的成功案例下，卻鮮少人討論，這套神奇的商業模式，有沒有任何潛在的風險或問題？社會企業真的能解決社會問題？

本書作者徐沛然用批判之筆，深入社會企業的本質進行剖析，並提出質疑：「將社會問題商品化，並不能解決任何問題，甚至可能僅是靠著社會問題來營利。」他在書中就社會企業此一概念提供更具歷史性、社會性的批判分析，並探討國內外案例。藉此帶領讀者，重新評估社會企業的效應，並思考公益這條路該指向怎樣一個未來。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰