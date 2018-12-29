《陸客不來，日本沒在怕》：即使是中國製造，在日本上架就「值得信賴」

文：中島惠

即使是中國製產品，「在日本上架」就有意義

日本市面上很多商品都是「中國製」。可是，很多中國人異口同聲地說：「即使是中國製，但因為是日本企業製造後在日本市場上出售，所以值得信任。」

80年代後，日本企業就進軍中國，在當地生產，大家非常信任日本產品。中國人來到日本，買到「日本製」的商品會很高興；如果寫著「中國製」，但因為是在日本市場上流通，還是可以放心。

以前我在湖南省採訪一些富人，他們告訴我：「日本很棒，沒有假貨！」讓我嚇了一跳。

日本也不是沒假貨，只是中國是真假並存的社會。日常生活中，不只是商品，連鈔票都可能是假的。「不知道什麼時候會買到假貨？」「這個商品是不是真的？」中國人總是要時時提防。所以在他們眼中，在日本國內販售就是信用的保證。

他們對中國國內市場的不信任感非常強烈。

三菱綜合研究所首席研究部部長，同時也非常熟悉訪日中國人相關訊息的佐野紳也說：「因為中國人認為，同樣是『中國製』，但中國市場和日本市場的商品品質不同。」

中國人可以在購物網站上買進口的日本產品，可是價格貴了將近一倍，而且也不確定是不是真貨。所以會想要申請簽證，親自去日本買自己想要的東西。

社群網站普及，也助長了中國人瞄準日本的風氣。我在後面會詳述這一點，不過中產階級以上的中國人不太會全盤接受媒體資訊。他們只相信自己信任的口碑情報。

中國現在的智慧型手機用戶約有7億5000萬人，其中用戶最多的APP是「微信」。

這裡流傳著大量關於日本旅遊的資訊。「我的朋友都去，我也想去！」「我的朋友買了○○回來，我也想要！」這些都促成了日本旅遊熱。

蜜月時期培養的日本憧憬連結到現在

這些是「想去日本的主要理由」，不過還有其他因素推動他們到日本。那就是中國人對於「日本這個好像知道又不知道的國家」，有潛在的興趣和關心。

日本和中國過去有黑暗的歷史，這個影響直到現在還在持續。讀過中日戰爭歷史的中國人中，也有許多人對日本的看法很嚴酷。儘管如此，大家仍覺得不可思議：「為什麼突然有這麼多人到日本觀光，他們不是討厭日本人嗎？」

當然，一些理由如前述，不過那都是表面上的理由，其實有更心理層面的理由。

的確，尤其關於歷史認知或領土問題方面，中國人對日本的看法相當嚴酷。這是事實，而且以後也不會改變。

可是，這是他們看日本的一面，不是全部。他們不容許某些方面的意見，但不會因為這樣就全盤否定日本，他們也承認日本有很多地方很好。

特別是現代日本人的勤奮、縝密、協調性等，這都是中國人想學也學不來的地方，他們尊敬日本人的長處，甘拜下風。

中國和日本從1972年建交之後，基於「中日友好」，80年代處於蜜月時期。當時正好是我從中學到大學的時代，雙方關係非常好。我告訴日本和中國的年輕人這件事時，他們都很難想像。

當時，高倉健、山口百惠等日本明星的電影和戲劇在中國大量播映，中國人對日本明星非常著迷。

高倉健演的電影《追捕》，1979年在中國是第一部上映的外國電影，得到極大迴響。

據說中國人每兩個人就有一個人看過這部電影。中國文化大革命於1977年剛結束，之前是外國資訊完全被封鎖的黑暗時期，多數國民覺得「小健好帥」，非常愛慕他，之前對日本持有的軍國主義印象也因此逐漸淡薄。

山口百惠主演的電視劇《赤的疑惑》、NHK連續晨間劇《阿信》也相繼播出。八五年播映的《阿信》甚至創下76％的收視率。看了這些電影和電視劇的人，現在都五、六十歲了，他們看著「經濟蓬勃發展的日本」，度過了青春時代。

以前用日本產品簡直像是作夢，而且也買不起，可是現在辦得到了。他們不只是有經濟能力購買日本製產品，自己的生活也達到了使用這些商品的水準。

相關書摘 ▶《陸客不來，日本沒在怕》：面對中國遊客，銀座人在意的還是禮貌問題

書籍介紹

本文摘錄自《陸客不來，日本沒在怕！：解密「爆買」的關鍵，為觀光產業找出一條活路》，光現出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：中島惠

譯者：王麗芳

九份、墾丁……改變的時刻到了！

靠地方創生、個人創意、中日交流，日本小店走出陸客爆買潮！

【不受爆買退燒影響的日本店家】

岐阜縣高山市一家鄉土料理店老闆娘，把常用食材名稱和打招呼用語翻譯成40國語言，製成一張一覽表，與外國客打招呼。

福岡縣朝倉市的咖啡藝廊「水之音 土之音」老闆夫婦，開設陶藝教室，邊泡咖啡邊以英文、漢字與外國客溝通，創造自己專屬的旅遊回憶。

東京淺草的宴會餐廳「吉幸」老闆，用三味線演奏外國客的國歌，誠心款待。

日本旅行社祭出特別企畫——「高野山體驗之旅」，帶外國客住寺廟、抄經、冥想，賣的是「療癒」和「平靜」。

當然，你還可以做更多——中國人不相信媒體訊息，只相信朋友圈之間口耳相傳的情報。靠「微信」打進「朋友圈」，由中國人自己製造流行、創造市場。

中島認為，賣「溝通」、賣「體驗」、賣「交流」，即使爆買退燒，陸客仍會持續瞄準日本；那麼臺灣呢？全球觀光產業正進入洗排與轉型，今後，臺灣最美麗的風景，或許就靠個人的創意與服務來打造！

Photo Credit:光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航