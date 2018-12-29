《陸客不來，日本沒在怕》：面對中國遊客，銀座人在意的還是禮貌問題

文：中島惠

「消極接受」的意思是？

Laox在銀座正中央設店後，這裡的街景即為之改觀。走在銀座四丁目到八丁目的中央通，你會懷疑這是哪裡？因為走在路上的很多都是中國人。

Laox位於中心。Laox進駐銀座，這裡的景象有什麼改變？這樣下去好嗎？

民間的衛星電視臺找我上節目，討論這個問題。我站在評論員的立場，節目還另外找了一個主要的來賓，是銀座的全銀座會造街委員長岡本圭祐。

節目一開始播放銀座現場拍攝的畫面，同時打上斗大的字。標題是——「銀座何去何從？歡迎中國化？」

坐在銀座中央通側溝上聊天的人群；「我花了30萬日圓（約新臺幣九萬元）哦！」邊笑邊說的女生；穿和服、皺眉斜視，提著大紙袋走路的日本人……老店林立又各有風味的銀座，到底何去何從……？

播放這樣的影片之後，主持人拿出「全銀座會175家加盟店的問卷調查」說明圖表。標題是「關於接受外國觀光客」。根據上面的圓餅圖，「積極接受」占比最高，有43％，其次是「消極接受」43％，「如果可以的話不想接受」9％，「未回答」5％。

關於這個「消極接受」的意思，岡本圭祐解釋：「解決燃眉之急這種說法可能不太好，可是大家還是希望有營業額。但是又不想失去原有的客人。這兩種心情彼此正在拉鋸。」

銀座人在意的還是禮貌問題。

「如果可以的話不想接受」的理由如下：「還沒付錢就打開商品。」「穿鞋進更衣室。」「沒事先聯絡就取消訂位、遲到、更改人數。」「不滿意收費方式或上菜方式。」「在店內外亂丟垃圾。」即使是積極接受的商家，不少人也相當苦惱。

不過，造訪銀座的人的確變多了。

岡本圭祐說：「我希望多舉辦一些宣導活動，請他們有禮貌，享受銀座之旅，這樣對雙方都好。我們也會繼續努力。」節目就在這裡結束。

銀座應該歡迎新興勢力

之後，我又拜訪了岡本圭祐，因為我想聽銀座更多居民的心聲。「銀座有了Laox之後，熟客可能會棄之而去。」我心想。正好因為那時候是Laox銀座二號店開幕前，我自己覺得銀座的中國人真的很多。

可是，岡本圭祐的答案出乎我的意料。

「去免稅店的人，和去專賣店的人，客層逐漸分離。第一次到日本的客人還是會去Laox購物，但是第二次、第三次到日本的客人就開始去專賣店。只要總體人數增加，消費行動自然也會改變。他們自己會逐漸『成長』。所以我們非常樂見整體人數增加。」

原來如此。門外漢的我本來有點擔心，這麼多中國觀光客來，自己的生意好、隔壁的生意差，老闆彼此之間的人際關係會不會產生嫌隙。「沒那回事！」對於我們幼稚的問題，岡本圭祐則委婉地否定。就算有生意好的店，彼此也不會不和。

銀座內部的人，反而高興看到很多人來銀座，認為這樣「大家會注意到銀座。」

「以前有一段時間，歐美很多品牌在銀座設店。當時媒體也做了『老店vs.外國名牌』專題。可是銀座其實採取歡迎的態度。

銀座希望的不是『對立』， 而是『共存』。如果強大勢力出現，我們就利用它， 然後找第二家來……生意人就要有這種努力的魄力。排除有力的人，這不是銀座的精神。銀座就是這樣不斷新陳代謝，永遠與時俱進，接受新事物，才能繁榮這麼久。」

相關書摘 ▶《陸客不來，日本沒在怕》：即使是中國製造，在日本上架就「值得信賴」

書籍介紹

本文摘錄自《陸客不來，日本沒在怕！：解密「爆買」的關鍵，為觀光產業找出一條活路》，光現出版

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作者：中島惠

譯者：王麗芳

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Photo Credit: 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航