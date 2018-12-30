《翻牆讀金庸》：金庸會議學——開會重要性和人數成反比

文：六神磊磊

金庸會議學：開會重要性和人數成反比

即便是會議文化如此不成熟、會議形式如此粗疏的草莽江湖，居然也遵循一條開會的鐵律——會議的重要性和人數成反比。換句話說就是，開會的人越多，會議越不重要。

開會這個東西，本該是我們俗世中的事。金庸江湖裡的俠客大致是一夥粗人，打架的多，講理的少，決定事情一般靠拳頭，本該是不太喜歡開會的。

我們經常看到這樣的情節：一群俠客遇到了爭端，哪怕文縐縐地商量半天，到最後還是靠打架解決問題，總會有某個人惱火起來，拿出刀子：「多說無益，咱們兵刃上見真章罷！」

但神奇的是，即便是會議文化如此不成熟、會議形式如此粗疏的草莽江湖，居然也遵循一條開會的鐵律——會議的重要性和人數成反比。換句話說就是，開會的人越多，會議越不重要。

不妨看看金庸小說裡那幾場真正震動天下、扭轉乾坤的會議，無一例外都是小會；而那些所謂的「群雄大會」、「武林大會」，不管再怎麼開得鑼鼓喧天、鞭炮齊鳴，也幾乎無一例外都成了過場乃至鬧劇。

比如《天龍八部》裡，最重要的一場會議是什麼？毫無疑問是少林寺藏經閣裡，蕭峰父子、慕容博父子和鳩摩智這五大高手開的小會，再加上一個列席旁聽的掃地僧，與會者一共不過六人。

會議是夠小的，可他們的議題是什麼？乃是遼國、吐蕃、西夏、大理、大燕五家瓜分大宋。真可謂天下興亡大事、歷史轉折關口，全在幾個江湖大腕的一念之間。

在這次小會上，要不是蕭峰獨持異議，加上旁聽的掃地僧及時作了重要發言，喧賓奪主，力挺蕭峰，讓這個瓜分大宋的「慕尼黑陰謀」未能通過，恐怕天下不久便是幾國交兵，狼煙四起，生靈塗炭了。

又比如《倚天屠龍記》裡，起到了關鍵轉折性作用的一次會議，就是明教八名首腦擁立張無忌做教主。這也是一次標準的小會——會議地點是在張無忌的病房裡，所有與會人員再加張無忌，也不過九個，再加上一個端茶倒水的小昭也不過是十個人。

開會的過程也非常簡單：楊逍先吹風，彭瑩玉正式提議，張無忌依禮謙讓，眾頭領一力勸進，最後大家鼓掌通過，時間不過小半個時辰。

然而這次「病房小會」的意義在《倚天屠龍記》裡怎麼說都不過分——張無忌成了教主，江湖武林格局從此大變，明教由此中興，到後來興兵滅元，終有天下，可以說都是從這一次小會而來。

再回頭看看那些貌似熱鬧的「武林大會」、「英雄大會」，你就會發現它們其實遠沒有看起來那麼重要。

在張無忌擔任明教教主的全過程中，明教一共開了兩個會；一個是先前的「病房小會」，一個是幾天後的「光明頂大會」。若從形式上說，最終正式確認張無忌教主地位的應該是在後一個光明頂大會上，他和教眾約法三章，答應暫攝教主之位；要論規模，當然也是大會遠勝小會，「光明頂上燒起熊熊大火」、「教眾歡聲雷動」、「宰殺牛羊，和眾人歃血為盟」。

但相信沒有人會覺得大會比小會重要。在開大會時，張無忌的教主地位事實上早已敲定。他甚至已經履行了教主職責，實實在在地指揮了一場戰鬥。光明頂大會的實質意義遠遠沒有看上去那麼重要，所謂「約法三章」，不過乃是新教主頒佈施政方針、展現俠骨仁風的儀式而已。

江湖上更有一些轟轟烈烈的大會，實則有頭無尾，不知所云。比如《射鵰英雄傳》裡的大勝關英雄大會，郭靖黃蓉一力促成的，說是為了選舉武林盟主，領導群雄抵抗蒙元。主持者遍邀天下豪傑，堪稱盛事。

然而這次大會究竟開成什樣呢？我們只記得陸家莊的肉山酒海、各方勢力的狠打亂鬥、楊過的插科打諢、達爾巴的混沌呆憨。最後糊里糊塗地捧了個小龍女當盟主，有名無實，不了了之，再無下文。

又如《天龍八部》裡的聚賢莊大會、少林寺大會，盡數淪為不知所云的愚戰惡鬥。在少林寺大會上，少室山門前的群雄們興高采烈，呼朋喚友，點評英雄，自以為參與了一場武林盛事，尤其是親眼旁觀了不少高手打架，「都覺今日得見當世奇才各出全力相拚，實是大開眼界，不虛了此番少室山一行」。

然而他們可知道，就在外面的打鬥熱鬧進行的同時，真正重要的小會正在藏經閣裡祕密上演？可知道自己的命運早已形如砝碼，被蕭氏、慕容氏等幾大高手在天平上撥弄嗎？

金庸小說裡，開會最多的莫過《鹿鼎記》，也將「小會幹大事、大會不幹事」的特徵體現得最明顯。除鰲拜、撤三藩、平邊患，這幾件大事的決定，全在小玄子和小桂子兩人開的碰頭小會上。等最後再發諸朝臣討論時，看似熱火朝天，實則大家不過是抱著康熙和韋小寶編好的劇本背書而已。

當然，武林江湖亦有規矩，大會自然有其意義，一些必要的形式仍然是需要的。像康熙主持的撤藩討論大會那樣，確實不能不開。怕就怕最後把大會開成鬧劇和笑話，反而耽誤大事。

金庸江湖裡最無聊的一場大會，就是《鹿鼎記》裡所謂的「殺龜大會」——天下反清復明的英雄好漢群聚河間府，商討剿殺吳三桂的大計。

會議的規模十分隆重，「黑壓壓的坐滿了人」，從明朝宗室到雲南沐家、臺灣鄭家、武林豪強等各方勢力雲集，有的明朝遺老遺少還穿著故國衣冠，極壯聲勢。會務工作也是相當到位，「牛肉，麵餅，酒水，流水價送將上來，群豪歡聲大作，大吃大喝」。

可這麼重要的大會，產生了什麼成果呢？主要成果有兩個：一是出了一本《殺吳三桂方案集》，內容五花八門，有的說要凌辱吳三桂N代祖宗，直接換掉他家族基因，讓他未生先死；有的說要殺吳三桂全家，留他獨活，讓他孤單傷心而死；有的說要將陳圓圓抓來送到窯子裡，讓吳三桂真正做烏龜，鬱悶憋屈死。真是不怕做不到，就怕想不到。

二是列了一個《殺吳三桂小組人員名單》，成立了十八個「殺龜同盟」，推選了鄭克塽等十八個「盟主」和陳近南等兩個「總軍師」，可謂是為殺龜提供了強有力的保障。

然後呢？然後就沒有然後了。

我們翻完《鹿鼎記》全書，此後整整二十三回、上百萬字裡，這些殺龜方案一條也沒有執行，這些組織一點也沒有發揮作用。到了最後，「盟主」鄭克塽反而一刀殺了「總軍師」陳近南，我們才反應過來：好個無厘頭的「殺龜大會」啊，最後「龜」沒殺了，殺「總軍師」倒是挺俐落。

或有人問：難道「殺龜大會」就一無是處嗎？那也不然，好處還是有的，那就是「殺龜大會」的組織者居然並不勉強大家參會和表態。原著上說，會場的一側角落裡「疏疏落落的站著七八十人」，他們「既不願做盟主，也不願奉人號令」。而作為組織者的顧亭林和馮難敵，也「明白這些武林高人的脾性習性，也不勉強」。

虧了這一個「也不勉強」。如果會議組織者馮難敵先生抽出刀子說：今天的「殺龜大會」上誰不表態，誰就是縮頭烏龜，我們就先把他殺了，那該多可怕啊！

俠客的名字，江湖的品位

經常有人問我：六神，你就是那個寫了本關於曹操的歷史讀物的王曉磊嗎？

我倒想學一學陳百祥演的祝枝山，把臉一抹，正色道：「不錯，姑娘，我就是唐伯虎。」但事實是：我不是。六神是獨一無二的，活潑有才又帥氣。

同名同姓的事情，我偶爾會碰到，但千萬不要以為我對此煩惱——對於能夠擁有現在這個名字，我滿懷感激和慶幸。我出生的那天，老革命分子的祖父心潮澎湃，大哭了起來，一度拍板要給我取名「王愛國」。幸虧父母深明大義，拚死進諫才作罷。大家該理解我為什麼慶幸，不然你們今天看到就是「六神愛國讀金庸」了。

取名字這件事情是個學問。每一個寫武俠小說的遇到的第一個考驗，就是給人物取個好名字。這不但影響到小說的流傳度，而且直接暴露作者的愛好和品味。

《倚天屠龍記》裡，張三丰在漢水上救了一個船戶的閨女，一問名字，叫作「周芷若」。老張頓時很驚訝：「船家女孩，取的名字倒好。」後來他對這個女孩也一直高看一眼，關照有加。

相反，一些看似不錯的名字其實不一定經得起推敲。比如「岳不群」。大多數讀者可能覺得這是個好名字，又傲嬌又霸氣。事實上古代儒生不大可能會起這個名字，因為所謂小人黨而不群，儒生取這個名字，有可能會顯得自己粗鄙無文的。

反而是岳不群老婆的名字挺貼切——寧中則，孔子先生說「虛則攲，中則正，滿則覆」，而華山玉女也確實不覆不攲，一輩子都很正派。

小說裡名不副實的人物也有很多。比如《俠客行》裡的雪山派有兩個師兄弟，一個叫齊自勉，一個叫廖自礪。師父給他倆取名的初衷，大約是希望兩人互相勉勵，和睦友好。但在小說裡，他們從來都不互相勉勵，反而互相拚命拆臺，巴不得把對方消滅。所以，當你擁有了一個好的名字，千萬舉止要謹慎，不要讓它成為諷刺。

一般來說，小說人物的名字整體還是比較響亮的。現實中，有的家長確實不太擅長取名字，包括一些知名人物。

我給大家舉個例子。距今一六○多年前，有一位廣東花縣的讀書人生了個兒子，卯足了勁要取個好名字。他讓人準備了一堆備選方案，經過篩選，一個最洋氣的名字被敲定了——「洪天貴」。

過了幾年，這個讀書人突然成了暴發戶，當了大官，發了大財，覺得兒子的名字不夠完美，要改。他又卯足了勁，拚命想了半天，最後敲定「洪貴福」。

又過了一陣，這個讀書人的事業越做越大了，覺得兒子的名字還不夠完美，卯足勁又改了半天，終於臉露微笑，改出了他無比滿意的超猛名字——「洪天貴福」。這真是個洋氣的好名字。順便說一下，這位讀書人名叫洪火秀，又名洪秀全。

洪秀全先生曾經四次參加科舉考試都落榜了——別誤會，他不是考進士落榜的，而是考秀才落榜的。從他給兒子取名的文化水準來看，大清朝的考官倒還是挺公正。

當然，我們知道洪秀全先生盡力了，他帶著誠摯的愛，把自己所認為最美妙的字眼給了兒子。從這個意義上說，我們每個人得到的名字固然是良莠不齊的，但其中蘊含的父母的愛，卻並不因此而有差別。

好的姓名固然替人增色——比如我認識的姓上官的姑娘，姓端木的姑娘，她們碰巧都是美女（可能是心理作用），但菜市場姓名也另有優勢。有個理論叫「大姓吞噬小姓」，就是說經過長期自然的婚姻組合，人口多的姓氏會越來越多，而人口少的姓氏會逐漸被吞噬。也許過了幾百年，全中國人都會姓李王張劉陳了。

名字還有一項功能——它不只是父母給的，而且是環境給的，是一個時代在你身上的烙印。把千千萬萬個人的名字串聯起來，能讀出很有意思的東西。

以我自己的家族故事為例。我叔伯們的名字叫作「剛」、「強」、「斌」，為他們取名字的是我祖母，她是個老師。相比之下，我祖父的名字居然文藝得多，叫「玉湖」，為他取名字的是他爸，是內蒙古草原上的一個鐵匠，祖上八輩貧農。結果，二○世紀五○年代的教師，替孩子取的名字不如二○年代的鐵匠。

再看母親這邊，舅舅們的名字叫「勇」、「勤」、「衛東」。為他們取名的是我外祖母，是個公務員；相比之下，我外祖父的名字居然也更有文化，叫「厚德」，竟然還用上典故了。給他取名的也是他爹，是個道地的南方的農民。結果，二○世紀五○年代的公務員，替孩子取的名字又不如二○年代的農民。

這個小小的家族姓名演變史說明，曾經我們的品味是不差的；我們為孩子取名的時候，曾經也是力求美好和雋永的，不然為什麼一位內蒙古的鐵匠給孩子取名叫「玉湖」，一位南方的農民給孩子取名叫「厚德」。但忽然間，這種對美好的追求發生了中斷，為孩子取名只剩「勇猛剛強」了，好像隨時和人有仇。只能說這與個人的志趣無關，而是時代的烙印。

最近一些年來，人們變得越來越洋氣，給孩子取名字也變得講究了，甚至有人揚言取名要翻《山海經》，也不知道他希望孩子變成什麼怪物。

前不久，一個老同學要我幫侄女取名，姓李，要求有三點：一是名字要美麗；二是要用上古籍典故；三是還要帶上三點水。

我說叫「李漫浩」吧，多美，「涉江采芙蓉，長路漫浩浩」。他說不好，孩子父母覺得這名字不夠上進。

取名字又想要美麗，又想要上進，可見這些三四十歲的父母多麼糾結。他們在兩個分裂的時代裡掙扎著，既想要新時代的洋氣的表，又難以忘記舊時代的戰鬥的魂。

我很快想出了一個又美麗又上進的名字——李玉剛，不知道你們覺得怎麼樣。

相關書摘 ▶《翻牆讀金庸》：《笑傲江湖》裡沒有偉大的武功，只剩下偉大的公公

書籍介紹

本文摘錄自《翻牆讀金庸：從武俠裡笑看現實江湖》，高寶出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：六神磊磊

骨灰級金庸狂粉，江湖奇人六神磊磊

帶著我們從金庸的小說，笑看近在身邊的現實江湖

如果我們生在金庸的小說裡，會是怎麼樣的一個角色？

因為不可能先讀過原著，根本不會知道某月某日，必須趕到張家口，且一定要善待一個貧嘴的小叫花子；某月某日，必須在樹林裡準時燒一隻雞，以便引來路過的洪七公。

在這種情況下，別說是攜書彈劍縱橫四海，

看來我們就連大俠、中俠、小俠都做不了。

原來，黃蓉那道「二十四橋明月夜」其實不好吃？

武林高手們都有著想要指點他人的「導師癖」？

金庸小說的「四大定律」：表哥是男神，師兄當備胎，醫生老婆壞，天德最悲哀。

「我們何幸自己是讀者，不是俠客」

雖說下指導棋容易，實際深入江湖則難，但正因為我們是讀者，才不需要揮灑熱血，拚生盡死，只要捧書在手就能暢快體會金庸筆下江湖。

我自知這是在用凡人膚淺的目光來度量英雄，例如抱憾於王重陽和林朝英的不會戀愛，但或許在他們的眼中，俗世的情侶關係並不值一哂；又例如感傷於殷素素太快被江湖忘記，也許在殷小姐看來，碌碌庸眾的懷念毫無價值……但話說回來，嘁嘁喳喳、品評豪傑，不正是專屬於你我凡人的樂趣嗎？

武俠江湖不比社會簡單：開會有特別規矩，戀愛也有法則；武林高手們愛當老師難相處，好不容易出名了粉絲們卻更是難伺候；有些友誼來了我們沒發現，有些感情就這樣蹉跎了過去。埋頭沒入，抽絲剝繭卻發現細節中還有細節；抬起頭來，卻也驚覺現實仍是一樣的江湖。

一樣的金庸，以前所未有的視角，讀出不一樣的味道。不僅有對金庸故事的分析，也有對社會的思辨；不僅對過往江湖犀利調侃，也對現實批評建言。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航