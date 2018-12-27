《書呆與阿宅》：蘋果電腦的成功，建立在很多阿宅不明白的層次上

文：Gene

台灣中學就文理分家了，文科生和理科生上的課程內容差異頗大；但美國在高中教育，大多是文理不分家的，只是依個人興趣而有不同的課程選修。

儘管台灣，或者說所有亞洲國家的高等教育，基本上都複製歐美、尤其是美國的大學制度，然而，很多美國頂尖大學，文科和理科基本上是在同一個學院，而非分屬不同學院，很多自然科學的學系，大學生可以選擇拿文學士，而非一定拿理學士學位。

甚至有很多提倡博雅教育的小型文理學院（Liberal arts college），也沒要求學生選擇主修。像是影響世界消費科技發展的賈伯斯（Steve Jobs，1955－2011），就是在愛修什麼課就修什麼課的里德學院（Reed College）鬼混，修過最有心得的課是字型書法課。

雖然美國科學研究撐霸全球，但是美國中學教育的數理程度其實很弱，只要在公立大學當過助教的外國學生都有目共睹，剛去美國時，和不同學校升學的朋友見面，最大的樂趣之一就是一起談論那些阿宅學生犯的錯誤有多離譜，我敢說美國公立大學的理工科學生，很多素質都比台灣高中生好不到哪去。

很多長春藤名校，工學院的地位並不高，像是耶魯大學至到2015年才整合分散各學院的工程科系成立工學院（Yale School of Engineering & Applied Science），2007年才成立的哈佛工程與應用科學學院（Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences）甚至是哈佛文理學院（Harvard Faculty of Arts and Sciences）下轄的一個二級學院。

美國大學其實無法培育足夠的科技人才，如果真的不再發給外國人學生簽證，美國的數理化和工程相關科系的博士班會倒掉至少八、九成。去矽谷看看，工程師主力大多是華人或印度人，只是老闆和高階主管大多是白人。

很多美國菁英在大學主修文科，目標是學士後時考上法學院或商學院，因為念理工的科系實在太辛苦了，未來頂多當上傑出的科學家或工程師，可是念文科的人卻可以當律師或企業主管，等阿宅工程師因為過勞發生車禍時幫他們打官司，或者等他們來控訴專利被竊時獅子開大口。

然而，這個現象在過去十幾年有了不一樣的轉變，教育界意識到美國過去長久不像亞洲國家那樣重視數理教育，會傷害美國未來的科技競爭力，於是社會愈來愈強調所謂的STEM教育。STEM是科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）四個學科的首字母縮略字。為了爭取更多經費及優異的學生，美國大學也愈來愈注重實用的科系，理工科系所獲得的資源，相較人文科系是愈來愈多。

不僅是美國，日本內閣文部省也提出縮減大學人文科系師生數量的目標，大砍人文科系經費甚至變相強迫科系整併。更甭提更功利主義取向的台灣，在高等教育資源愈來愈貧乏的情況下，先被動刀刪減資源的往往是人文社科科系。儘管高官和名嘴一直口口聲聲說要提升台灣學生的人文素養，可是明明政府似乎就是只想要人工智慧，還要以提高大學生寫程式能力為施政目標。所以相形之下，原本比較強勢的美國文科生，對此也感到了焦慮吧。

在這樣的情況下，美國創投資本家與全球新創公司顧問史考特．哈特利（Scott Hartley）寫的這本《書呆與阿宅：理工科技力＋人文洞察力，為科技產業發掘市場需求，解決全球議題》（The Fuzzy and the Techie: Why the Liberal Arts Will Rule the Digital World）就是告訴大家：因為科技發展太快，傳統上認為是「理科人」（Techie）幹的活，沒有「文科人」（Fuzzy）幫忙的話，可能會事倍功半。哈特利在史丹佛大學主修的是政治學，就是所謂的文科生。

在仔細談這本《書呆與阿宅》前，我得要說，這本書的中文翻譯有個很大的疏失，因為「Techie」翻譯成「理科人」，是大大有問題的。我已說過，美國是文理不分家的，嚴格來說，如果所謂的「理科」指的是基礎的自然科學如數學、物理、化學⋯⋯等等，這些科系其實隸屬於文理學院，史丹佛大學也不例外。作者哈特利明確指出，「Techie」是指主修電腦科學和工程學科的阿宅，實際上和「理科」（sciences）無關。

我建議，「Techie」較好的翻譯是「工科人」，美國高等教育確實認為應用科學及工程科學的性質和基礎科學有別。就一個我這個在理工科見長的大學就讀和任教的「理科人」來說，很肯定「理科人」和「工科人」的氣質差異不小，「理科人」（科青）比起「工科人」（阿宅工程師），搞不好還更像「文科人」（文青）多一些，一般上比務實的工科人更有理想性和浪漫情懷（沒有貶意）。

《書呆與阿宅》主張，如果高科技企業的主管能好好重視人文學科的軟技能，就能夠創造新價值。或許，就像賈伯斯主張的，消費者可能搞不清楚自己想要啥，直到你設計出產品拿到他們面前。很多台灣阿宅完全搞不清楚蘋果電腦的成功，因為比拼SPEC，蘋果的產品明明就大輸很多韓日台的品牌。那是太沒文化自覺了，搞不清楚蘋果成功的根本不是在SPEC有多厲害，而是在文化細膩度的層次上。

科技始終來自人性。這句話是過去當紅手機NOKIA的廣告詞，很可惜的是，他們內心或許真正相信的是「科技始終來自宅性」，因此今天還有多少年輕人聽過NOKIA啊？阿宅工程師設計產品，如果沒有「人味」，那產品只會有大量我們搞不清楚的功能，不相信拿個電視機搖控器看看你有幾顆按鈕完全不知道是啥功能，用到電視機掛掉前都從來沒按過，或者不小心按到跑出奇怪的畫面而驚惶失措。

和阿宅工程師相比，文青更能體驗生活。文科教育或博雅教育原本是很不功利主義的，但是《書呆與阿宅》卻以極為功利主義的心態來討論文科教育，畢竟一旦大學畢業，就要面對生計等殘酷現實問題。哈特利用大量的實際案例（甚至多到有點讓人難以消化），探討文科人在科技世界中的角色，讓大家認識到文科畢業生的潛能。不僅消費科技，國防科技也需要文科生，否則阿宅工程師弄出的演算法，會搞不清楚誰是敵人，或者誤判對方的意圖。政府和教育界要發展科技也需要大量文科人。

現在的消費科技市場，真的日新月異到可怕。小時候看到新聞說有什麼新的科技出爐時，都知道甭說在發展中國家、即使在先進國家也要一陣子才會普及；可是現在大部分科技產品，是直接把上市當宣傳，在發展中國家也不難買到。消費科技已成了紅海，創新創意比功能強大或經久耐用更重要。

在台灣，文青對於科青或阿宅來說，是不食人間煙火的書呆。但是《書呆與阿宅》提出文科人，更能夠體驗生活，因此更能夠為企業帶來解決生活難題或提升生活品質的新主意；另外，文科生也能改善演算法來為人類提供更優質的服務，而非只是把人類當笨蛋；還有提升政府服務品質，倡導政府透明化，用更高的效能保衛國家和公共安全。

《書呆與阿宅》非常值得台灣教育界參考。不過值得一提，美國的文科教育，甚至比理科教育還不「填鴨」，非常強調思辯和批判思考。其實，也不僅是這本書探討人文學科在科技公司的貢獻，另一本好書《大賣場裡的人類學家：用人文科學搞懂消費者，解決最棘手的商業問題》（The Moment of Clarity: Using the Human Sciences to Solve Your Tougest Business Problems）也提出很多實際案例來說明人類學、現象學等方法如何讓科技公司在激烈的市場競爭中脫穎而出。

近年教育界提出新的「STEAM」框架，亦即在原本的「STEM」加入藝術（Art）的意涵，強調未來的學生應培養跨領域人文素養和能力；另外，也有很多有識之士提出設計思考的理念，就是以人為本的解決問題方法論，透過從人的需求出發，為各種議題尋求創新解決方案，跨領域合作地做中學習，並創造更多的可能性。

這本《書呆與阿宅》，當然值得台灣的學生、家長、教育者、政策制定者、科技創投家、科技業從事者參考。台灣在中小學教育，長期不注重學生的生活能力，更甭提培養生活品味和美學感受力。因為缺乏足夠的設計和國際行銷人才，讓台灣長期只能投身代工業，產業難以升級。

另外，近年台灣的高等教育也好，或者科學研究也好，政府的政策有愈來愈功利和務實的取向，更追求能夠快速應用的研發，被認為「無用」的基礎科學研究，資源被狠狠大砍，更甭提人文社科了。政府獨斷的短視近利，實在令人感到憂心，這對台灣長期的競爭力而言，肯定是重傷！照著這趨勢下去，短期應付立法院是還好，但是長期要創造創新價值，無疑是緣木求魚。

《書呆與阿宅》提出了大量的案例，顯示美國企業和政府讓文科生大量參與科技計畫，並非真是新鮮事。不過對台灣來說可是很有價值的，因此這是本所有公民都值得一讀的好書！

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責任編輯：翁世航

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