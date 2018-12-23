從吳寶春風波，談經濟學的「比較優勢」原理

最近在學做法國麵包，去烘培材料坊買了麵粉鋼鍋等上萬塊的材料，但是打開食譜，看了半天看不太出來個所以然，又要揉麵糰，又要等發酵，麵包發酵是否完成了，也不知道怎麼判斷。這才發現當年住在法國的時候，每天早上去巷口的麵包店，用幾個銅板就能買到的熱騰騰的法國麵包，要做出來，是多麼的不容易。

想說上網看個影片不知道會不會比較了解，剛好就看到最近很紅的吳寶春的示範影片，示範怎麼樣把麵團的空氣排出來，像是幫嬰兒拍背一樣，怎麼樣把麵粉對折再對折，神乎其技，立馬就跑去吳寶春的店裡面買個法國麵包來品嚐一下，果然那種熟悉的法國味道就回來了。用幾個銅板就能嚐到的道地的，正宗的味道，比自己辛辛苦苦花大錢還做不出來東西，簡單多了。

不禁慶幸自己身在這個資訊高度流通的商業社會，在這麼一個不起眼的小島上面也能嚐到遠在天邊的法國美味。當然花錢買的東西總是少了那麼一點感覺，還是希望有朝一日能夠在自己家裡的烤箱裡面，把那種等級的法國麵包做出來，不過那可能要花不少錢繳學費，和無數揉麵團等發酵等等的無聊苦工了。

需求第二定律

吳寶春說「我是中國人」的新聞一出來，就有很多人在網路上發誓再也不去他的店裡消費。不去他的店裡消費，好像是這些人賺到了，而懲罰了吳寶春，但是根據經濟學的需求第二定律，只要發生交易，交易的雙方都會有巨大的交易剩餘。換句話說，賣東西給你的人會覺得比起成本，加那麼多訂的價錢你還願意買，真是賺到，這是賣方的交易剩餘。而買方覺得可以用這麼便宜的價錢就買到這麼好吃的東西，要是去法國，要花一大筆的機票和住宿費才能吃到，真的是賺到，這是買方的交易剩餘。

只要發生交易，買方和賣方都會覺得賺到，社會的無形財富也因此增加，這就是交易和需求第二定律神奇的地方。而且根據需求第三定律，在台灣能吃到的法國麵包，可能比法國本地的小店還要好吃。（需求第三定律又被稱做好東西運到遠方去定律，因為好東西才值得花這麼多的運費外銷，就像從日本空運來台買到的進口和牛牛排，往往比日本本地的牛排還要高級）。

對於像我這樣一個門外漢，突發奇想想要自己做麵包，結果碰到了巨大的成本和時間壁壘來看，買吳寶春的麵包，是超級划算的。對我來說，我願意花上萬元的金錢跟時間成本做出來的法國麵包，可能還不如在他的店裡花幾塊銅板買到的。如果今天因為他說我是中國人，我就不去他的店裡消費，對像我這樣愛吃法國麵包的人來說，根本就是虧大了。不去他的店裡消費其實不是在懲罰他，而是在懲罰我自己。

當然，對每個人來說，法國麵包價值不同，有些不愛吃法國麵包的人，根本也不會去他的店裡消費，或者他本來自己就很會做法國麵包，不去消費根本沒差。在網路上，在不用成本的幾行字裡面表達出自己的憤怒，機會成本也幾乎是零，因此也非常划算。不過，對於像我這樣愛台灣的人，雖然也很不齒像他這樣對對岸輸誠的行為，但是不爽歸不爽，想吃法國麵包的時候還是去買一個現成的比較方便。他愛不愛中國，跟我吃不吃麵包是兩碼子事。像我這樣子的理性經濟人，在這個社會上有多少呢？

比較優勢原理

不過同樣的道理，對中國來說，當中國人在追求自己的政治正確，逼不認同中國的人滾出中國的時候，也需要承擔風險和損失，也就是讓中國國內的消費群眾，沒有辦法享受到這些物美價廉的商品的損失。在經濟學上，有一個最違反直覺，卻又最顛撲不破的的原理：比較優勢原理，講的就是這個事情。

比較優勢原理是什麼呢？它是大衛．李嘉圖（David Ricardo）在大約150年前的論文中提出來的。為了方便跟有趣起見，我把他在論文中提出來的例子稍做更改，跟大家解釋一下什麼叫做比較優勢：

我做一台手術需要花3個小時，但是讓我做一個法國麵包，可能需要花6個小時的苦工。而吳寶春做一個法國麵包，可能只要花1個小時，但如果讓他來做手術，就算我手把手的教他（假設他到我們醫院來當住院醫師），他可能也要花9個小時才能完成。 由於我又做手術又做麵包，總共花的時間只要9個小時，少於他又做手術又做麵包總共所需要花的10個小時。結論是，因為我是個「人才」，所以我總共花的時間比較少，如果我生活在一個需要做手術跟做麵包才能活下去的世界，那麼我有著絕對優勢，如果我們不分工合作的話，我應該要努力做手術，但是我還是要回家做麵包給自己吃，每天總共要花9個小時才能活下去。 吳寶春也是，不過他每天要花10個小時，狀況比我還要慘。結果我和寶春兄兩個人總共花19個小時，只能做兩台手術跟兩條麵包，而且每一天每個人只能吃一條麵包，肚子都很餓，都吃不飽。 Photo Credit: Depositephotos 不過，如果拿做麵包的時間，當作一個時間成本的單位來看的話，我做一台手術所需要放棄的麵包數量，只有半條，但是吳寶春做一台手術所花的時間，可能就可以做出9條麵包出來，他跑來做手術所放棄的麵包時間成本，遠遠比我要高，所以我有做手術的比較優勢，而他有做麵包的比較優勢。 如果我們分工合作，我專心做手術，他專心做麵包，我們花同樣的總時間（18小時），我可以做3台手術，吳寶春可以做9條麵包，和分工合作之前的生產力，也就是只有兩台手術和兩條麵包相比，大大的提高，然後我們再把各自的生產成果拿出來，在市場上交換，這樣不只讓我們雙方的境遇得到改善（可以賺比較多錢），而且會讓整個社會的財富大大增加，因為我們本來每天都只能吃一條麵包，現在每個人都可以吃4條半麵包了。

你看，這就是比較優勢原理神奇的地方，我們人類彼此之間不偷不搶，單單只是靠合作和交換，就創造了更多財富，錢，只是對這些創造出來的財富的一種記帳方式而已。這也是為什麼，在現代分工緊密的全球化社會之中，戰爭比較少發生的原因。因為打仗很花錢，但是就算你打遍天下無敵手，你的財富也都是從別人那裡搶來的，財富的總量不會增加。

而如果你願意跟別人合作，就算跟你合作的對方再弱小，經過分工，彼此的財富卻都會增加。你甚至不需要比別人厲害，你只要找到一個自己最厲害的地方，然後只做那件事情，再跟別人交換你的成果就好了。舉例來說，這就像計程車司機不需要有賽車手的駕駛技術，但賽車手自己也常常需要叫計程車，而不是每天都自己開車的原因。

根據比較優勢原理，不管你認為自己是中國人還是台灣人，都應該要努力找機會跟對方合作，發揮自己的比較優勢，再跟對方用自己的比較優勢生產的產品來交換，才能創造更多的財富，互助合作，才能共創雙贏。這才是一個理性經濟人該有的作為。不過，現實上往往沒有那麼簡單。

雖然對我們一般市井小民來說，是不是理性經濟人沒有什麼關係，因為我們承擔的機會成本跟風險，以及損失的交易剩餘都不多。少吃一兩條法國麵包，也不會怎麼樣，還可以減肥。但是如果一個國家的領導人，不是理性經濟人的話，那麼損失的國家信用，或是因為錯誤的政策而損失的國民財富，就會是無法估計的相當可觀了。

國家利益該如何計算？英國的例子

不過到了國家層面上，應該考慮的就不只是經濟，也要考慮政治了。國家領導人，應該要當一個理性經濟人，也要當一個理性政治人。兩者合起來看的話，那就要進行一些政治和經濟上的利益計算，這種計算，我們姑且可以把它稱做為讓「國家利益」最大化的計算。

那麼到底應該怎麼做，才能最大化台灣（或是中華民國，或是中華民國在台灣）的國家利益？我們可以看看地球另一邊的，同樣面對另一個幅員遼闊的歐洲大陸的島國：英國，看他們怎麼做。

英國，這個對現代世界歷史發展影響最深的國家，這個以前被戲稱為是小商人組成的國家，就是一個經濟100分，政治也100分的最典型代表。在統獨的天平兩端，他先選擇和歐盟統一，最近又脫離歐盟獨立，就是著眼於想要對中國和美國開放市場，不想要讓歐盟在後面扯後腿的選擇。

面對中國，當年台灣一心想加入，卻熱臉貼冷屁股的「亞投行」一出來，英國更是率先加入的國家，把美國氣得半死，卻讓中國網民歡聲雷動，認為是民族復興的偉大勝利，這是英國經濟100分的體現。但就在中國以為英國是他們堅定不移的盟友的時候，美國為了維護南海自由航行的權利所發起的南海巡航，航空母艦到中國家門口繞一圈的活動，英國卻也是率先響應。中國網民這下子又開始口誅筆伐，大罵英國忘恩負義了。

經濟100分，政治就一定要0分嗎？英國告訴我們，只要是為了國家利益，經濟上可以是你的盟友，政治上卻也可以是你的敵人，兩個都可以100分。這就是柯P說的務實。那麼台灣的務實應該怎麼做？商人到中國賺錢，說我是中國人，我們不但不應該打壓，反而應該鼓勵，賺錢嘛，嘴皮子軟一點有什麼關係，只要能夠維持自由貿易的通道，根據比較優勢原理，大家兩邊都有好處。

政治100分，經濟0分的中國

有人說，民進黨政府上台以後，陸客不來了，造成台灣經濟的萎縮。但是我們學過比較優勢原理就知道，陸客不來了，對於中國的傷害其實跟對台灣的傷害是一模一樣的，中國同樣因為自己的意識形態，限縮了自己國家辦理台灣旅行團的收入，那些辦理來台陸客團的旅行團不知道倒了多少家，這也是讓中國目前陷入經濟衰退的危險的原因之一。

也正是因為他們高舉著民族主義的大旗，把政治的手伸向了經濟，引起了全世界各國的警惕，也因此點燃了中美貿易戰，到現在還越演越烈，變成了世界規模的華為圍堵戰。現在的中國，正是一個政治100分，而經濟0分的典型例子。正是因為如此，世界各國在國家利益的計算上，才會跟美國站在同一邊，否則便宜又大碗的華為手機為什麼不買？

在這樣的背景下，只有由民進黨政府出馬來鼓勵對中國的貿易，才能在保障國家利益的前提下，和中國進行經濟利益的交換。當然也許有可能因為民進黨政府的關係，經濟可能沒有辦法達到100分，但是為了讓對中國的經濟可以從60分到100分，對世界其他各國的經濟卻變成0分，然後自己國家的政治利益也是0分，這筆帳是怎麼樣也算不過來的。

民進黨自己也必須放開心胸，不要老想著跟中國斷絕往來，而是要在自己的國家利益不受損害的前提下，擁抱各種跟中國合作交流的機會，像是非洲豬瘟的交流就不用了，而法國麵包的交流，那就應該要勇敢鼓勵，到底是中國台灣人還是台灣人去交流，無傷大雅，就讓他去吧！

Photo Credit：徐英碩 跟5歲兒子合作做出來的，歪七扭八的紅豆乳酪長棍。做麵包真的不容易啊！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航