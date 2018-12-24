《職業災害保險法》何不參考日本，對「職業健檢」做全面檢討？

文：鄭雅文（台大健康政策與管理研究所教授）、黃怡翎（台灣職業安全健康連線執行長）

為改善現行制度對職災勞工保障不足的問題，勞動部正積極研擬制定《職業災害保險法》，並預計最慢於明（2019）年6月提出草案，其中改革重點，主要在於充實保障，包括提高目前過低的職災給付額度，並擴充給付範圍。然而，職災醫療給付中的「職業健康檢查」，是較少被討論的主題。

根據國際勞工組織於1985年公布的的171號「職業健康服務建議書」，職業健檢的類型分為四類，包括：

針對特定工作所需而訂定的職前健檢 針對從事特殊危害作業工作者的定期健檢 針對因病停職的工作者所作的復職評估健檢 針對從事特殊危害作業工作者離職或退休後的追蹤性健檢。

上述不同屬性的職業健檢，各有不同的政策目的。例如第一種健檢有配工、選工的目的；第二種健檢是為了偵測提早發現疾病徵兆，作為提早治療或採取保護措施的依據；第三種健檢，是為了瞭解工作者的傷病回復狀況，作為復工或調整職務的依據。第四種健檢與上述三類不同，乃是針對離職者的追蹤性健檢。為何已離開職場的工作者仍應持續監測？目的是為了提早發現潛伏期較長的職業病，例如石綿疾病，或是RCA事件中氯乙烯等有機溶劑導致的職業性癌症。這些慢性發作的職業病，幾乎都是多年之後才發生。離職者健檢制度的意義在於，即使已退出職場，職業傷病罹病者的健康權與生命權受損，仍應獲得合理的補償，包括醫療與生活照顧。

以日本制度為例，曾經從事「石綿作業」的勞工可領取政府發給的「石綿作業健康管理手冊」，並免費接受離職後職業健檢，一旦發現罹患職業石綿疾病，則可進入職災保險給付程序，經確認後，可享有免費醫療，死亡者家屬可請領喪葬給付與遺屬補償。這些費用，均由勞災保險基金支付。我們在《致命粉塵》一書中，即詳細介紹日本六例石綿職業病個案，他們均透過職業健檢而被提早發現，且均獲得職災保險給付。日本的石綿作業工作者離職後健檢追蹤制度行之有年，根據統計，截至2010年底，持有「石綿作業健康管理手冊」人數累積有23958人；而在2010年的一年期間，有3177名手冊持有者透過此健康檢查機制被診斷罹患職業性石綿疾病。

台灣目前的職災保險規範於《勞工保險條例》，給付類型分為「現金給付」與「醫療給付」兩大類。勞保局的統計數據顯示，近年來職災醫療給付每年件數在150至187萬件之間，每年給付總額在27至34億之間。在給付金額上，住院醫療所佔比例為47-58%，門診醫療為32-44%，而「預防職業病健檢給付」有8-10%，每年花費大約2.7億，每年有25萬件健檢給付。

但在台灣，很少有職業病透過職業健檢被發現，此問題成因多重，而其中一大重要因素，是現行職業健檢制度僅侷限於在職者，因此對於潛伏期漫長的慢性職業病，幾乎難以發揮提早發現職業病的功能。

依據「勞工保險預防職業病健康檢查辦法」，勞保被保險人符合加保年資連續滿一年，且其雇主能檢附「作業環境監測」或「其他相關證明或詳述勞工作業內容、場所、時間等資料」，可由投保單位（雇主或職業工會）向勞保局申請核付「特殊健康檢查」的費用。根據勞動部公布的「從事特別危害作業勞工之特殊健康檢查概況」統計資料，2016年有25.6萬名勞工接受「特殊健康檢查」，檢查結果有2381人屬「第四級管理」個案（即檢查項目異常且醫師判斷與工作有關）；在這些個案中，以噪音導致的聽力損失2301人為最大宗，所佔比例高達96.6%，其次為鉛中毒57人（2.4%），其他傷病類型寥寥無幾。

在《職業災害保險法》已進入立法階段之際，我們認為勞動部應對職災醫療給付中的「職業健檢」項目做全面檢討，並應參考日本制度，對特殊危害健康作業工作者之離職後健檢給付作架構性規範，並指定為職災給付應涵蓋對象。尤其是針對特定高風險作業之職業族群，職業健檢給付應涵蓋現職工作者與已轉職或離職者；職災保險之經費估算，亦應納入此項目。唯有如此，才能反映職業傷病造成的疾病負荷規模，並對傷者給予合理補償。

參考文獻

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蕭汎如、鄭雅文、李俊賢(2017)。設立石綿疾病的警報系統。收錄於：鄭雅文主編，致命粉塵：石綿疾病，工業發展史中的職業病風暴。台北: 台灣職業安全健康連線。

鍾佩樺、尤素芬、鄭雅文(2009)。我國勞工健康檢查制度之現況與問題。台灣衛誌, 28(2)：155-166。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航