非典型劇場《嬋聲》：歷史的鬼魂，瘋癲的亡靈

文：宋灝

高雄愛慕劇團第九號作品《嬋聲》將他們一向所追求的「貧乏」和「萎縮」再更極端化，借助一座空曠的室內場景，和限數9的參與者進行一場神奇的「苦練」。

長達約一小時的演出所追求的，其實是一種可稱為「逆轉收回」的自我轉化，也就是朝向自身歷史處境的歸返努力。與其說這個表演屬於藝術和美學，倒不如說它的關懷與效果都屬於一種政治場域甚或屬於倫理學。這個「表演」徹底脫離所謂「劇場藝術」，它介於「後戲劇性」（post-dramatic）的話劇和「行為藝術」（performance art）之間，落實在非常敏銳又非常有勇氣的「合乎場域之特定表演」（site-specific performance）。

《嬋聲》不是毫無劇情可言，只不過它的故事被極至地模糊化，只引入一些似乎從潛意識與內疚中湧出的、不愉快的記憶，也委婉地暗示台灣的歷史處境、白色恐怖以及認同問題。嚴格來說，觀眾一點一滴聽得的、充滿失落感的話語幾乎都不是對白，而是似乎毫無重量、亦無力氣的靈魂在巨大痛苦下壓榨出來的獨白。然而，所有可能的情節意涵如同陰影一般，深深地被埋在身體姿勢以及徹底被簡約、模稜兩可化的台詞中。

Photo Credit：愛慕劇團，鄭仕恩拍攝

《嬋聲》真正的主角是一條位在老舊公家機構建築物2樓的走廊。乍看之下，這個場域完全違背表演場的基本條件。觀眾如同偷窺者一般被安放於長達100多公尺、左右兩邊夾在不可勝數多的、關閉的辦公室門道之狹窄晦暗走廊的一頭。只有甬道另一頭的玻璃窗外矇矓的路燈在地磚上反映，投射出寂寞餒氣的寒光。

觀眾眼前的黑幕拉開後，視界中除此深不可測且密閉無出路之空洞場景別無他物，以致觀眾感受自己被拋棄在一個無人、甚至非人性之困境中這種不安。然而，與其說此表演場域是這麼一種獨特的空間，倒不如說此奇異場所一整個其實為一股微妙的「氛圍」所組成。

在表演的進展當中，兩人如同夜遊者或鬼魂一般，非常緩慢且躊躇地往返穿梭這個陰冥牢獄，偶爾以近乎昏迷者或精神分裂病患者的方式發出頭尾、內容甚至講者是誰、被呼喚者又是誰都不可明知的言說。

結果，彷彿落出時間以外的走廊就為這兩人帶來的、極為悲傷的氣氛所貫穿，而且在觀眾的體驗當中，基於這個氣氛，整個場所默默地轉成一條黏稠、凝滯、拉長的時間流。或在遙遠的另一頭或在近處進行神奇難解的行為和對白的表演者根本不像正常人，她們較像影子或幽靈。

幾次忽亮起又忽被吞噬的舞台燈所散發之明亮刺眼睛而令觀眾不舒服，但並不一定讓此場景或表演者本身變得清楚且具體。偶爾在走道之水泥天花板上顯現的投影短片，音效偶爾傳出的聲音與蟬鳴，這些輔佐因素一樣不足以賦予這個場景一個實質的內容或一個本體，毋寧可說一切發生唯一所導出的結果只不過是一種「空無」的感傷。

針對來看劇場表演的觀眾所連帶來的期待和美感，這場苦行似的行為藝術所瞄準的不是虛無主義這種世界觀或這種立場，被追求的反而是一種實際落實在人間的「抽空」、「空化」、「去除」⋯⋯兩人或如作祟的鬼或瘋子一樣，不穩地漂流在狹隘的走道中，也飄泊在過去和當下之間，而且她們的行為和言說根本不在賦予這個表演任何戲劇性。觀眾所體驗的是一種無所可否定、廢除的空白情境。在這個發瘋的正常當中從來無所有。這種「空無」、「虛無」好像處在史前史，它處在一種從未發生過的過去。

Photo Credit：愛慕劇團，鄭仕恩拍攝

面對這種從自身存在的核心處浮出的「虛無」，這兩個鬼魂是無救的，他們中斷的、漩渦一般一直在重複地發言，也不提供任何可靠的基原或可居之處。

在劇中人盧娜體悟自身真實身分為誰之際，在她忽然赤裸裸地暴露於自身的根源和自身的歷史面前之際，她已無任何奮鬥力、抵抗力，她只能在早已沉淪於瘋癲中的劇中人林媽媽身邊沉默地吶喊。此刻，整個行為藝術不再屬於藝術和美學，被此殘酷的心理諮商與回憶工作所拓開的，是阿甘本（Giorgio Agamben）所謂「赤裸的生命」。然而，此刻同時暴露出來的，就是台灣的歷史處境。

這兩個人物的痛苦、失落與精神分裂所標記的「裂口」或「空隙」其實不異乎是時間性所代表的「時間－裂隙」，甚至也就是「歷史－裂隙」。在自己的歷史為一種自己跨越不過、彌補不了的裂痕所貫穿的時候，自己不但發覺自己存在上的創傷，更於是，自己體會到自己已無家可歸，無可認同。

Photo Credit：愛慕劇團，鄭仕恩拍攝

由此觀之，這場行為藝術企圖的似乎是，要揭露埋藏在這棟長久以來官方使用過之建築物這種實際場所的「歷史－裂隙」，隨而透過近乎政治儀式的表演行為，將觀眾甚或一整個台灣社群重新引入自身業已所在，而且再怎樣也都脫離不了的歷史情境。

可是，這個歷史情境則毫無所有，它僅只是一場「缺席」、「不在場」。看來，唯一實質的還只是在共同之痛苦與瘋癲下被堅持的互動與相處。在年輕人盧娜體認自身來歷之際，她真正體悟到的恐怕是剖開自身的一種陌異情形和他異性，使得她只能從其母親的老朋友，即從這位早已瘋掉的林媽媽這個完全是陌異者身上獲得自身認同。盧娜猶如所有年輕人一樣，她只能與負著重大歷史遺傳的長輩一起落入在共同歷史中所裂開的這個縫隙，以便最終在裂縫和陌異中建立一種「不可能的」社群歸屬。

節目資訊

名稱：愛慕劇場《嬋聲》

時間：2018/12/15（六）18:00、20:00｜2018/12/16（日）18:00、20:00

演出地點：高雄建軍跨域基地（高雄市苓雅區建軍路2號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航